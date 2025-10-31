ETV Bharat / state

मेहनत और लगन की मिसाल: डॉक्टर बनने की राह पर ठेले वाले का बेटा, 7वें प्रयास में मिली MBBS सीट

रक्षित साहू ने 7 बार नीट अटेम्प्ट के बाद कोटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट हासिल की.

NEET UG 2025
MBBS छात्र रक्षित साहू (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 31, 2025 at 6:10 PM IST

6 Min Read
कोटा: शहर की चकाचौंध भरी कोचिंग गलियों में इन दिनों नीट यूजी काउंसलिंग का दौर चल रहा है. हजारों छात्र-छात्राओं की किस्मत का फैसला हो रहा है. एक अंक की कमी से सरकारी एमबीबीएस सीट हाथ से फिसल जाए तो हताशा की सुनामी आ जाती है. कई बच्चे टूटकर बिखर जाते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन ऐसी निराशा के बीच एक चमकती मिसाल है सवाई माधोपुर के रक्षित साहू की. रक्षित ने 6 बार असफलता का सामना किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी. आखिरकार सातवें अटेम्प्ट में रक्षित ने नीट यूजी 2025 में सफलता हासिल की और कोटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट पक्की की. यह कहानी सिर्फ एक छात्र की जीत की नहीं, बल्कि उस अटूट संकल्प की है जो मेहनत को कभी नहीं छोड़ता.

साधारण परिवार, बड़ा सपना: रक्षित साहू का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ. सवाई माधोपुर की गलियों में बसा आधा कच्चा, आधा पक्का घर. पिता राकेश साहू गजक का ठेला लगाकर परिवार का पेट पालते हैं. सुबह से शाम तक सड़कों पर धूप-बारिश में मेहनत, फिर भी गुजारा चुनौती भरा. मां विमला राठौर प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, क्लासरूम संभालती हैं, घर चलाती हैं. छोटा भाई परीक्षित जयपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है. रक्षित शुरू से होशियार और पढ़ाई में तेज था और सपना था परिवार का पहला डॉक्टर बनना. साल 2018 में दसवीं पास होते ही वह कोटा पहुंच गया. सपनों का शहर कोटा, जहां दबाव भी उतना ही बड़ा है, जितने बड़े छात्रों के सपने. रक्षित ने यहीं पर ग्यारहवीं की पढ़ाई कोचिंग के साथ शुरू कर दी.

रक्षित साहू ने सातवें प्रयास में हासिल की MBBS सीट (ETV Bharat Kota)

पहला प्रयास और कोटा का संघर्ष: रक्षित ने बताया कि 2019 में उन्होंने NEET का पहला अटेम्प्ट दिया कड़ी मेहनत की, उनका टारगेट 670 से ज्यादा अंक लाने का था, लेकिन अंक आए सिर्फ 342. रक्षित को झटका लगा, लेकिन परिवार ने हौसला दिया और कहा कोशिश जारी रखो." अगले साल यानि 2020 में फिर कोटा में तैयारी जारी रखी. कोचिंग क्लासेस, मॉक टेस्ट, रात-दिन की कड़ी मेहनत, लेकिन सफलता नहीं मिली. साल 2021 में रक्षित घर लौट आया और अपने घर सवाई माधोपुर में ही सेल्फ स्टडी का सिलसिला जारी रखा. रक्षित ने कोटा कोचिंग की टेस्ट सीरीज ली और महीने में दो बार कोटा टेस्ट देने आते थे.

रिश्तेदारों की बातें देती थी तनाव: रक्षित का कहना है कि केवल उन्होंने 12वीं की पढ़ाई की थी और नीट के अटेम्प्ट ही दे रहे थे. रिश्तेदार और पड़ोसी काफी ताने देते थे. अक्सर उनके बारे में कहा जाता था कि काफी साल हो गए हैं, कोई फायदा नहीं है. इससे तो दूसरे कोर्स कर सकते थे. उनके भाई का ही एग्जांपल देने लगे कि वह बीटेक में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहा है और तुम अभी भी 12वीं पास बैठे हुए हो, अब तक रोजगार ले चुके होते और कमाने लग जाते. परिवार की मदद करते.

NEET UG 2025
रक्षित साहू के नंबर (ETV Bharat GFX)

हिंदी की जगह अंग्रेजी भाषा का मिला पेपर: रक्षित साहू का कहना है कि साल 2024 की नीट यूजी परीक्षा में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. उन्होंने इसके लिए कड़ी तैयारी की थी. उनका टारगेट 670 से ज्यादा अंक लाने का था. मॉक टेस्ट में वह इस स्तर पर पहुंच भी गए थे. 2024 की परीक्षा में उनका केंद्र सवाई माधोपुर आया था, जहां पर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट होने के बावजूद उन्हें इंग्लिश मीडियम वाला पेपर मिल गया. काफी कुछ सॉल्व भी किया, बाद में बदला गया, जिससे पर्याप्त समय मही मिला. उनके 615 अंक ही इस परीक्षा में आ पाए और चयन नहीं हो पाया. रक्षित ने बताया कि इस रिजल्ट के बाद वो काफी हताश हो गया. इसके पहले साल 2022 में उन्होंने वेटेनरी कोर्स के लिए बेंगलुरु में सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था. वहां पर पहले सेमेस्टर की परीक्षा होती है, उसके पहले ही वो छोड़कर वापस लौट आए और नीट की तैयारी में जुट गए. उनका कहना है कि वेटेनरी कोर्स की पढाई में उनका मन ही नहीं लगा और सोचा बेहतर नहीं कर पाऊंगा.

रक्षित के पिता राकेश साहू का कहना है कि उनका बेटा शुरू से ही इंटेलिजेंट था. वह हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था. उसके दसवीं में 92.17 और 12वीं में 80.80 प्रतिशत अंक आए थे, इसलिए उसका सपना एमबीबीएस करने का था. कोटा में पढ़ते हुए 2019 में पहला अटेम्प्ट नीट यूजी का दिया था, जिसमें 342 अंक उनके आए थे. इसके 1 साल बाद भी उन्होंने कोटा से तैयारी की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए. इसके बाद उन्होंने साल 2021 से 2025 तक अपने घर सवाई माधोपुर में रहकर सेल्फ स्टडी की और अपना लक्ष्य हासिल किया.

NEET UG 2025
NEET UG में रक्षित को सातवीं बार में मिली सफलता (ETV Bharat Kota)

लक्ष्य सटीक होने से ही मिली सफलता: कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया इतने लंबे समय तक छात्र मुश्किल ही नीट यूजी परीक्षा की तैयारी करता है. तीन से चार अटेम्प्ट के बाद ही हारकर स्टूडेंट्स दूसरे कोर्सेज में प्रवेश ले लेते हैं. यह लगभग उचित भी रहता है. रक्षित साहू ने भी वेटरनरी में एडमिशन ले लिया था, लेकिन वह वापस लौट कर आया और कड़ी मेहनत की.

पारिजात मिश्रा ने कहा कि लक्ष्य सटीक हो, मेहनत ईमानदार, तो सात असफलताएं आठवीं जीत नहीं रोक सकतीं. कोटा में जहां हजारों टूटते हैं, रक्षित ने साबित किया कि ठेला लगाने वाले का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है. रक्षित प्रेरणा है हर उस छात्र के लिए, जो हार की कगार पर हैं. उसका लक्ष्य था नीट यूजी औरइ इसके लिए उसने ईमानदारी से कड़ी मेहनत की और सफल हुआ. रक्षित कोटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है.

