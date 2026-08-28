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Raksha Bandhan 2026; जैसे नक्षत्र और राशि वैसी राखी, भइया के हाथों में आज बंधेगी बेहद खास राखी

ज्योतिषाचार्य भी बहनों को राशि नक्षत्र के अनुसार राखी बांधने की सलाह दे रहे है.

रक्षाबंधन 2026
रक्षाबंधन 2026 (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 7:27 AM IST

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वाराणसी: आज पूरे देश में भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पावन पर्व रक्षाबंधन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. रक्षाबंधन के दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना करेगी. समय के साथ बहने अब ज्योतिष ही नक्षत्र ग्रह राशि के अनुसार अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांध रही है. यही वजह है कि वह ज्योतिषाचार्य से अपने भाई के नाम से ग्रह नक्षत्र को भी समझ रही है. वहीं ज्योतिषाचार्य भी उन्हें राशि नक्षत्र के अनुसार राखी बांधने की सलाह दे रहे है. आप भी राशि जन्मतिथि नाम के अनुसार अपने भाई के लिए राखी के रंग का चुनाव कर सकती है.

नक्षत्र और राशि के हिसाब से कलाई पर बंधेगी राखी: राखी के शुभ मुहूर्त की बात करें तो पुर्णिमा पूरे दिन है, लेकिन तीन घंटे का शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है. खास बात ये है कि इस बार बाजार में पारंपरिक धागे वाली राखियों के साथ राशि, नक्षत्र और ग्रहों के अनुसार तैयार की गई राखियां खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं.

बहनों का कहना है कि भाई की राशि और नक्षत्र के अनुसार राखी चुनने से उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की मान्यता है. बहनों का कहना है कि भाई की राशि और नक्षत्र के अनुसार राखी चुनने से उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की मान्यता है. यही वजह है कि बहनें भाई की राशि और जन्म नक्षत्र के बारे में जानकारी लेकर उसी के अनुसार राखियां चुन रही है.

बहने बताती है कि अगर भाई कारोबारी हैं तो उनके लिए व्यापार और समृद्धि की कामना से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार राखियां पसंद की जा रही हैं. वहीं छोटे भाइयों के लिए उनकी राशि और नक्षत्र के हिसाब से राखियां ले रही हैं, ताकि उनके जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता बनी रहे.

राखी
राखी (Photo credit;ETV Bharat)
ज्योतिषाचार्य पंडित आमोद शास्त्री ने बताया कि, 28 अगस्त को शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 5:57 से शुरू होकर 9:48 पर रहेगा. उसके बाद पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो जाएगी लेकिन उदया तिथि में पूर्णिमा होने से सूर्यास्त तक उसका मान होगा और बहने मुहूर्त कल के बाद पूरे दिन राखी बांध सकेंगी.

उन्होंने बताया कि,रक्षाबंधन भाई बहन की प्रेम का पर्व तो है ही लेकिन इस पर्व में दूसरी मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं. इस मौके पर अपने कुल पुरोहित या श्रेष्ठ विद्वानजनों से अपनी कलाई पर राखी अवश्य बंधवाना चाहिए और उन्हें जाकर के बांधना भी चाहिए, इससे जीवन पर्यंत सुख समृद्धि और खुशहाली का संयोग बनता है.

राखी
राखी (Photo credit;ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन पर्व को अधिक शुभ बनाने के लिए बहने भाई को राशियों के रंग के अनुसार भी कलाई पर राखी बांध रही है, जो कि उनके सौभाग्य में वृद्धि कर रही है और इससे लाभ भी मिलता है. मान्यताओं के अनुसार सुनहरा पीला और लाल रंग की राखी बांधने का रिवाज है, लेकिन इन रंगों के साथ भाइयों की जन्म तिथि एवं राशि के अनुसार भी राखी का रंग चुना जा सकता है. बहने अपने ज्योतिष पुरोहित से इस तरह का सुझाव भी ले रही है.

राखी
राखी (Photo credit;ETV Bharat)
भाई की तरक्की और सुख-समृद्धि की कामना: बताते चलें कि बाजार में रुद्राक्ष, अलग-अलग प्राकृतिक पत्थरों और राशि-नक्षत्र से जुड़ी डिजाइन वाली राखियों की भी अच्छी मांग देखने को मिल रही है. बहनों का कहना है कि सामान्य धागे की राखी समय के साथ टूट सकती है, लेकिन रुद्राक्ष और पत्थरों वाली राखी लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है और उनके भाई के लिए शुभ प्रतीक के तौर पर साथ रह सकती है. हालांकि, राशि और नक्षत्र के अनुसार राखी से सकारात्मक प्रभाव पड़ने की बात धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर परंपरा के साथ ज्योतिषीय मान्यताओं का नया ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है.रक्षा सूत्र के रंग जन्म तारीख के अनुसार
  • 1, 10, 19, 28 लाल, गुलाबी, नारंगी
  • 2, 11, 29 चमकीला सफेद और कीम
  • 3, 12, 21, 30 पीला या सुनहला
  • 4. 13. 22, 31 चमकीला तथा मिश्रित रंग
  • 5, 14, 23 चटकीला एवं सफेद रंग
  • 7, 16, 25 चमकीला तथा मिश्रित रंग
  • 8, 17, 26 नीला एवं भूरा रंग
  • 9, 16, 27 लाल, गुलाबी, नारंगी

राशि के अनुसार राखी के रंग

  • मेष और वृश्चिक-लाल, गुलाबी एवं नारंगी
  • वृषभ और कर्क सफेद एवं क्रीम
  • मिथुन और कन्या-हरा और फिरोजी
  • सिंह-केसरिया, लाल एवं गुलाबी
  • तुला- सफेद एवं हल्का नीला
  • धनु और मीन पीला और सुनहरा
  • मकर और कुंभ-भूरा और स्लेटी

सोने-चांदी व ब्रेसलेट वाली राखी: पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी कानपुर में महिलाएं सोने-चांदी की राखियों की ही ज्यादा तरजीह दे रही हैं. भले ही सोने-चांदी के दाम पिछले सालों की तुलना में काफी बढ़ गए हैं, लेकिन महिलाएं इस खास पर्व को मनाने के लिए पूरी तरह से उत्साहित हैं. कानपुर में ज्वैलर्स राजेश गुप्ता ने बताया, चांदी की राखियों की बहुत अधिक डिमांड है. 500-800 रुपये से शुरू होकर इनके दाम हजारों में हैं. जैसे ग्राहक का बजट है, वैसे ही वह राखियां खरीद रहे हैं. सावन को देखते हुए रुद्राक्ष वाली राखी, दोनों किनारों पर सुंदर रेशमी धागे और बीच में चांदी की डिजाइंस वाली राखियों को भी खूब पसंद किया जा रहा है.

राखी
राखी (Photo credit;ETV Bharat)
सोने की राखी ब्रेसलेट स्टाइल में, 50 हजार रुपये से शुरू हैं दाम: सोने-चांदी के व्यापारी और आल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने बताया, सोने की जो राखियां हैं वह ब्रेसलेट स्टाइल में हैं. इनका वजन साढ़े तीन से लेकर छह ग्राम तक है. इनकी शुरुआती कीमत भी 50 हजार रुपये से शुरू है. इसी तरह चांदी की अच्छी राखियां ढाई हजार रुपये से लेकर 15-20 हजार रुपये तक भी हैं, जिनकी बिक्री हो रही है. इसके अलावा बाजारों में घड़ी वाली राखियां, कार्टून वाली राखियां समेत कई अन्य प्रकार की राखियां भी आई हैं.

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