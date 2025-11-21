ETV Bharat / state

सरदार पटेल की 150वीं जयंती, राजभवन से निकली सरदार @150 पदयात्रा, राज्यपाल ने दिलाई स्वदेशी अपनाने की शपथ

रांची: देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री ‘लौहपुरुष’ भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के मौके पर राजभवन के मुख्य द्वार से ओटीसी ग्राउंड तक “सरदार @150 पदयात्रा” (यूनिटी मार्च- एक भारत, आत्मनिर्भर भारत) का आयोजन हुआ. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस आयोजन में शिरकत कर रहे प्रतिभागियों के मनोबल को बढ़ाया. उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा राष्ट्रीय एकता और सेवा-भावना का प्रेरक प्रतीक है. उन्होंने लोगों से स्वदेशी अपनाने की और नशा मुक्ति की शपथ दिलाई.

सरदार पटेल ने रखी अखंड भारत की नींव- राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत की 562 रियासतों का विलय कर जिस अखंड भारत की नींव रखी, वह उनकी अद्वितीय दूरदृष्टि, साहस और राष्ट्रनिष्ठा का उदाहरण है. उनका संदेश हमेशा यही रहा है कि 'एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है.' उन्होंने कहा कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा MY Bharat द्वारा सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्षगांठ को एक जन-आंदोलन का स्वरूप दिया जाना बेहद सराहनीय पहल है. देशभर में आयोजित पद यात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध और क्विज प्रतियोगिताएं, 'एक था सरदार' पॉडकास्ट तथा 'राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता', ये सभी गतिविधियां युवाओं में राष्ट्र भावना को प्रबल करेंगी.

राज्यपाल संतोष गंगवार का बयान (Etv Bharat)

युवा वर्ग राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित- राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि NSS, NCC, Scouts & Guides, MY Bharat Volunteers और शिक्षण संस्थानों के हजारों छात्र-छात्राओं की उत्साही भागीदारी यह दर्शाती है कि हमारा युवा वर्ग राष्ट्र-निर्माण के प्रति पूरी तरह समर्पित है. देश का भविष्य हमारे युवाओं की एकजुटता, संकल्प और चरित्र पर आधारित है. विकसित भारत के निर्माण में उनकी अहम भूमिका है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” जैसे उल्लेखनीय पहल किए गए हैं. इस क्रम में राज भवन, झारखण्ड द्वारा भी सभी राज्यों के ‘स्थापना दिवस समारोह’ का आयोजन किया जाता है और उस राज्य के नागरिकों को आमंत्रित किया जाता है.