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अनूठा रिश्ता : अफ्रीका, अमेरिका-कनाडा से भेजी गई बिहारी जी को राखी, 20 साल बाद पुत्र हुआ तो चढ़ाई पोशाक

अफ्रीका में रहने वाले भरतपुर मूल के एक परिवार ने भी बिहारी जी के लिए विशेष पोशाक चढ़ाई और उत्सव मनाया.

भरतपुर बिहारी जी मंदिर
भरतपुर बिहारी जी मंदिर (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2026 at 10:24 AM IST

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भरतपुर : भरतपुर के बिहारी जी मंदिर में रक्षाबंधन पर अनूठा नजारा देखने को मिल रहा है. अफ्रीका, अमेरिका और कनाडा से श्रद्धालु बिहारी जी को अपना भाई मानकर राखियां भेज रहे हैं. वहीं, अफ्रीका में रहने वाले भरतपुर मूल के एक परिवार ने 20 साल बाद पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूरी होने पर बिहारी जी को विशेष पोशाक और राखी चढ़ाकर उत्सव मनाया. मंदिर में देश-विदेश से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की अर्जियां, नारियल और अन्य सामग्री भी भेजते हैं.

मंदिर के पुजारी देवेंद्र भारद्वाज ने बताया कि रक्षाबंधन के मौके पर विदेशों से भी बिहारी जी के लिए राखियां पहुंची हैं. अमेरिका और कनाडा से श्रद्धालु राखियां लेकर मंदिर पहुंचे और भगवान को राखी अर्पित की. अफ्रीका में रहने वाले भरतपुर मूल के एक परिवार ने भी बिहारी जी के लिए विशेष पोशाक चढ़ाई और उत्सव मनाया. परिवार में करीब 20 साल तक संतान नहीं थी. श्रद्धालुओं ने बिहारी जी से पुत्र प्राप्ति की मनोकामना की थी. पुत्र होने के बाद परिवार ने अपनी श्रद्धा पूरी करते हुए मंदिर में पोशाक चढ़ाई, राखी बांधी और प्रसाद वितरित कर उत्सव मनाया.

विदेश से भेजी गई बिहारी जी को राखी (वीडियो ईटीवी भारत भरतपुर)

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विदेशों से भेजी गई राखी
विदेशों से भेजी गई राखी (ETV Bharat Bharatpur)

मनोकामना के पत्र भी : पुजारी भारद्वाज ने बताया कि मंदिर में केवल राखियां ही नहीं, बल्कि श्रद्धालु अपनी मनोकामना के साथ पत्र, नारियल, फल, मिष्ठान और प्रसाद भी अर्पित करते हैं. कई श्रद्धालु अपनी समस्या और मनोकामना पत्र के रूप में बिहारी जी के चरणों में छोड़ जाते हैं. मनोकामना पूरी होने के बाद वे दोबारा मंदिर पहुंचकर पोशाक, प्रसाद या अन्य सामग्री अर्पित करते हैं.

राखी बांधती महिला
राखी बांधती महिला (ETV Bharat Bharatpur)

रेखा के लिए बिहारी जी ही भाई : भरतपुर के नारायण गेट क्षेत्र की रहने वाली रेखा पिछले करीब 8-10 साल से रक्षाबंधन पर बिहारी जी को राखी बांधने आ रही हैं. रेखा बताती हैं कि उन्होंने अपनी हर चिंता और उम्मीद बिहारी जी पर छोड़ रखी है. उनके लिए बिहारी जी केवल भगवान नहीं, बल्कि सखा, दोस्त, भाई और प्रभु, सब कुछ हैं. रेखा हर साल बिहारी जी के साथ राधा रानी को भी राखी बांधती हैं. उनका कहना है कि उनकी प्रार्थना बस इतनी है कि परिवार में रोजी-रोटी चलती रहे, घर-परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे और बच्चों की जिंदगी की नैया पार लगती रहे.

बिहारी जी को भेजी गई राखी
बिहारी जी को भेजी गई राखी (ETV Bharat Bharatpur)

पुजारी भारद्वाज ने बताया कि भरतपुर से हजारों किलोमीटर दूर बसे परिवार भी अपने आराध्य श्री बांके बिहारी से उसी अपनत्व के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे घर की बहन अपने भाई से. जिन महिलाओं के भाई नहीं हैं वो भी बिहारी जी को राखी बांधती हैं. अमेरिका से आई राखी हो या कनाडा से पहुंची राखी, अफ्रीका से आई पोशाक हो या भरतपुर की रेखा की ओर से हर साल बांधी जाने वाली राखी इन सभी के पीछे एक ही भाव है, भगवान को अपना मानने और उनसे अपना रिश्ता जोड़ने का भाव. रक्षाबंधन के इस पर्व पर बिहारी जी के मंदिर में भाई-बहन के रिश्ते की यह परंपरा आस्था और भावनाओं का अनोखा संगम बन गई है.

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बिहारी जी मंदिर में रक्षाबंधन
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