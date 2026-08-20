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रक्षाबंधन पर राजस्थान सरकार की सौगात! महिलाओं व छात्राओं के लिए सभी बसों में 2 दिन यात्रा मुफ्त

जयपुर : रक्षाबंधन पर्व पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए सौगात दी है. रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर महिलाओं और बालिकाओं को राजस्थान रोडवेज की बसों में दो दिन नि : शुल्क यात्रा सुविधा दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं. राज्य सरकार की अनुमति के बाद बालिकाओं और महिलाओं को रक्षाबंधन पर दो दिन राजस्थान रोडवेज की समस्त श्रेणी की बसों (वातानुकूलित, वॉल्वो और अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों के अतिरिक्त) में राजस्थान राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी. 28 और 29 अगस्त को नि: शुल्क की यात्रा सुविधा दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं. बस में परिचालक की ओर से महिलाओं और बालिकाओं को नि:शुल्क यात्रा टिकट भी जारी किए जाएंगे.

रोडवेज अधिकारियों के मुताबिक 28 ओर 29 अगस्त को राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में महिलाओं और बालिकाओं को निशुल्क यात्रा सुविधा दी गई है. नि: शुल्क यात्रा सुविधा 27 और 28 अगस्त की मध्य रात्रि 12:00 बजे से लेकर 29 और 30 अगस्त की मध्य रात्रि 23:59 बजे तक रहेगी. बसों में नि:शुल्क यात्रा केवल राजस्थान राज्य की सीमा में ही मान्य होगी. वातानुकूलित, वॉल्वो और अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों में यात्रा फ्री नहीं होगी. राजस्थान की सीमा में ही नि:शुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा. राजस्थान से बाहर जाने के लिए टिकट चार्ज देना पड़ेगा.