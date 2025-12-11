ETV Bharat / state

रेलू राम हत्याकांड: भतीजे जितेंद्र की राष्ट्रपति, PM और CJI से गुहार, बोले-“सोनिया और संजीव रिहा हुए तो हमारे परिवार की जान को खतरा”

योजना बनाकर हत्याकांड को अंजाम दिया: पुलिस जांच में सामने आया कि इस नरसंहार की मुख्य वजह जमीन-जायदाद को लेकर गंभीर विवाद था. आरोप था कि रेलू राम की बेटी सोनिया और उसके पति संजीव ने परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बनाकर यह हत्याकांड अंजाम दिया था. 100 एकड़ जमीन, दिल्ली के नांगलोई में 13 दुकानें, फरीदाबाद की कोठी, कई अन्य संपत्तियां और 3 कारों के लिए 8 लोगों की हत्या की गई.

2001 में हुई हत्या: हरियाणा के बरवाला क्षेत्र में 23 अगस्त 2001 को पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया सहित 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी. लितानी गांव के पास स्थित फार्म हाउस में रेलू राम पूनिया (50 साल), उनकी पत्नी कृष्णा देवी (41साल), बेटी प्रियंका (14 साल), बेटा सुनील (23 साल), बहू शकुंतला (20 साल), पोता लोकेश (4 साल) और दो पोतियां-शिवानी (2 साल) और प्रीति (45 दिन) की हत्या की गई थी.सभी को लोहे की रॉड से सोते समय मारा गया था.

100 एकड़ जमीन खरीदी: कारोबार शुरू करने के बाद उन्होंने लाखों की संपत्ति बनाई.100 एकड़ जमीन खरीदी. फरीदाबाद और दिल्ली में कोठी और 13 दुकानें खरीद लीं. वर्ष 1996 में रेलू राम पूनिया बरवाला से रेलगाड़ी के चुनाव चिह्न पर निर्दलीय चुनाव में उतरे. उस चुनाव में एक नारा खूब चला था- रेलू राम की रेल चलेगी, बिन पानी बिन तेल चलेगी. विधायक बनने के बाद उन्होंने 2 एकड़ जमीन में कोठी बनवाई थी. उस समय ऐसी कोठी पूरे हिसार में नहीं थी. इसके दूसरे फ्लोर के कमरे तक कार चली जाती थी.

रेलूराम का विधायक बनने तक का सफर: पूर्व विधायक रेलू राम का बचपन गरीबी में गुजरा था.परिवार की मदद के लिए वह भैंस चराते थे. बाद में वे दिल्ली चले गए, जहां रेलू राम ने ट्रक साफ करने का काम शुरू कर दिया.कुछ साल बाद एक सेठ के पास रहने के दौरान उन्होंने कच्चे तेल का कारोबार शुरू कर दिया.

आईए जानते हैं आखिर क्यों रेलूराम की करोड़ों की संपत्ति और लितानी स्थित अनोखी कोठी आज भी चर्चा में है? क्यों रेलूराम की बेटी और दामाद के जेल से रिहा होने से पहले उनके भतीजे को परिवार की जान का डर सताने लगा है?

हिसार: हरियाणा के बरवाला से पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया की हत्या के 24 साल बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, हाईकोर्ट द्वारा बेटी सोनिया और दामाद संजीव की रिहाई याचिका मंजूर होने के बाद प्रॉपर्टी संभाल रहे रिश्तेदारों में दहशत है. उनका कहना है कि जैसे उन्होंने अपने परिवार की हत्या की थी, वैसे ही प्रॉपर्टी के लिए उन्हें भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है. इसी डर से परिवार ने वकील लाल बहादुर खोवाल के साथ मिलकर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर रिहाई न करने की मांग की है.

बेटी और दामाद को हुई सजा: मामले की जांच में विधायक की बेटी सोनिया और दामाद संजीव पर हत्या का आरोप लगा. साल 2004 में हिसार की अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई, जिसे साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा. बाद में 2014 में दया याचिका में देरी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया. संजीव का कहना है कि वह 20 साल से अधिक वास्तविक सजा काट चुका है, जबकि छूट आदि जोड़ने पर यह अवधि 25 वर्ष 9 माह से अधिक हो जाती है.

मौत के बाद विधायक के भाई को मिला हक: रेलूराम की मौत के बाद विधायक के भाई को संपत्ति का हक मिला था. रेलूराम पूनिया के भतीजे जितेंद्र पूनिया के मुताबिक सेक्शन सर्टिफिकेट के लिए उनके पिता राम सिंह ने कोर्ट में केस किया था. इसमें कोर्ट ने उनके पिता के हक में फैसला सुनाया और सेक्शन सर्टिफिकेट उनके नाम किया था. इसके बाद उकलाना स्थित SBI के खाते, उकलाना स्थित PNB के खाते, रेलूराम की पत्नी कृष्णा के उकलाना स्थित PNB के खाते, रेलूराम के बेटे सुनील कुमार के उकलाना स्थित PNB के खाते, रेलूराम की छोटी बेटी प्रियंका के उकलाना स्थित PNB के खाते और रेलूराम की पत्नी कृष्णा की भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी भाई राम सिंह को मिली थी.

जेल से संपत्ति पर हक जता चुकी सोनिया: सोनिया जेल से जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण को पत्र भेजकर पिता रेलूराम की संपत्ति पर हक जता चुकी है. सोनिया का तर्क है कि संपत्ति उसे मिलनी चाहिए और उसका बेटा प्रशांत भी संपत्ति का हकदार है. सोनिया ने कहा था कि लितानी मोड़ की कोठी, कृषि भूमि, दौलतपुर की कृषि भूमि, नांगलोई की दुकानें और अन्य संपत्ति पर उसका ही अधिकार है.

बेटे सुनील को प्रॉपर्टी देना चाहते थे रेलूराम: रेलूराम पूनिया ने दो शादियां की थीं. पहली पत्नी से बेटा सुनील था और दूसरी पत्नी कृष्णा से बेटी सोनिया. सोनिया और सुनील सौतेले भाई-बहन थे. सोनिया ने मर्डर के बाद पुलिस को बयान दिया था कि, “पापा सारी प्रॉपर्टी मेरे सौतेले भाई सुनील को देना चाहते थे. उन्होंने कागज भी तैयार करवा लिए थे.”

जानें क्या बोले वकील: एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने प्रेस वार्ता में बताया, “यह हरियाणा का जघन्य हत्याकांड था. बेटी और दामाद को फांसी हुई थी, राष्ट्रपति ने भी उनकी दया याचिका खारिज कर दी थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को उम्रकैद में बदला.”

रेलू राम के भतीजे जितेंद्र ने लगाई मदद की गुहार: रेलू राम के भतीजे जितेंद्र ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा- “सोनिया और संजीव जेल से बाहर आए तो हमारी जान को खतरा है.”

रिहाई से परिवार की जान को खतरा: रेलू राम के भाई राम सिंह के परिवार का कहना है कि यदि रिहाई हुई तो उन्हें जान का खतरा है. परिवार ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और CJI को पत्र लिखकर रिहाई को रोकने की मांग की है. जितेंद्र ने कहा कि, "सुनने में आया है कि हाईकोर्ट ने सोनिया और संजीव के रिहाई आदेश को रिजर्व किया है. ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, लेकिन यदि रिहाई होती है तो परिवार पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है.

