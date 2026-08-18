ETV Bharat / state

सावधान! राखी पर व्हाट्सएप पर आ रहे बधाई संदेश और .apk फाइलें खाली कर सकती हैं आपका बैंक खाता

जयपुर: राखी का त्योहार आगामी दिनों में मनाया जाएगा. तकनीक के बदलते दौर में त्योहारी सीजन में सोशल मीडिया पर गिफ्ट कूपन और बधाई संदेश भेजने का चलन लगातार बढ़ रहा है. इस बीच साइबर ठग लोगों की भावनाओं और जल्दबाजी का फायदा उठाकर ऐसे गिफ्ट कूपन और बधाई संदेश की आड़ में फिशिंग लिंक्स और .apk फाइल भेजकर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ऐसे में राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने आमजन के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. जिसमें सोशल मीडिया पर बधाई संदेश के बहाने आने वाली apk फाइल को डाउनलोड नहीं करने और वाट्सएप पर ऑटो-डाउनलोड फीचर बंद रखने की अपील की है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर साइबर क्राइम विंग ने रक्षाबंधन के मौके पर आमजन के लिए विशेष साइबर एडवाइजरी जारी करते हुए त्योहार के दौरान बढ़ने वाली ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की अपील की है.

क्लिक करते ही मोबाइल का कंट्रोल ठगों के हाथ में: एडीजी, साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि साइबर ठग वाट्सएप पर RakshaBandhan.Greeting.apk और Festival.Gift.apk जैसी फाइलें भेजकर लोगों को जाल में फंसा रहे हैं. इन फाइलों को डाउनलोड और इंस्टॉल करते ही मोबाइल फोन का नियंत्रण साइबर अपराधियों के हाथ में पहुंच सकता है. इसके बाद ठग मोबाइल के कैमरे, गैलरी, मैसेज और बैंकिंग एप्लिकेशन तक पहुंच बना लेते हैं. उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर, फ्री गिफ्ट वाउचर, फ्री रिचार्ज और भारी छूट जैसे आकर्षक संदेशों के माध्यम से लोगों को फर्जी वेबसाइटों के लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित किया जाता है. इन फिशिंग लिंक के जरिए साइबर अपराधी बैंकिंग और व्यक्तिगत जानकारी चुराकर लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं.

इसे भी पढ़ें- ई-केवाईसी के नाम पर बुजुर्ग महिला से साइबर ठगी, खाते से उड़ाए 6.82 लाख रुपए, मांगी ये डिटेल

रिश्तेदारों की फर्जी प्रोफाइल से मांगते हैं रकम: एडीजी का कहना है कि साइबर ठग रिश्तेदारों के नाम से फर्जी सोशल मीडिया या वाट्सएप प्रोफाइल बनाकर पैसों की मांग कर सकते हैं. कई बार आपके किसी परिचित का मोबाइल हैक कर उससे भी इस तरह की संदिग्ध फाइल भेजी जा सकती है. इसके अलावा 'आपके भाई या बहन ने आपके लिए राखी भेजी है' जैसे संदेशों के जरिए फर्जी कूरियर और गिफ्ट डिलीवरी के नाम पर भी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है.