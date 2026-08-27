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साइबर जागृति अभियान : जांजगीर चांपा में 1 घंटे में बांधी गई 1 लाख राखी, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कारनामा दर्ज

साइबर जागृति अभियान को लेकर जांजगीर चांपा का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है.

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जांजगीर चांपा में 1 घंटे में बांधी गई 1 लाख राखी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2026 at 4:02 PM IST

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जांजगीर चांपा : साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस विभाग 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच साइबर जागृति अभियान चला रही है.इसी कड़ी में रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर पुलिस विभाग ने साइबर जागृति राखी अभियान का आयोजन किया. इस आयोजन में जिले के 432 ग्राम पंचायत और शासकीय संस्थानों के साथ निजी कारखाना के कर्मचारियों को एक घंटा में एक लाख से अधिक साइबर जागृति राखी पहना कर गोल्डन बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल कराया गया.

साइबर क्राइम को लेकर जागरुकता ही लक्ष्य

इस बारे में एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि प्रदेश भर में साइबर क्राइम के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है.कार्यक्रम के बीच में राखी का त्यौहार पड़ने के कारण जांजगीर चांपा जिले के लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए साइबर जागृति राखी पहनाने का निर्देश दिए गया.इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत में पुलिस, कोटवार, फॉरेस्ट और महिला कमांडो को राखी के साथ तैनात किया गया.

अभियान में शामिल लोगों को एक साथ बैठाकर साइबर जागृति संदेश के साथ साइबर जागृति राखी पहनाने का निर्देश दिया गया .सभी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही थीं.तय समय में एक लाख से अधिक लोगों ने एक दूसरे के हाथ में साइबर जागृति राखी पहनाई.जिससे हमारे जिले के एक लाख लोग एक साथ साइबर क्राइम के प्रति जागरूक हुए .इस तरह जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया- विजय पाण्डेय,एसपी

इस कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बताया कि 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक जांजगीर चांपा जिले में कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है.

साइबर जागृति के लिए जांजगीर में महिला समूहों से राखी निर्माण कराया. उन्हें उनका मेहनताना भी दिया गया. साथ ही जिला प्रशासन और जिला न्यायालय के साथ सभी कारखानों के कर्मचारियों ने इस मुहिम में शामिल होकर इतिहास बनाने में सहयोग किया है- जन्मेजय महोबे, कलेक्टर

एक घंटे में एक लाख साइबर जागृति राखी

इस कार्यक्रम को जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत के साथ शासकीय स्कूल-कॉलेज, जेल, शासकीय कार्यालय और जिले के प्लांट में एक साथ आयोजित किया गया.सुबह 11 बजे से 12 बजे तक साइबर जागृति राखी पहनाई गई.

हमने एक घंटे में साइबर जागृति अभियान के तहत ये पता किया कि क्या इससे पहले कहीं इस तरह का आयोजन हुआ है. जब हमें ऐसा आयोजन कहीं पढ़ने में नहीं मिला तो जिला प्रशासन की टीम की मदद से एक घंटे के अंदर साइबर क्राइम को रोकने का संदेश फैलाने के लिए एक लाख राखी बांधने का लक्ष्य रखा गया.जिसे एसपी सर और कलेक्टर सर की मदद से पूरा किया गया- सोनल शर्मा,छत्तीसगढ़ प्रभारी, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड

इस दौरान इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग जिला मुख्यालय ऑडिटोरियम में ऑनलाइन की गई. साइबर जागृति राखी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रभारी सोनल शर्मा ने भी कार्यक्रम में निगरानी रखी.उन्होंने मंच से ही इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए गोडन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने की घोषणा की.

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