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गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग: 16 हजार हस्ताक्षरों की पोथी लेकर सवाईमाधापुर कलेक्ट्रेट पहुंचे संत

रैली में शामिल संत और गोमाता की सजीव झांकी ( ETV Bharat Swaimadhopur )

सवाईमाधोपुर: गौ माता को ‘राष्ट्रीय गौ माता’ का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर सोमवार को भव्य रैली निकाली गई. संतों, गोभक्तों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के समर्थकों ने इसमें भाग लिया. रैली से पूर्व बजरिया रेलवे स्टेशन स्थित सिटी मॉल पर कीर्तन और आरती का आयोजन किया गया. मुख्य बाजार से होती हुई रैली जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां ‘गौ माता की जय’ के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा. प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम गौरव मित्तल को 16 हजार हस्ताक्षरों वाली पोथी प्रधानमंत्री के नाम सौंपी. संत किशोरी दास ने गौ हत्या पर पूर्ण रोक लगाने की मांग की. एसडीएम ने मांगें जल्द उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. रैली से पूर्व गोभक्त बजरिया रेलवे स्टेशन स्थित सिटी मॉल पर एकत्रित हुए, जहां मौजूद संतों ने गौ माता पर बखान करते हुए गौ सम्मान आह्वान अभियान के बारे में बताया. गोभक्तों द्वारा गौ माता के सम्मान में भव्य कीर्तन का आयोजन किया गया. इस दौरान श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव से भजन गाए और वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया. इसके बाद गौ माता की आरती की गई, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. इस अवसर पर कई संत-महात्मा भी मौजूद रहे, जिन्होंने गौ माता के महत्व पर प्रकाश डाला और समाज को गौ संरक्षण के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति और परंपरा की आधारशिला है, और उनका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है. पढ़ें: चित्तौड़गढ़ से उठी आवाज, गौमाता को राष्ट्र माता बनाने का संकल्प...जानिए इसकी वजह