हिसार से पुणे के बीच कोटा व जयपुर होकर चलेगी रक्षाबंधन स्पेशल एक्सप्रेस, आज से शुरू होगी बुकिंग
रक्षाबंधन पर भारी भीड़ और लंबी वेटिंग को देखते हुए रेलवे हिसार से खड़की (पुणे) के बीच स्पेशल ट्रेन चलाएगा.
Published : August 27, 2026 at 8:20 AM IST
कोटा : रक्षाबंधन के पर्व पर ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट से परेशान यात्रियों के लिए रेलवे ने राहत भरी खबर दी है. जयपुर और कोटा से पुणे रूट पर नियमित ट्रेनों में 'नो रूम' की स्थिति को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने हिसार-खड़की (पुणे) रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है.
यह ट्रेन हिसार से 29 अगस्त और खड़की से 30 अगस्त को चलेगी. हिसार वाली ट्रेन के लिए 27 अगस्त से रिजर्वेशन गुरुवार सुबह 8 बजे खुल गया, जबकि 30 अगस्त वाली ट्रेन के लिए 28 अगस्त को रिजर्वेशन खुलेगा. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रेन नम्बर 04703 हिसार खड़की राखी स्पेशल ट्रेन 29 अगस्त को सुबह 10:10 पर हिसार जंक्शन से रवाना होगी. इसके बाद दोपहर 4:25 पर जयपुर और रात 8:30 पर कोटा पहुंचेगी. इसके बाद ट्रेन अगले दिन शाम 4:20 पर पुणे पहुंच जाएगी. यह पूरी यात्रा 30 घंटे 10 मिनट में ट्रेन पूरा करेगी.
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वापसी में ट्रेन संख्या 04704 (खड़की से हिसार) यह गाड़ी 30 अगस्त को शाम 5:20 बजे खड़की से चलेगी. अगले दिन सुबह 10:50 बजे कोटा पहुंचेगी और रात 11:50 बजे हिसार जंक्शन पर अपनी यात्रा समाप्त करेगी. इस सफर को ट्रेन 30 घंटे 30 मिनट में पूरा करेगी.
कोच और रिजर्वेशन की स्थिति : इस स्पेशल ट्रेन में कुल 21 डिब्बे होंगे, जिनमें 2 सेकंड एसी, 7 थर्ड एसी, 8 स्लीपर, 2 जनरल और 2 गार्ड कोच शामिल हैं. हिसार से चलने वाली ट्रेन के लिए टिकट बुकिंग गुरुवार, 27 अगस्त सुबह 8:00 बजे से शुरू हो गई है, जबकि खड़की से वापसी के लिए टिकट बुकिंग शुक्रवार, 28 अगस्त से खुलेगी. यात्री रेलवे काउंटर या IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट से रिजर्वेशन करा सकते हैं.
प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव : रास्ते में यह ट्रेन सादुलपुर, लोहारू, झुंझुनू, सीकर, रींगस, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, शामगढ़, रतलाम, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, वसई रोड, कल्याण और लोनावाला स्टेशनों पर रुकेगी.