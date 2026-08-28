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हरियाणा में दिन भर रही रक्षाबंधन की धूम, बहनों ने भाइयों के कलाइयों पर बांधी राखियां, सीएम ने दी शुभकामनाएं

भाई-बहनों के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर सीएम ने रक्षाबंधन की घणी-घणी शुभकामनाएं दी.

RAKSHA BANDHAN 2026
जेल में रक्षाबंधन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 28, 2026 at 2:49 PM IST

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सिरसा/जींद/चंडीगढ़ः यूं तो रक्षाबंधन का पर्व आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. भाइयों ने अपनी बहनों से राखी बंधवाई और उनकी रक्षा का वायदा दिया लेकिन सिरसा जिला कारागार में आज नजारा बदला बदला था अवसर था रक्षाबंधन का.

खुली मुलाकात के साथ जलपान की व्यवस्थाः विशेष रूप से रक्षाबंधन के मौके पर बंदियों की उनकी बहनों के साथ खुली मुलाकात का प्रबंध किया गया था. इतना ही नहीं जेल प्रशासन द्वारा बहनों के लिए राखी के साथ-साथ जलपान की व्यवस्था भी गई थी. सभी बहनों ने जेल प्रशासन के इस कदम सरहाना की. दूर दराज से आई बहनों ने न केवल अपने भाइयों से मुलाकात की बल्कि पारिवारिक माहौल में राखी भी बांधी.

सिरसा जेल में रक्षाबंधन (ETV Bharat)

रक्षा बंधन के लिए जेल में विशेष व्यवस्थाः जेल अधीक्षक जसवंत सिंह ने बताया कि "जेल प्रशासन की ओर से रक्षा बंधन के लिए विशेष इंतजाम किया है." जेल में बहनों ने अपने भाइयो की कलाई पर राखी बांध खुश भी हुई तो कई बहनें भावुक भी नजर आईं. जेल में सजा काट रहे या विचाराधीन बंदियों के लिए उनकी बहनों से मुलाकात का खुला प्रबंध किया गया. रक्षाबंधन के लिए जेल प्रशासन की ओर से टेंट की व्यवस्था की गई है. साथ-साथ आगंतुक बहनों के लिए जलपान का प्रबंध किया गया था. सभी ने सिरसा जेल प्रशासन की इस पहल की सराहना की.

भाई के साथ बैठक बहनों ने मनाया त्योहारः जेल अधीक्षक जसवंत सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए इस बार भी जेल प्रशासन की तरफ से आयोजन किया गया. आने वाले बहनें भी इससे खुश हुईं. उन्हें भी अपने बंदी भाइयों से मिलने का और उनके साथ बैठकर त्यौहार मनाने का अवसर मिला.

बहनों ने जेल प्रशासन को दिया धन्यवादः जेल में अपने भाइयों को राखी बांधने आई बहनों ने खुशी जताते हुए जेल प्रशासन का धन्यवाद देते हुए कहा कि जेल प्रशासन की ओर से काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं. अपने भाइयों से खुली मुलाकात की है और उनकी कलाई पर राखी बांधी है.

बच्चियों ने सीएम को बांधी राखीः म्हारी नन्हीं-मुन्नी प्यारी लाडो, थारे नन्हे हाथां तै बाँधी राखी नै कलाई सजा दी अर मन भी खुशी तै भर दिया. थारी मुस्कान यूं ही बनी रह्वै, थम खूब खुश रहो अर जिंदगी म्ह खूब आग्गै बढ़ो.

'रक्षाबंधन की घणी-घणी शुभकामनाएं': सीएम नायब सिंह सैनी रक्षा बंधन संदेश देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि "स्नेह और अटूट रिश्ते की डोर से बंधे पावन पर्व 'रक्षाबंधन' की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. यह पवित्र पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए तथा भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम और विश्वास का बंधन सदैव मजबूत बना रहे. रक्षाबंधन की घणी-घणी शुभकामनाएं!"

बाजारों में बहनों ने खरीदी राखियां: रक्षाबंधन को लेकर जींद शहर, हनुमान गली, तांगा चौक, गोहाना रोड, सफीदों रोड पर सहित सभी मुख्य बाजार राखियों से सजे हैं. शुक्रवार को बहनों ने दुकानों पर रंग, बिरंगी, आकर्षक और बच्चों के लिए छोटा भीम व अन्य कार्टून बेस्ड राखियां खरीदी. बाजार में 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की राखियां उपलब्ध हैं. बहनों की पसंद में इस बार भी वैरायटी का बोलबाला रहा. सबसे अधिक डिमांड में डायमंड, रुद्राक्ष, ओम और त्रिशूल डिजाइन वाली राखियां हैं. दुकानदार सुमित ने बताया कि बहनें इस बार धार्मिक प्रतीक वाली राखियों को प्राथमिकता दे रही हैं. वहीं बच्चों के लिए कार्टून राखियों की बिक्री हो रही है. एक से छह साल से तक के बच्चों के लिए टेडी बियर, छोटा भीम, डोरेमोन व सॉफ्ट धागे वाली राखियां पसंद की जा रही हैं. बाजारों में रौनक और भीड़ बढ़ती जा रही है.

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