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हिसार से पुणे के बीच कोटा व जयपुर होकर चलेगी रक्षाबंधन स्पेशल एक्सप्रेस, आज से शुरू होगी बुकिंग

कोटा जंक्शन पर खड़ी ट्रेन ( file photo )

कोटा : ​रक्षाबंधन के पर्व पर ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट से परेशान यात्रियों के लिए रेलवे ने राहत भरी खबर दी है. जयपुर और कोटा से पुणे रूट पर नियमित ट्रेनों में 'नो रूम' की स्थिति को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने हिसार-खड़की (पुणे) रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. यह ट्रेन हिसार से 29 अगस्त और खड़की से 30 अगस्त को चलेगी. हिसार वाली ट्रेन के लिए 27 अगस्त से रिजर्वेशन गुरुवार सुबह 8 बजे खुल गया, जबकि 30 अगस्त वाली ट्रेन के लिए 28 अगस्त को रिजर्वेशन खुलेगा. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रेन नम्बर 04703 हिसार खड़की राखी स्पेशल ट्रेन 29 अगस्त को सुबह 10:10 पर हिसार जंक्शन से रवाना होगी. इसके बाद दोपहर 4:25 पर जयपुर और रात 8:30 पर कोटा पहुंचेगी. इसके बाद ट्रेन अगले दिन शाम 4:20 पर पुणे पहुंच जाएगी. यह पूरी यात्रा 30 घंटे 10 मिनट में ट्रेन पूरा करेगी. इसे भी पढ़ें: यात्रीगण ध्यान दें! कोटा होकर चलने वाली तीसरी अमृत भारत 28 से, गोरखपुर बांद्रा का जारी हुआ शेड्यूल