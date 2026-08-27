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साइबर जागृति अभियान : जांजगीर चांपा में 1 घंटे में बांधी गई 1 लाख राखी, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कारनामा दर्ज

जांजगीर चांपा : साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस विभाग 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच साइबर जागृति अभियान चला रही है.इसी कड़ी में रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर पुलिस विभाग ने साइबर जागृति राखी अभियान का आयोजन किया. इस आयोजन में जिले के 432 ग्राम पंचायत और शासकीय संस्थानों के साथ निजी कारखाना के कर्मचारियों को एक घंटा में एक लाख से अधिक साइबर जागृति राखी पहना कर गोल्डन बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल कराया गया.





साइबर क्राइम को लेकर जागरुकता ही लक्ष्य

इस बारे में एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि प्रदेश भर में साइबर क्राइम के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है.कार्यक्रम के बीच में राखी का त्यौहार पड़ने के कारण जांजगीर चांपा जिले के लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए साइबर जागृति राखी पहनाने का निर्देश दिए गया.इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत में पुलिस, कोटवार, फॉरेस्ट और महिला कमांडो को राखी के साथ तैनात किया गया.

अभियान में शामिल लोगों को एक साथ बैठाकर साइबर जागृति संदेश के साथ साइबर जागृति राखी पहनाने का निर्देश दिया गया .सभी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही थीं.तय समय में एक लाख से अधिक लोगों ने एक दूसरे के हाथ में साइबर जागृति राखी पहनाई.जिससे हमारे जिले के एक लाख लोग एक साथ साइबर क्राइम के प्रति जागरूक हुए .इस तरह जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया- विजय पाण्डेय,एसपी

इस कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बताया कि 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक जांजगीर चांपा जिले में कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है.