Raksha Bandhan 2026; जैसे नक्षत्र और राशि वैसी राखी, भइया के हाथों में आज बंधेगी बेहद खास राखी
ज्योतिषाचार्य भी बहनों को राशि नक्षत्र के अनुसार राखी बांधने की सलाह दे रहे है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 7:27 AM IST
वाराणसी: आज पूरे देश में भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पावन पर्व रक्षाबंधन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. रक्षाबंधन के दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना करेगी. समय के साथ बहने अब ज्योतिष ही नक्षत्र ग्रह राशि के अनुसार अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांध रही है. यही वजह है कि वह ज्योतिषाचार्य से अपने भाई के नाम से ग्रह नक्षत्र को भी समझ रही है. वहीं ज्योतिषाचार्य भी उन्हें राशि नक्षत्र के अनुसार राखी बांधने की सलाह दे रहे है. आप भी राशि जन्मतिथि नाम के अनुसार अपने भाई के लिए राखी के रंग का चुनाव कर सकती है.
नक्षत्र और राशि के हिसाब से कलाई पर बंधेगी राखी: राखी के शुभ मुहूर्त की बात करें तो पुर्णिमा पूरे दिन है, लेकिन तीन घंटे का शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है. खास बात ये है कि इस बार बाजार में पारंपरिक धागे वाली राखियों के साथ राशि, नक्षत्र और ग्रहों के अनुसार तैयार की गई राखियां खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.
बहनों का कहना है कि भाई की राशि और नक्षत्र के अनुसार राखी चुनने से उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की मान्यता है. बहनों का कहना है कि भाई की राशि और नक्षत्र के अनुसार राखी चुनने से उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की मान्यता है. यही वजह है कि बहनें भाई की राशि और जन्म नक्षत्र के बारे में जानकारी लेकर उसी के अनुसार राखियां चुन रही है.
बहने बताती है कि अगर भाई कारोबारी हैं तो उनके लिए व्यापार और समृद्धि की कामना से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार राखियां पसंद की जा रही हैं. वहीं छोटे भाइयों के लिए उनकी राशि और नक्षत्र के हिसाब से राखियां ले रही हैं, ताकि उनके जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता बनी रहे.
उन्होंने बताया कि,रक्षाबंधन भाई बहन की प्रेम का पर्व तो है ही लेकिन इस पर्व में दूसरी मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं. इस मौके पर अपने कुल पुरोहित या श्रेष्ठ विद्वानजनों से अपनी कलाई पर राखी अवश्य बंधवाना चाहिए और उन्हें जाकर के बांधना भी चाहिए, इससे जीवन पर्यंत सुख समृद्धि और खुशहाली का संयोग बनता है.
उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन पर्व को अधिक शुभ बनाने के लिए बहने भाई को राशियों के रंग के अनुसार भी कलाई पर राखी बांध रही है, जो कि उनके सौभाग्य में वृद्धि कर रही है और इससे लाभ भी मिलता है. मान्यताओं के अनुसार सुनहरा पीला और लाल रंग की राखी बांधने का रिवाज है, लेकिन इन रंगों के साथ भाइयों की जन्म तिथि एवं राशि के अनुसार भी राखी का रंग चुना जा सकता है. बहने अपने ज्योतिष पुरोहित से इस तरह का सुझाव भी ले रही है.
- 1, 10, 19, 28 लाल, गुलाबी, नारंगी
- 2, 11, 29 चमकीला सफेद और कीम
- 3, 12, 21, 30 पीला या सुनहला
- 4. 13. 22, 31 चमकीला तथा मिश्रित रंग
- 5, 14, 23 चटकीला एवं सफेद रंग
- 7, 16, 25 चमकीला तथा मिश्रित रंग
- 8, 17, 26 नीला एवं भूरा रंग
- 9, 16, 27 लाल, गुलाबी, नारंगी
राशि के अनुसार राखी के रंग
- मेष और वृश्चिक-लाल, गुलाबी एवं नारंगी
- वृषभ और कर्क सफेद एवं क्रीम
- मिथुन और कन्या-हरा और फिरोजी
- सिंह-केसरिया, लाल एवं गुलाबी
- तुला- सफेद एवं हल्का नीला
- धनु और मीन पीला और सुनहरा
- मकर और कुंभ-भूरा और स्लेटी
सोने-चांदी व ब्रेसलेट वाली राखी: पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी कानपुर में महिलाएं सोने-चांदी की राखियों की ही ज्यादा तरजीह दे रही हैं. भले ही सोने-चांदी के दाम पिछले सालों की तुलना में काफी बढ़ गए हैं, लेकिन महिलाएं इस खास पर्व को मनाने के लिए पूरी तरह से उत्साहित हैं. कानपुर में ज्वैलर्स राजेश गुप्ता ने बताया, चांदी की राखियों की बहुत अधिक डिमांड है. 500-800 रुपये से शुरू होकर इनके दाम हजारों में हैं. जैसे ग्राहक का बजट है, वैसे ही वह राखियां खरीद रहे हैं. सावन को देखते हुए रुद्राक्ष वाली राखी, दोनों किनारों पर सुंदर रेशमी धागे और बीच में चांदी की डिजाइंस वाली राखियों को भी खूब पसंद किया जा रहा है.
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