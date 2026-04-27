गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग: 16 हजार हस्ताक्षरों की पोथी लेकर सवाईमाधापुर कलेक्ट्रेट पहुंचे संत
संतों ने गौ हत्या पर पूर्ण रोक लगाने की मांग की. इसके लिए कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया.
Published : April 27, 2026 at 4:07 PM IST
सवाईमाधोपुर: गौ माता को ‘राष्ट्रीय गौ माता’ का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर सोमवार को भव्य रैली निकाली गई. संतों, गोभक्तों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के समर्थकों ने इसमें भाग लिया. रैली से पूर्व बजरिया रेलवे स्टेशन स्थित सिटी मॉल पर कीर्तन और आरती का आयोजन किया गया. मुख्य बाजार से होती हुई रैली जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां ‘गौ माता की जय’ के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा. प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम गौरव मित्तल को 16 हजार हस्ताक्षरों वाली पोथी प्रधानमंत्री के नाम सौंपी. संत किशोरी दास ने गौ हत्या पर पूर्ण रोक लगाने की मांग की. एसडीएम ने मांगें जल्द उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया.
रैली से पूर्व गोभक्त बजरिया रेलवे स्टेशन स्थित सिटी मॉल पर एकत्रित हुए, जहां मौजूद संतों ने गौ माता पर बखान करते हुए गौ सम्मान आह्वान अभियान के बारे में बताया. गोभक्तों द्वारा गौ माता के सम्मान में भव्य कीर्तन का आयोजन किया गया. इस दौरान श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव से भजन गाए और वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया. इसके बाद गौ माता की आरती की गई, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. इस अवसर पर कई संत-महात्मा भी मौजूद रहे, जिन्होंने गौ माता के महत्व पर प्रकाश डाला और समाज को गौ संरक्षण के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति और परंपरा की आधारशिला है, और उनका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है.
पढ़ें: चित्तौड़गढ़ से उठी आवाज, गौमाता को राष्ट्र माता बनाने का संकल्प...जानिए इसकी वजह
रैली में बड़ी संख्या में गोभक्तों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया. महिलाओं की भी अच्छी-खासी भागीदारी रही. सिटी मॉल से रवाना हुई रैली मुख्य बाजार से होती हुई जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां गोभक्तों ने गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देने का आह्वान किया. इस दौरान महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में जयकारे लगाती रहीं. पूरे रास्ते में 'गौ माता की जय' और 'भारत माता की जय' के नारे गूंजते रहे. कलेक्ट्रेट पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम गौरव मित्तल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई.
जिला प्रशासन को ज्ञापन: संत किशोरी दास महाराज ने कहा कि आज पूरा देश, हर समाज और सनातनी एक होकर गौ सम्मान और गौ हत्या बंद करने की मांग कर रहा है. उन्होंने कहा कि देश में ऐसा कानून बनना चाहिए, जिसमें गौ हत्या पर पूर्ण रोक लगाई जाए. गोभक्त भवानी सिंह मीणा ने कहा कि आज सभी समाज, गोभक्तों और संतों ने गौ माता और नंदी के नेतृत्व में जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है, जिसमें विशेष रूप से 16 हजार लोगों के हस्ताक्षर करवाए गए हैं. ये पोथियां संतों द्वारा जिला प्रशासन को सुपुर्द की गईं. उन्होंने कहा कि देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए और गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए. यह रैली केवल एक मांग नहीं, बल्कि जनआंदोलन का रूप ले रही है. एसडीएम गौरव मित्तल ने कहा कि आज गोभक्तों, सनातनियों और संतों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है. उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इन मांगों को उच्च अधिकारियों, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा.