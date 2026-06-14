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महिला बेस अस्पताल की समस्याओं को लेकर लोग मुखर, भूख हड़ताल कर सरकार को चेताया

चमोली: चमोली जनपद के सिमली में स्थित महिला बेस अस्पताल की समस्याओं को लेकर ग्राम प्रधानों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया. उप जिला अस्पताल महिला बेस सिमली की पांच सूत्रीय समस्याओं को लेकर प्रधान संगठन चमोली के अध्यक्ष उमेश खंडूड़ी द्वारा चलाया जा रहे सत्याग्रह आंदोलन को जनपद के ग्राम प्रधानों ने समर्थन दिया. साथ ही रैली निकालकर नाराजगी जताई.

महिला ग्राम प्रधान खरसांई शिवानी, लीला देवी ग्राम प्रधान सिरण, राखी देवी ग्राम प्रधान चौकी, सरस्वती देवी ग्राम प्रधान सिदोली ने कहा कि, उप जिला चिकित्सालय महिला बेस का नाम होने पर भी महिला डॉक्टर व महिलाओं को किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं. कहा कि बेस अस्पताल सिमली में स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के लिए आवाज उठा रहे हैं. लेकिन स्वास्थ्य विभाग बार-बार अनदेखी कर अडियल रवैया अपनाये हुए है.

क्षेत्र पंचायत सदस्य पंकज लडोला ने कहा कि फिजिशियन बाल रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ व टैकनीशियन नहीं होने से क्षेत्र की जनता को अन्यत्र जाना पड़ रहा है. प्रधान संघ के अध्यक्ष उमेश खंडूडी ने कहा कि नौ दिनों तक चले सत्याग्रह आंदोलन में शासन प्रशासन और विभाग ने किसी प्रकार का समाधान नहीं किया. जिस कारण अब आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है. कहा कि,शासन प्रशासन और विभाग से समस्याओं के समाधान का शासनादेश मिलने पर ही आमरण अनशन समाप्त किया जाएगा.