ETV Bharat / state

रक्षाबंधन 2026: दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी को बांधी गई विशेष राखी, सदियों पुरानी परंपरा आज भी कायम

मंदिर के पुजारी ने बताया कि करीब 800 सालों से ये परंपरा निभाई जा रही है. मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट.

Rakshabandhan 2026
रक्षाबंधन का त्योहार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2026 at 9:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दंतेवाड़ा: मां दंतेश्वरी को बस्तर की आराध्य देवी माना गया है. हर शुभ कार्य की शुरुआत मां दंतेश्वरी की पूजा और उनके आशीर्वाद से शुरू होता है. कल मनाए जाने वाले राखी को त्योहार से एक दिन पहले मां दंतेश्वरी की विशेष पूजा अर्चना की गई. रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी को कच्चे धागे से तैयार विशेष रक्षासूत्र अर्पित करने की अनूठी परंपरा का मां के दरबार मेंं विधिवत पालन किया गया. यह परंपरा रियासतकाल से चली आ रही है और आज भी उसी श्रद्धा एवं विधि-विधान के साथ निभाई जा रही है.

मां दंतेश्वरी को बांधी गई विशेष राखी

मां दंतेश्वरी के लिए सेवादारों द्वारा हल्दी, कुमकुम और चंदन से पूजन कर कच्चे धागे से विशेष राखी तैयार की गई. रक्षासूत्र तैयार होने के बाद इसे परंपरा के अनुसार मंदिर से जुड़े सेवादार, मांझी, भंडारी, राउत और टुड़पा द्वारा बांस से निर्मित टोकरी में रखकर विधिवत गाजे-बाजे के साथ नारायण मंदिर के पास स्थित शीतला सरोवर ले जाया गया. शीतला सरोवर में रक्षासूत्र को जल में डुबोकर शुद्ध किया गया. इसके बाद गुड़, पुष्प, चंदन और कुमकुम अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई. पूजा के बाद रक्षासूत्र को वापस दंतेश्वरी मंदिर लाकर कलश स्थापना कक्ष में रखा गया.

रक्षाबंधन का त्योहार (ETV Bharat)


बस्तर की आराध्य देवी का लिया गया आशीर्वाद

रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व शाम करीब 6 बजे मंदिर के प्रधान पुजारी द्वारा सर्वप्रथम पूजा-अर्चना की गई. इसके बाद कच्चे धागे से तैयार विशेष राखी मां दंतेश्वरी को अर्पित की गई. मां दंतेश्वरी को अर्पण करने के पश्चात मंदिर में विराजमान अन्य देवी-देवताओं को भी रक्षासूत्र बांधने की परंपरा निभाई गई. इसके बाद मंदिर के पुजारी और सेवदार मां दंतेश्वरी के प्रसाद स्वरूप रक्षासूत्र को एक-दूसरे की कलाइयों पर बांधते हैं, सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.


करीब 800 वर्षों से निभाई जा रही परंपरा

मंदिर के पुजारी शंभू नाथ अनुसार, यह परंपरा कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि रियासतकाल से चली आ रही है. मान्यता है कि किसी भी तीज-त्योहार या पर्व के अवसर पर सबसे पहले मां दंतेश्वरी मंदिर में परंपरा के अनुसार पर्व मनाया जाता है. मंदिर में पर्व संपन्न होने के बाद ही क्षेत्र की जनता द्वारा पर्व मनाने की परंपरा है.
बताया जाता है कि मां दंतेश्वरी को रक्षाबंधन से एक दिन पहले रक्षासूत्र अर्पित करने की यह परंपरा करीब 800 वर्षों से चली आ रही है.

बदलते समय के बावजूद दंतेश्वरी मंदिर में आज भी इस प्राचीन परंपरा का उसी श्रद्धा और विधि-विधान के साथ निर्वहन किया जा रहा है. बस्तर की यह अनूठी परंपरा धार्मिक आस्था के साथ-साथ क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को भी जीवंत बनाए हुए है.

52 शक्तिपीठों में एक मां दंतेश्वरी शक्तिपीठ

मां दंतेश्वरी बस्तर की आराध्य देवी हैं. ये 52 शक्तिपीठों में एक है. ऐसा माना जाता है कि यहां आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है. बस्तर में कोई भी पूजा से पहले मां दंतेश्वरी की अनुमति लेनी पड़ती है. बस्तर में हर शुभ कार्य या पूजा पाठ, त्योहार से पहले मां की आज्ञा ली जाती है.

दुर्ग में राखी बांधकर खत्म हुआ सहायक शिक्षकों का आंदोलन, शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर लौटे आंदोलनकारी टीचर

2 करोड़ 60 लाख का गांजा जशपुर से पकड़ा गया, महासमुंद में नाकेबंदी के दौरान 85 लाख का जब्त जब्त

रक्षा बंधन 2026: सीएम विष्णु देव साय ने दी त्योहार की बधाई, तोहफे में बहनों को भेंट की ई-रिक्शा

TAGGED:

MAA DANTESHWARI
DANTEWADA
BASTAR DIVISION
GODDESS OF BASTAR
RAKSHABANDHAN 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.