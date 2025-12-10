ETV Bharat / state

रक्षक पाठ्यक्रम, देश का पहला कोर्स, बाल अधिकार एवं संरक्षण की जानकारी, 6 विवि के साथ एमओयू

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू किया.

6 विवि के साथ एमओयू
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और प्रदेश के छह विश्वविद्यालयों के बीच ''रक्षक पाठ्यक्रम'' के लिए एमओयू हुआ है. बाल अधिकार एवं संरक्षण पर आधारित यह अनूठा पाठ्यक्रम देश में अपनी तरह का पहला शैक्षणिक नवाचार है.

रक्षक पाठ्यक्रम

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, ''रक्षक पाठ्यक्रम छात्रों के सुरक्षित और जिम्मेदार भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यह पाठ्यक्रम युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता भी विकसित करेगा. कई बार बच्चे भूलवश या भ्रमित होकर गलत दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि वे अबोध होते हैं. ऐसे बच्चों को सही मार्ग पर लाना हम सभी का सामूहिक दायित्व है.''

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रक्षक पाठ्यक्रम को रिकॉर्ड समय में तैयार करने और विश्वविद्यालयों में इसे लागू करने के लिए आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और उनकी पूरी टीम को बधाई दी.

6 विवि के साथ एमओयू

बच्चे अक्सर अपनी मासूमियत या सही मार्गदर्शन की कमी के कारण भटक जाते हैं, या फिर मुश्किल हालात में फंस जाते हैं. बच्चों को सही रास्ते पर वापस लाना हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है. हमारी कोशिश है कि बच्चों को सही समय पर सही मार्गदर्शन मिले: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में आएगी क्रांति

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कहा कि बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है. बच्चों से भिक्षावृत्ति कराना, परित्यक्त बच्चों का पुनर्वास और संवेदनशील मामलों का समाधान, ये सभी अत्यंत चुनौतीपूर्ण विषय हैं.

6 विवि के साथ एमओयू

यह पाठ्यक्रम संवेदनशील, सजग और सेवा-भावयुक्त युवा तैयार करने में मील का पत्थर साबित होगा. यह राष्ट्रीय स्तर का नवाचार है. भविष्य में छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में पहचाना जाएगा: लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री

यह पाठ्यक्रम ऐतिहासिक है. यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है: टंक राम वर्मा,उच्च शिक्षा मंत्री

इन विश्वविद्यालयों में शुरू होगा पाठ्यक्रम

  1. पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
  2. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा
  3. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर
  4. आंजनेय विश्वविद्यालय, रायपुर
  5. एमिटी विश्वविद्यालय, रायपुर
  6. श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भिलाई-दुर्ग

क्या है रक्षक पाठ्यक्रम

यह एक वर्षीय स्नातकोत्तर पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन कोर्स है. प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में अब तक ऐसा पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं था, जो युवाओं को बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षित करते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए. इस आवश्यकता को देखते हुए आयोग ने ''रक्षक – बाल अधिकार संरक्षण पर एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम'' को विकसित किया है.

⦁ युवाओं को सैद्धांतिक एवं विधिक ज्ञान

⦁ विभागीय योजनाओं, संस्थाओं और प्रायोगिक प्रक्रियाओं की गहरी समझ

⦁ बाल संरक्षण इकाइयों के सम्बन्ध में जानकारी मिलेगी

संवेदनशीलता, जागरूकता और बाल अधिकारों की आत्मिक समझ विकसित करने वाला यह पाठ्यक्रम युवाओं को इस क्षेत्र में कुशल, समर्पित और प्रभावी मानव संसाधन के रूप में तैयार करेगा. आयोग द्वारा पाठ्यक्रम के संचालन, प्रशिक्षण, परामर्श और मार्गदर्शन की संपूर्ण सुविधा विश्वविद्यालयों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी.

