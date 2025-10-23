बेनीवाल ने की बीकानेर में बड़ी रैली की घोषणा, IPS तबादलों पर उठाए सवाल
आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर में 29 अक्टूबर को पार्टी के सातवें स्थापना दिवस पर बड़ी रैली की घोषणा की.
Published : October 23, 2025 at 9:12 PM IST
बीकानेर: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने घोषणा की है कि पार्टी का सातवां स्थापना दिवस 29 अक्टूबर को बीकानेर में एक बड़ी रैली के साथ मनाया जाएगा. रैली में सात संकल्प लिए जाएंगे और इसके साथ ही आरएलपी अगले वर्ष में प्रवेश करेगी. उन्होंने दावा किया कि आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों में पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी और 2028 के विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़ेगी.
बेनीवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आईपीएस अधिकारियों के तबादलों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि ऐसा लग रहा है कि तबादलों की सूची पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पर तैयार हुई है. जिन अधिकारियों ने गहलोत के कहने पर फोन टैपिंग जैसे काम किए, उन्हें बेहतर पोस्टिंग मिली है. उन्होंने यह भी कहा कि पहले गहलोत और वसुंधरा के एक होने की बात करता थ, लेकिन अब लगता है कि भजनलाल और अशोक गहलोत भी एक हो गए हैं.
पढ़ें: कानून व्यवस्था के लिए एनकाउंटर करो, जरूरत पड़े तो फेक करो : बेनीवाल
राजनीतिक रोडमैप रखा सामने: बेनीवाल ने कहा कि 2023 के चुनाव में भले ही उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन पार्टी ने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है. उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में पहली बार किसी तीसरी पार्टी का अस्तित्व देखने को मिला है. 2028 के चुनाव में आरएलपी सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. बेनीवाल ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है. ब्यूरोक्रेसी का वर्चस्व हो गया है और लगातार स्थिति बिगड़ रही है.
बीकानेर में रैली के कारण गिनाए: पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के निधन के बाद बीकानेर में सक्रिय होने के सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि रामेश्वर डूडी मेरे बड़े भाई के समान थे, लेकिन मैं पहले भी बीकानेर में सक्रिय रहा हूं. इस बार पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि आयोजन बीकानेर में हो, इसलिए यह निर्णय लिया गया.