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'आरक्षण को हाथ लगाया तो बड़ी आबादी सड़क पर आ जाएगी', चिराग पासवान की चेतावनी

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण की समीक्षा की मांग को बेफिजूल बताया. उन्होंने कहा, 'आरक्षण खैरात नहीं.' रिपोर्ट- कृष्ण नंदन कुमार

Chirag Paswan
शांभवी चौधरी ने चिराग पासवान को राखी बांधी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 28, 2026 at 5:23 PM IST

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पटना: रक्षाबंधन के मौके पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के पटना स्थित आवास पर भाई-बहन के रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली. चिराग पासवान ने अपनी बहनों से राखी बंधवाई. वहीं पार्टी की सबसे युवा सांसद शांभवी चौधरी ने भी उन्हें राखी बांधी.

शांभवी ने चिराग को राखी बांधी: शांभवी ने चिराग को अपना बड़ा भाई और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हुए कहा कि वह हर साल उन्हें राखी बांधती हैं. उन्होंने कहा कि चिराग से उन्हें हमेशा प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और संरक्षण मिलता है. शांभवी ने रक्षाबंधन के मौके पर चिराग पासवान के देश और दुनिया में सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचने की कामना भी की.

शांभवी ने चिराग को राखी बांधी (ETV Bharat)

"कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं. कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं और चिराग भैया के साथ उनका रिश्ता भी ऐसा ही है. यह रिश्ता हमेशा अटूट रहेगा."- शांभवी चौधरी, एलजेपीआर सांसद, समस्तीपुर

चिराग ने बहनों को दी बधाई: रक्षाबंधन के अवसर पर चिराग पासवान ने देश और दुनिया के सभी भाई-बहनों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने नेपाल में हुई त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों और प्रभावित परिवारों को भी याद किया. चिराग ने कहा कि रक्षाबंधन सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि नेपाल में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है. ऐसे में इस पवित्र पर्व पर नेपाल के प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करना भी जरूरी है.

Chirag Paswan
चिराग को राखी बांधती शांभवी (ETV Bharat)

"रक्षाबंधन सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने का पर्व नहीं, बल्कि भाई-बहन के बीच विश्वास, सम्मान और जीवनभर एक-दूसरे के साथ खड़े रहने की भावना को मजबूत करने का अवसर भी है. उनकी पार्टी महिलाओं और बहनों की सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (ETV Bharat)

आरक्षण पर बोले चिराग: इसी दौरान चिराग पासवान ने आरक्षण के मुद्दे पर भी अपना रुख एक बार फिर साफ किया. उन्होंने कहा कि आरक्षण की समीक्षा की बात करने वाले दरअसल इसे खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं. चिराग ने आरक्षण को सामाजिक न्याय की लड़ाई का सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि संविधान ने वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इसकी व्यवस्था की है. उनका कहना है कि आरक्षण कोई खैरात नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है.

आरक्षण पर चर्चा भी मंजूर नहीं: चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा तो दूर, इस पर चर्चा करना भी स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर आरक्षण को छूने की कोशिश हुई तो देश की बड़ी आबादी सड़क पर उतर जाएगी और फिर इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा.

'आरक्षण कोई खैरात नहीं': चिराग ने कहा, 'आरक्षण कोई खैरात नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय को मजबूत करने की व्यवस्था है. आज भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब कहीं जाते हैं तो उनके लौटने पर लोग शुद्धिकरण करते हैं. इसलिए आरक्षण पर जो समीक्षा की बात करना चाहते हैं, वह सामाजिक न्याय को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं.'

आरक्षण पर मांझी का अलग रुख: हालांकि चिराग के इस रुख के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण यानी 'कोटे में कोटा' की मांग उठाई है. वहीं मंत्री संतोष कुमार सुमन ने भी समीक्षा की मांग की है.

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