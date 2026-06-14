महिला बेस अस्पताल की समस्याओं को लेकर लोग मुखर, भूख हड़ताल कर सरकार को चेताया
चमोली महिला बेस अस्पताल की समस्याओं को लेकर लोग मुखर हैं. इसके बावजूद ठोस कार्रवाई ना होने से लोगों में नाराजगी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 14, 2026 at 7:39 AM IST
चमोली: चमोली जनपद के सिमली में स्थित महिला बेस अस्पताल की समस्याओं को लेकर ग्राम प्रधानों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया. उप जिला अस्पताल महिला बेस सिमली की पांच सूत्रीय समस्याओं को लेकर प्रधान संगठन चमोली के अध्यक्ष उमेश खंडूड़ी द्वारा चलाया जा रहे सत्याग्रह आंदोलन को जनपद के ग्राम प्रधानों ने समर्थन दिया. साथ ही रैली निकालकर नाराजगी जताई.
महिला ग्राम प्रधान खरसांई शिवानी, लीला देवी ग्राम प्रधान सिरण, राखी देवी ग्राम प्रधान चौकी, सरस्वती देवी ग्राम प्रधान सिदोली ने कहा कि, उप जिला चिकित्सालय महिला बेस का नाम होने पर भी महिला डॉक्टर व महिलाओं को किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं. कहा कि बेस अस्पताल सिमली में स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के लिए आवाज उठा रहे हैं. लेकिन स्वास्थ्य विभाग बार-बार अनदेखी कर अडियल रवैया अपनाये हुए है.
क्षेत्र पंचायत सदस्य पंकज लडोला ने कहा कि फिजिशियन बाल रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ व टैकनीशियन नहीं होने से क्षेत्र की जनता को अन्यत्र जाना पड़ रहा है. प्रधान संघ के अध्यक्ष उमेश खंडूडी ने कहा कि नौ दिनों तक चले सत्याग्रह आंदोलन में शासन प्रशासन और विभाग ने किसी प्रकार का समाधान नहीं किया. जिस कारण अब आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है. कहा कि,शासन प्रशासन और विभाग से समस्याओं के समाधान का शासनादेश मिलने पर ही आमरण अनशन समाप्त किया जाएगा.
वहीं दूसरी और आयुष चिकित्सकों का कहना है कि, लंबे समय से एसीपी/डीएसीपी का समयबद्ध लाभ, चिकित्सा संवर्ग हेतु विभागीय निदेशक की नियुक्ति,नवनियुक्त चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण तथा अन्य सेवा संबंधी 7 सूत्रीय मांगें लंबित हैं, लेकिन सरकार लगातार इन न्यायोचित मांगों की अनदेखी कर रही है. इस दौरान सरकार के उदासीन रवैये पर निराशा व्यक्त करते हुऐ जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ चमोली द्वारा निर्णय लिया गया है कि आंदोलन को अब और अधिक प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जाएगा.
राजकीय आयुर्वेदिक एवं चिकित्सा सेवा संघ जनपद चमोली के मीडिया प्रभारी डाक्टर मनीष खंडूड़ी के अनुसार प्रांतीय संगठन के निर्णयानुसार आगामी सोमवार 15 जून से प्रदेशभर के समस्त आयुष चिकित्सक निदेशालय परिसर में एकत्र होकर आंदोलन के अगले चरण की शुरुआत करेंगे. चिकित्सकों ने कहा कि बार-बार संवाद के बावजूद शासन द्वारा कोई ठोस निर्णय न लिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे अब आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है.
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