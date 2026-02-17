ETV Bharat / state

ईटीएफ को उत्तराखंड से गुजरात भेजने का विरोध, पूर्व सैनिकों ने पिथौरागढ़ में निकाली विशाल रैली

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिला पिथौरागढ़ में 130 प्रादेशिक सेना पर्यावरण बटालियन के प्रस्तावित विस्थापन के विरोध में पूर्व सैनिक संगठन और पर्यावरण बचाओ, सीमांत बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में रामलीला मैदान टकाना से बड़ी जन रैली निकाली गई. रैली में पूर्व सैनिकों, मातृशक्ति, सामाजिक संगठनों और आम जनता की भारी भागीदारी की. रैली के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया.

पर्यावरण बटालियन हटाने पर भड़के पूर्व सैनिक: पूर्व सैनिकों ने चेतावनी दी कि जब तक विस्थापन का फैसला वापस नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा. इस दौरान देहरादून से पहुंचे पूर्व कर्नल राजीव रावत ने कहा कि बटालियन को पिथौरागढ़ से हटने नहीं दिया जाएगा और इसके लिए प्रदेशभर में जन समर्थन जुटाया जाएगा. पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष मयूख भट्ट सहित वक्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन केवल पूर्व सैनिकों का नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्र के पर्यावरण, रोजगार और सुरक्षा से जुड़ा जन आंदोलन है, जो मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा.

पूर्व सैनिकों ने पिथौरागढ़ में निकाली विशाल रैली (Video- ETV Bharat)

पिथौरागढ़ में सड़क पर उतरी इकोलॉजिकल टास्क फोर्स: पिथौरागढ़ से पर्यावरण बटालियन की दो कंपनियों को दूसरे राज्य में शिफ्ट करने के विरोध में पूर्व सैनिक सड़कों पर उतर आए. पूर्व सैनिकों ने जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया और ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली. इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ईटीएफ (Ecological Task Force) की कंपनियों को शिफ्ट करने का निर्णय जब तक वापस नहीं लिया जाता है, आंदोलन जारी रहेगा. सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक संगठन के जिलाध्यक्ष मयूख भट्ट के नेतृत्व में कलक्ट्रेट पहुंचे और धरना दिया.