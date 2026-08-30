ETV Bharat / state

रतलाम में बर्बाद हो रही फील्ड वॉटर टेस्टिंग किट, बांटने के बाद फीडबैक रिपोर्ट नहीं लेता कोई

रतलाम के स्कूलों, आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायतों में धूल खा रहीं फिल्ड वाटर टेस्टिंग किट, करीब 3000 किट हर साल होती बेकार. रिपोर्ट दिव्यराज सिंह राठौर.

WATER TESTING KIT WASTE OF MONEY
रतलाम में फील्ड वॉटर टेस्टिंग किट हर साल होती है बर्बाद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 2:33 PM IST

|

Updated : August 30, 2026 at 2:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करती है. लेकिन, सही मॉनिटरिंग के अभाव में आम जनता के लिए खर्च की जाने वाली यह राशि बेकार हो जाती है. जल मिशन के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) हर वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों की वॉटर टेस्टिंग और देख-रेख का कार्य करता है. विभाग द्वारा रतलाम में सभी ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ियों और शासकीय स्कूलों में पेयजल स्रोतों की जांच के लिए फील्ड वॉटर टेस्टिंग किट उपलब्ध करवाई गई थी, लेकिन यह टेस्टिंग किट अब पंचायत और आंगनवाड़ियों में धूल खा रही है. कुछ जगहों पर तो चार-चार सालों से किट का प्रयोग हुए बिना ही वह एक्सपायर हो गई.

केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में राष्ट्रीय जल मिशन और नल जल योजना जैसे कार्यक्रम है. इसका उद्देश्य जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन, देश भर में पानी का समान वितरण और ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना है. मध्य प्रदेश का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों की देखरेख और स्वच्छता सहित वॉटर टेस्टिंग का कार्य करता है.

रतलाम की ग्राम पंचायतों में धूल खा रही फिल्ड वाटर टेस्टिंग किट (ETV Bharat)

वाटर टेस्टिंग किट उपयोग किए बिना ही बेकार हो रही

पीएचई विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष शासकीय स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और ग्राम पंचायत में फील्ड वॉटर टेस्टिंग किट का वितरण किया जाता है, लेकिन इसके बाद इससे संबंधित मॉनिटरिंग नहीं की जाती है. इसका नतीजा यह सामने आया है कि यह टेस्टिंग किट उपयोग किए बिना ही बेकार हो गई. सेमलिया ग्राम पंचायत के सरपंच विशाल चौहान ने बताया कि "वॉटर टेस्टिंग के लिए पीएचई विभाग के कर्मचारी हर साल टेस्टिंग किट तो देकर जाते हैं, लेकिन इसका डाटा लेने वापस नहीं आते. ग्राम पंचायत में तो इसका उपयोग होता है, लेकिन स्कूल और आंगनबाड़ीे में तो यह टेस्टिंग किट पड़े पड़े खराब हो गई है."

रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के एक आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि "उन्हें उनके विभागीय कार्य के अलावा निर्वाचन, जनगणना, स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के कार्य जैसे कई काम अतिरिक्त दिए गए हैं. ऐसे में पीएचई विभाग की टेस्टिंग किट भी जबरन थमा दी गई. इनका उपयोग नहीं हो पाता है और पिछले तीन-चार सालों से यह वैसी ही स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र में पड़ी है."

Field Water Testing Kit
फील्ड वॉटर टेस्टिंग किट (ETV Bharat)

रतलाम में करीब 3000 फील्ड वॉटर टेस्टिंग किट हर साल होती है बेकार

रतलाम जिले में 418 ग्राम पंचायत, 1100 शासकीय स्कूल और 2000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं. जहां करीब 3,000 फील्ड वॉटर टेस्टिंग किट हर वर्ष दी जाती है. इस टेस्टिंग किट में परीक्षण करने के लिए जरूरी केमिकल उपकरण और यूजर मैन्युअल सहित फीडबैक बुक होती है. पीएचई विभाग के द्वारा इसका वितरण इन सभी केंद्रों पर किया जाता है.

'फील्ड टेस्टिंग किट बांटते हैं दूषित पानी की शिकायत पर करते हैं कार्यवाही'

पीएचई विभाग के ईई एसआर जांगड़े ने बताया कि "फील्ड वॉटर टेस्टिंग किट का वितरण विभाग द्वारा इस उद्देश्य से किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के पानी की समय-समय पर जांच हो सके, खासकर बारिश के मौसम में जब जल स्रोतों के प्रदूषित होने की संभावना सर्वाधिक होती है. ग्राम पंचायत, शासकीय स्कूल और आंगनबाड़ी में यह किट उपलब्ध करवाई जाती है. वहां से टेस्टिंग रिपोर्ट या फीडबैक मिलने पर गांव में जाकर दूषित जल स्रोत के नमूने लेकर लैब में टेस्ट करते हैं और जरूरी ट्रीटमेंट भी करते हैं."

Water Testing Kit Waste of Money
फील्ड वॉटर टेस्टिंग किट प्रयोग हुए बिना ही हुई एक्सपायर (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें

बहरहाल, पीएचई विभाग आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायत के द्वारा इन टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किए जाने की बात कह रहा है, लेकिन अधिकांश ग्राम पंचायत और आंगनबाड़ी केंद्रों पर धूल खा रही और एक्सपायर हो चुकी फील्ड वॉटर टेस्टिंग किट कुछ और ही कहानी बयान कर रही है.

Last Updated : August 30, 2026 at 2:42 PM IST

TAGGED:

WITHOUT USE WATER KIT EXPIRE
RALAM PHE JAL MISSION
RATLAM NO USE WATER TESTING KIT
FIELD WATER TESTING KIT
WATER TESTING KIT WASTE OF MONEY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.