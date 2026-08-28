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बंदूक की जगह कलाई पर सजा राखी का धागा, आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ बहनों ने मनाया रक्षाबंधन

सुकमा के पुनर्वास केंद्र में आत्मसमर्पित नक्सलियों ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया. नवीन कश्यप की रिपोर्ट

RAKHIS TO SURRENDERED NAXALITES
सुकमा में महिलाओं ने सरेंडर नक्सलियों को बांधी राखी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 28, 2026 at 4:50 PM IST

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सुकमा: जिला पुनर्वास केंद्र सुकमा में आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया. सबरी माता जनकल्याण सेवा समिति, सुकमा की बहनों ने पुनर्वासित नक्सलियों को राखी बांधी. इस दौरान भाई बहन के पवित्र रिश्ते के प्रतीक रक्षा सूत्र के साथ प्रेम, विश्वास, सम्मान और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया गया.

रक्षा सूत्र बना नई शुरुआत का प्रतीक

रक्षाबंधन का पर्व वैसे भाई-बहन के प्रेम और सुरक्षा के संकल्प का पर्व है. पुनर्वास केंद्र में जब बहनों ने आत्मसमर्पित नक्सलियों को राखी बांधी तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे.

Celebrating Rakhi with surrendered Naxalites in Sukma
सुकमा में सरेंडर नक्सलियों संग राखी का त्यौहार (ETV BHARAT)

यह बहुत भावुक पल है. बहनों ने हमें राखी बांधी है-आत्मसमर्पित नक्सली

समिति की बहनों ने आत्मसमर्पित नक्सलियों को राखी बांधकर यह अहसास कराया कि समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले हर व्यक्ति के लिए अपनत्व और सम्मान की जगह है. वहीं आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी इस आत्मीय पहल के लिए बहनों के प्रति आभार व्यक्त किया. कभी जिन हाथों में हथियार थे, उन्हीं हाथों में राखी का रक्षा सूत्र था. कभी जिन चेहरों पर संघर्ष और अनिश्चितता की छाया थी, वहां अब सामान्य जीवन की उम्मीद दिखाई दे रही थी. जिला पुनर्वास केंद्र में मनाया गया रक्षाबंधन इसी बदलती तस्वीर की एक झलक रहा.

Sukma District Rehabilitation Centre
सुकमा जिला पुनर्वास केंद्र (ETV BHARAT)

बस्तर में शांति की राह केवल हथियारों के खामोश होने से पूरी नहीं होती, बल्कि उन हाथों को समाज का भरोसा मिलना भी जरूरी है, जिन्होंने कभी गलत राह चुन ली थी. आत्मसमर्पण के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया में सामाजिक स्वीकार्यता बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है. ऐसे आयोजन इसी भरोसे को मजबूत करने का काम करते हैं.
राखी के इन धागों ने रिश्तों की उस डोर को मजबूत किया, जिसकी नींव प्रेम, विश्वास और इंसानियत पर टिकी है. कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने शांतिपूर्ण और बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया.

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