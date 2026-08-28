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नेपाल बाढ़ तबाही के बीच भी रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, बिहार में सीमा पार बहनें बांधेंगी राखी

मोतिहारी में रक्षाबंधन पर भारत-नेपाल सीमा पर आवाजाही बढ़ी. नेपाल में बाढ़ के बीच सीमा पार भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी बहनें. रिपोर्ट-रोहित

Raksha Bandhan 2026
भारत-नेपाल सीमा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 28, 2026 at 11:14 AM IST

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मोतिहारी: नेपाल में बाढ़ से तबाही के बीच रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं. भारत और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली बहनें इस बार अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए सीमा पार आ-जा सकेंगी. भारत-नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के लोगों को जोड़ने वाली मजबूत कड़ी बनी हुई है.

पारिवारिक रिश्तों से जुड़ी सीमा: भारत-नेपाल सीमा से सटे पर्सा और बारा जिलों के गांवों में दोनों देशों के बीच पारिवारिक और वैवाहिक रिश्ते गहरे हैं. कई भारतीय परिवारों के रिश्ते नेपाल से जुड़े हुए हैं. रक्षाबंधन पर सीमा के दोनों तरफ आवाजाही सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ जाती है. बहनें भाइयों के घर पहुंचकर राखी बांधती हैं और परिवार के साथ खुशियां साझा करती हैं.

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भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ी आवाजाही (ETV Bharat)

कोरोना के बाद सामान्य हुई आवाजाही: कोरोना महामारी के दौरान भारत-नेपाल सीमा पर करीब दो वर्षों तक आवाजाही प्रभावित रही थी. उस समय कई बहनें अपने भाइयों तक नहीं पहुंच सकी थीं. अब हालात सामान्य होने के बाद दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही फिर से पहले की तरह शुरू हो गई है.

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देशों के बीच पारिवारिक और वैवाहिक रिश्ते (ETV Bharat)

नेपाल में वर्तमान बाढ़ की विकट स्थिति: इस बार नेपाल में ग्लेशियर पतन से उत्पन्न फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है. मौत का आंकड़ा 350 से अधिक हो चुका है और करीब एक हजार लोग लापता बताए जा रहे हैं. कई जिले प्रभावित हैं, सड़कें-पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा मलबे से बनी झील फटने का खतरा भी बना हुआ है. बचाव और राहत कार्य तेज गति से जारी हैं.

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पारिवारिक रिश्तों से जुड़ी सीमा (ETV Bharat)

सीमा पर आवाजाही पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं: बाढ़ के बावजूद वर्तमान में भारतीय वाहनों के नेपाल आने-जाने पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है. लोग निर्धारित प्रक्रिया के तहत वाहनों का भंसार कराकर हेथौड़ा तक सामान्य तरीके से आवाजाही कर सकते हैं. सीमावर्ती क्षेत्रों में लोग सावधानी बरतते हुए पर्व मनाने की तैयारी में जुटे हैं.

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आवाजाही पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं (ETV Bharat)

रिश्तों की गर्माहट का प्रतीक रक्षाबंधन: रक्षाबंधन सिर्फ भाई-बहन के प्रेम का त्योहार नहीं, बल्कि भारत और नेपाल के सदियों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्तों की तस्वीर भी पेश करता है. बाढ़ की चुनौती के बीच भी दोनों देशों के परिवार इस परंपरा को निभाने के लिए उत्साहित हैं. राखी के इस पर्व पर सीमा एक बार फिर भाई-बहन के स्नेह और विश्वास की गवाह बनने जा रही है.

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