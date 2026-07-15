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रक्तांचल सीजन 3: 16 जुलाई को रिलीज होगी वेब सीरीज, बनारस पहुंचे क्रांति प्रकाश झा और निकितिन धीर ने खोले राज

वाराणसी पहुंचे मुख्य कलाकार क्रांति प्रकाश झा और निकितिन धीर ने फिल्म के नए सीजन और बदलते सिनेमाई ट्रेंड पर बेबाक बात की.

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रक्तांचल 3 का इंतजार खत्म: 16 जुलाई को रिलीज होगा पूर्वांचल के गैंगवार का सबसे खतरनाक सीजन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 5:03 PM IST

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वाराणसी: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपने दो सफल सीजन के बाद अब पूर्वांचल के 1980 के माफिया राज और गैंगवार पर बनी रक्तांचल फिल्म का तीसरा सीजन 16 जुलाई को रिलीज होने जा रहा है. इस लोकप्रिय वेब सीरीज का दर्शकों को पिछले 7 सालों से बेसब्री से इंतजार था. ऐसे में 1980 के पूर्वांचल में माफिया राज की पटकथा से शुरू हुई इस कहानी को अब सन 2000 के राजनीतिक बदलावों के साथ देखना बेहद दिलचस्प होगा.

इसी सिलसिले में फिल्म के मुख्य किरदार विजय सिंह (क्रांति प्रकाश झा) और वसीम खान (निकितिन धीर) ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

जानकारी देते एक्टर क्रांति प्रकाश झा और निकितिन धीर. (Video Credit: ETV Bharat)

दर्शकों के प्यार के भरोसे लौटे स्टार्स: दोनों ही कलाकारों ने बदलते फिल्मी ट्रेंड से लेकर सीरीज की पटकथा पर बेबाक राय रखी और जनता से इसे खूब प्यार देने की अपील की. रक्तांचल का तीसरा सीजन 16 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो के एमएक्स प्लेयर पर मुफ्त में लाया जा रहा है. वाराणसी पहुंचे अभिनेता क्रांति प्रकाश झा ने पूर्वांचल में सिनेमा के मजबूत भविष्य और युवाओं की बदलती पसंद पर खुलकर चर्चा की. उन्होंने कहा कि काशी महादेव की नगरी है और यहां के कण-कण में बसे बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से ही वे आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं.

बिहार-यूपी की माटी में छिपी हैं सच्ची कहानियां: क्रांति ने कहा कि पूर्वांचल की इस कहानी को दर्शकों का जो प्यार मिला है, उसी की बदौलत यह सीरीज आज सन 2000 के दौर तक पहुंची है. मूल रूप से बिहार के रहने वाले क्रांति ने बताया कि जब भी वह त्योहारों में अपने घर जाते थे, तो लोग उनसे रक्तांचल के अगले सीजन के बारे में जरूर पूछते थे. उनका मानना है कि आज उत्तर प्रदेश और बिहार के लोकेशंस को फिल्मों में इसलिए जगह मिल रही है क्योंकि यह हमारी अपनी माटी है. उन्होंने कहा कि सिनेमा में इस बदलाव की नींव 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसी फिल्मों ने रखी थी, जिसने चॉकलेटी बॉयज के बजाय वास्तविक कंटेंट को पेश किया.

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पूर्वांचल के माफिया राज पर बनी वेब सीरीज 'रक्तांचल सीजन 3' 16 जुलाई को रिलीज हो रही है. (Photo Credit: ETV Bharat)

युवा पीढ़ी को जड़ों से जोड़ रही हैं फिल्में: वेब सीरीज के माध्यम से हकीकत दिखाने पर बात करते हुए क्रांति ने कहा कि आज का सिनेमा ही हमारा आधुनिक साहित्य है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज की पीढ़ी शायद दिनकर या रेणु के साहित्य को न पढ़ पाई हो, लेकिन वे फिल्मों के जरिए अपनी मिट्टी के इतिहास को जरूर समझ रहे हैं. वहीं सीरीज में माफिया वसीम खान का खूंखार किरदार निभाने वाले निकितिन धीर ने भी दर्शकों का आभार जताया. निकितिन ने कहा कि जनता के आशीर्वाद की बदौलत ही वे 7 साल में इसके 3 सीजन बना पाए हैं.

बनारस के घाटों पर घूमे वसीम खान और विजय सिंह: निकितिन ने आज के युवाओं की तारीफ करते हुए कहा कि वे अब सवाल पूछने लगे हैं और अपनी संस्कृति व आध्यात्म को गहराई से जानना चाहते हैं. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वे कलाकार हैं और कैमरे के सामने नए-नए रंग बदलकर दर्शकों का मनोरंजन करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है. रक्तांचल सीजन 3 की रिलीज से पहले दोनों ही कलाकारों ने बनारस की जीवंत संस्कृति का खुलकर आनंद लिया. दोनों ने गोदौलिया स्थित प्रतिष्ठित शंकर चाय वाले के यहां कुल्हड़ चाय की चुस्की ली और दशाश्वमेध घाट की भव्य गंगा आरती देखी.

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रक्तांचल 3 की रिलीज से पहले काशी की गलियों में घूमे निकितिन धीर और क्रांति. (Photo Credit: ETV Bharat)

ऋतम श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित और जार मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित इस सीजन में क्रांति और निकितिन के अलावा करण पटेल, माही गिल, राजेश कुमार और विक्रम कोचर भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे. बदले, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात की यह जंग 16 जुलाई से केवल MX Player by Prime Video पर मुफ्त में स्ट्रीम होगी.

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