महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में निकाली रैली, महिलाएं बोलीं, 'इससे विकसित भारत का सपना होगा साकार
भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री अरुणा सिहाग ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी.
Published : April 15, 2026 at 2:18 PM IST
झुंझुनू: 'विकसित भारत की पहचान–नारी का हो सशक्त स्थान' संदेश के साथ शहर में सैकड़ों महिलाओं ने उत्साहपूर्ण जागरूकता रैली निकालकर महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश दिया. यह रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) के समर्थन में आयोजित की गई. रैली गांधी चौक से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए गांधी पार्क में समाप्त हुई. इस दौरान लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के ऐतिहासिक फैसले पर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया गया. रैली के दौरान एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें महिलाओं ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई और अधिनियम का समर्थन किया.
पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने कहा इस दौरान कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण मिलने से विकसित भारत का सपना साकार होगा. महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़कर योगदान देंगी. विधायक राजेंद्र भांभू ने कहा कि यह अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. झुंझुनू की महिलाओं का यह उत्साह दिखाता है कि वे राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार हैं.
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पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने कहा 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को नई ऊर्जा देगा. अब गांव-शहर की महिलाएं भी विधायक और सांसद बनकर विकास की मुख्यधारा में शामिल होंगी. भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री अरुणा सिहाग ने जोर देकर कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और समाज में लैंगिक समानता की दिशा में बड़ा परिवर्तन आएगा. झुंझुनू की बहनों ने आज जो संदेश दिया है, वह पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायी है. कार्यक्रम में स्थानीय विधायक राजेंद्र भांभू, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी और भाजपा महिला प्रदेश महामंत्री अरुणा सिहाग सहित कई महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं.