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शहीद भाई की प्रतिमा को बहनों ने बांधी राखी, बूंदी में ब्रह्मकुमारी बहनों ने अधिकारियों-पुलिस को बांधा रक्षा का सूत्र

शहीद की प्रतिमा पर राखी बांधने का यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए भी भावुक कर देने वाला रहा.

प्रतिमा को राखी बांधती बहन
प्रतिमा को राखी बांधती बहन (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2026 at 1:53 PM IST

3 Min Read
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झुंझुनू/बूंदी : शेखावाटी की वीर धरा पर रक्षाबंधन का पर्व भावुक कर गया. क्षेत्र में शहीदों की प्रतिमाओं पर पहुंचकर बहनें अपने शहीद भाइयों की प्रतिमाओं को राखी बांध रही हैं. इस दौरान भाई की याद में बहनों की आंखें नम हो गईं. वहीं, बूंदी में ब्रह्माकुमारीज आश्रम में बहनों ने विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रों से जुड़े अधिकारियों की कलाई पर राखी बांधकर परमात्म सुरक्षा, पवित्रता, आत्मिक शक्ति और श्रेष्ठ जीवन का संकल्प भी दिलाया.

खेतड़ी में बहनों ने बांधी राखी : गोठड़ा गांव के शहीद धर्मपाल सैनी की प्रतिमा पर उनकी तीन बहनों चंपा, सुमन और अनीता ने राखी बांधी. राखी बांधते समय तीनों बहनें भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि भाई भले ही देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए, लेकिन आज भी हमारे दिल में बसते हैं. भाई की यादों को कभी भुलाया नहीं जा सकता. हर वर्ष रक्षाबंधन के पर्व पर शहीद की प्रतिमा पर पहुंचकर राखी बांधती हैं और उन्हें नमन करती हैं.

शहीद की प्रतिमा के साथ बहनें और परिवार
शहीद की प्रतिमा के साथ बहनें और परिवार (ETV Bharat Jhunjhunu)

शहीद धर्मपाल सैनी की बेटी किरण ने बताया कि वह हर त्योहार पर अपने पिता की प्रतिमा पर पहुंचकर उन्हें नमन करती हैं. उन्होंने कहा कि पिता की प्रतिमा के सामने आने पर उनकी यादें ताजा हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे वह आज भी उनके साथ हैं. इस भावुक अवसर पर समाजसेवी हरिराम गुर्जर सहित उनके परिवार की महिलाएं भी मौजूद रहीं. शहीद की प्रतिमा पर राखी बांधने का यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए भी भावुक कर देने वाला रहा.

बूंदी में ब्रह्माकुमारी बहनों ने बांधा रक्षा का सूत्र : रक्षाबंधन पर शुक्रवार को बूंदी ब्रह्माकुमारीज आश्रम में आध्यात्मिकता और आत्मीयता का अनूठा संगम देखने को मिला. ब्रह्माकुमारी बहनों ने विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रों से जुड़े अधिकारियों की कलाई पर पवित्र राखी बांधकर उन्हें केवल भाई-बहन के स्नेह का संदेश ही नहीं दिया, बल्कि परमात्म सुरक्षा, पवित्रता, आत्मिक शक्ति और श्रेष्ठ जीवन का संकल्प भी दिलाया. राखी के इस पवित्र सूत्र के साथ अधिकारियों के सुखद, स्वस्थ, शांतिमय और श्रेष्ठ जीवन की मंगलकामना की गई.

ब्रह्माकुमारी बहनों ने कहा कि रक्षाबंधन केवल कलाई पर धागा बांधने का पर्व नहीं, बल्कि अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को पवित्र बनाने का अवसर है. इस दौरान जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा, जिला परिषद सीओ चारु, धर्म गुरु मौलाना शकूर कादरी सहित विभिन्न विभागों में अधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधे गए.

पुलिस को राखी बांधती ब्रह्मकुमारी बहन
पुलिस को राखी बांधती ब्रह्मकुमारी बहन (ETV Bharat Bundi)

रक्षा केवल बाहरी नहीं, भीतर की भी जरूरी : ब्रह्माकुमारी गीता दीदी ने कहा कि आज मनुष्य बाहरी सुरक्षा के लिए अनेक साधन जुटाता है, लेकिन जीवन में स्थायी शांति और सच्ची सुरक्षा के लिए आंतरिक शक्ति जरूरी है. जब व्यक्ति स्वयं को शांत, पवित्र और शक्तिशाली आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ता है तो उसके भीतर कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति पैदा होती है. परमात्मा मनुष्य का सच्चा और सर्वोच्च रक्षक है. परमात्मा की स्मृति व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक सुरक्षा-कवच का काम करती है. जीवन में तनाव, भय, निराशा अथवा नकारात्मक परिस्थितियां आने पर परमात्मा का स्मरण मन को स्थिर और आत्मबल को मजबूत करता है.

जिला कलेक्टर को राखी बांधती ब्रह्मकुमारी बहन
जिला कलेक्टर को राखी बांधती ब्रह्मकुमारी बहन (ETV Bharat Bundi)

अधिकारियों ने सराहा आध्यात्मिक संदेश : कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने ब्रह्माकुमारीज की ओर से रक्षाबंधन के आध्यात्मिक पक्ष को सामने रखने की पहल की सराहना की. उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन को केवल पारिवारिक पर्व के रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति, पवित्रता और मानवीय मूल्यों से जोड़कर देखना इस पर्व के महत्व को और व्यापक बनाता है.

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