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Raksha Bandhan 2026: अलवर में नए डिजाइन की राखियों से सजा बाजार, इटली-कनाडा तक भारी डिमांड

​इस वर्ष अलवर के बाजार में 50 हजार से भी अधिक नए और आकर्षक डिजाइनों की राखियां उतारी गई हैं, जिन्होंने ग्राहकों का मन मोह लिया है. खास बात यह है कि यह केवल एक व्यापार नहीं, बल्कि अलवर और आसपास के ग्रामीण अंचलों की अर्थव्यवस्था की एक मजबूत रीढ़ बन चुका है. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 15 हजार लोग, विशेषकर ग्रामीण महिलाएं, इस कुटीर उद्योग से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं.

अलवर : ​भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पावन पर्व रक्षाबंधन पर बाजारों में रौनक अपने चरम पर पहुंच चुकी है. राजस्थान का ऐतिहासिक अलवर शहर इन दिनों रंग-बिरंगी, चमचमाती और अनूठी राखियों के सबसे बड़े केंद्र के रूप में अपनी अलग पहचान बना रहा है. अलवर में तैयार होने वाली राखियों की चमक केवल स्थानीय बाजारों या प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ सात समंदर पार अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, जापान और दुबई जैसे देशों तक बिखर रही है.

अलवर जिले में राखी की तैयारी दीपावली के बाद से ही शुरू हो जाती है, जिसके बाद राखी विक्रेता मार्केट को रीड कर अलग-अलग तरह की डिजाइंस तैयार करवाते हैं और फिर उन्हें बाजारों में बिकने के लिए भेजते हैं. राखी व्यापारी अर्पण जैन ने बताया कि वह लंबे समय से राखी के व्यवसाय को कर रहे हैं. इस दौरान उनके द्वारा तैयार की गई राखी प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों में भेजी जाती है.

अलवर की राखियों की डिमांड (फोटो ईटीवी भारत gfx)

विदेशों में अलवर की राखियों की भारी मांग : उन्होंने बताया कि इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अमेरिका, फ्रांस, जापान सहित अन्य देशों में भी अलवर में तैयार की गई राखियों की डिमांड रहती है. अर्पण जैन ने बताया कि इन दिनों डिजाइनर राखियों की डिमांड देखने को मिल रही है. इसी को देखते हुए उनके द्वारा अलग-अलग वर्गों के लिए अलग-अलग डिजाइन की राखियां तैयार करवाई जाती है. व्यापारी जैन ने बताया कि उनके यहां से राखी खरीदने के लिए अलवर शहर ही नहीं बल्कि जिले सहित विभिन्न राज्यों से लोग यहां आते हैं और अपने हिसाब से अपनी डिजाइन पसंद करते हैं और बेचने के लिए लेकर जाते हैं.

राखी खरीदती महिलाएं (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

व्यापारी अर्पण जैन ने बताया कि अलवर में तैयार होने वाली राखी लोगों को काफी पसंद आती है. कारण है कि अलवर में विभिन्न तरह के डिजाइन लोगों को एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं. व्यापारी जैन ने बताया कि बच्चों के लिए खास कार्टून कैरेक्टर में तैयार होने वाली राखी, लाइटिंग व म्यूजिक वाली राखी की सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है. वहीं इस साल पतली डोर वाली राखी की डिमांड भी सबसे ज्यादा चल रही है. उन्होंने बताया कि उनके यहां 2 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की राखी मिल रही है. साथ ही अलग डिजाइन में जाने पर 200 रुपए तक की राखी मिल जाती है.

राखियों की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

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स्किल्ड कारीगर कर रहे राखी तैयार : व्यापारी जैन ने बताया कि इन दिनों स्किल्ड लेबर द्वारा राखियों को तैयार करवाया जा रहा है, जिससे कि दूर से ही देखने में राखियां आकर्षित लगे. राखी गोदाम पर व्यवस्था संभाल रहे दिनेश कुमार ने बताया कि अलवर जिले के छोटे व्यापारी गोदाम पर आकर राखी खरीद रहे हैं. उन्होंने बताया कि अलवर में यहां से राखियां खरीद कर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाकर भी बेचते हैं. दिनेश ने बताया कि हर वर्ग अपने अनुसार राखी खरीदता है. इसी के चलते अलग-अलग तरह की डिजाइंस लोगों को पसंद आती है. उन्होंने बताया कि राखी को देखते हुए करीब एक माह पहले ही विदेशों में भेजी जाने वाली राखी को तैयार कर अलग रखवाया जाता है. साथ ही स्थानीय व्यापारी व दुकानदार भी यहां से आकर माल खरीदते हैं.

अलवर की राखियों का विदेशों में बजा डंका (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

​ग्राहकों में जबरदस्त उत्साह : राखी खरीदने पहुंची ग्राहक शिवानी ने बताया कि वह कई वर्षों से इसी जगह से राखी खरीद रहे हैं. यहां की राखी के डिजाइंस अलग होते हैं. साथ ही एक ही जगह पर अलग अलग डिजाइन मिल जाते है. उन्होंने बताया कि इसी के चलते यहां पर लोगों की काफी भीड़ रहती है. शिवानी ने बताया वह अपने परिवार के साथ यहां राखी खरीदने के लिए आती है और अपने पसंदीदा डिजाइंस को खरीदती है.

डिजाइनर राखियों का जलवा (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

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