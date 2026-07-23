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साल बाद बन रहा योग, रक्षाबंधन में भद्रा का साया रहेगा या नहीं, कब है राखी बांधने का मुहूर्त

इस बार रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, क्या इस दिन भद्रा का साया रहेगा, इन सारे सवालों को जवाब देंगे ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री.

RAKSHABANDHAN 2026
कब है राखी बांधने का मुहूर्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 8:35 PM IST

3 Min Read
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RAKSHABANDHAN 2026: रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके इंतजार में बहने साल भर रहती हैं. कई दिन पहले से ही इसकी तैयारी भी शुरू कर देती हैं, बाजार में भी रौनक दिखने लग जाती है. इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा. हर बार की तरह इस बार भी तो कहीं भद्रा का साया तो नहीं है और कौन-कौन से योग बन रहे हैं, बताया है ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री ने.

रक्षाबंधन कब है ?

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "इस बार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णमासी दिन शुक्रवार को 28 अगस्त दिन शुक्रवार को पड़ रहा है. इस बार सबसे अच्छा योग बन रहा है, या यूं कहें कि कई वर्षों के बाद लगभग 12 वर्ष के बाद ऐसा योग बन रहा है कि इस बार रक्षाबंधन में भद्रा का साया नहीं रहेगा. बहनें उस दिन पूरे दिन राखी बांध सकती हैं.

ज्योतिष आचार्य ने बताया राखी का मुहूर्त (ETV Bharat)

राखी बांधने का मुहूर्त

राखी बांधने के मुहूर्त को लेकर ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि 27 अगस्त को पूर्णमासी तिथि 8:31 दिन में सुबह से शुरू हो जाएगी, जो की 28 अगस्त को सुबह 9:18 बजे तक रहेगा. शास्त्र संवत के अनुसार सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है, मतलब उदया तिथि ही मान्य होता है. इस बार रक्षाबंधन के लिए पूर्णमासी के लिए उदया तिथि 28 अगस्त को पड़ रही है, इसलिए रक्षाबंधन उसी दिन मनाई जाएगी. रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त को प्रातः कालीन से ही शुरू हो जाएगा, जो कि सायं कालीन तक मनाया जाएगा, इस दिन पूरे दिन राखी बांध सकते हैं.

कौन-कौन से योग बन रहे

इस बार रक्षाबंधन में कई योग भी बन रहे हैं, जो इस मुहूर्त को इस दिन को और भी खास बना रहे हैं. ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि इस बार रक्षाबंधन में अतिगंड योग और सौम्य योग बन रहा है. इसके अलावा उसी दिन संस्कृत दिवस भी है, पूर्णमासी का त्यौहार भी है, इसलिए रक्षाबंधन इस बार और खास है.

सुबह से बहनें बांध सकती हैं राखी

इस बार रक्षाबंधन के दिन बहनें सुबह से स्नान करें पूजा पाठ करें और फिर थाली सजा लें. जिसमें मिठाई, चंदन राखी इत्यादि रख ले और भाइयों के साथ बड़े उत्साह के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं भाइयों को कुर्सी, तखत या की कहीं भी साफ जगह में बिठा करके, उनके दाहिने हाथ में कलाई में रक्षा का डोर बांध दें. राखी बांधने के बाद ही भाई बहनों के सिर पर हाथ रखें और वचन दें की बहन आपके ऊपर कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी समस्या आएगी. उसका समाधान मैं करूंगा, किसी बंधन में रहोगी तुम्हारी रक्षा करूंगा.

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