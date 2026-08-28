ETV Bharat / state

रक्षाबंधन पर सजे बाजार, राखी के साथ-साथ मिठाई लेने के लिए उमड़े लोग, चंदन की राखियों की भारी डिमांड

सरवरी में राखी बेचने पहुंची युवती अनुष्का ठाकुर क्या कहना है कि, शुक्रवार को राखी का त्योहार मनाया जा रहा है तो इसको लेकर वीरवार को ही लोग राखी और मिठाई की खरीदारी के लिए बाजार पहुंचे गए. युवा पीढ़ी ऑनलाइन माध्यम से राखी की खरीदारी कर रही है, जिसका असर राखी के कारोबार पर भी हुआ है. लेकिन उसके बावजूद भी राखी का कारोबार काफी बेहतर है.

सरवरी में राखी की दुकान लगाने वाली दुकानदार प्रीति का कहना है कि, "राखी की खरीदारी को लेकर लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं. लेकिन ऑनलाइन कारोबार से अबकी बार राखी का त्योहार भी प्रभावित हुआ है. बाजारों में 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की राखी बेची जा रही है. उम्मीद है कि इस बार राखी का कारोबार भी अच्छा रहेगा."

राखी के त्योहार को लेकर लोगों के बीच में खासा उत्साह है. रक्षाबंधन के असवर पर लोग राखी के साथ-साथ मिठाइयां भी खरीद रहे हैं. यही वजह है कि मिठाइयों की दुकानों में भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है. हालांकि राखी का कारोबार कर रहे लोगों का कहना है कि बीते साल के मुकाबले इस बार कारोबार कम है, क्योंकि युवा पीढ़ी अब ऑनलाइन माध्यम से खरीदारी कर रखी है और राखी की खरीदारी भी युवा ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग आज भी बाजारों को तरजीह दे रहे हैं. वह खुद बाजार जाकर तरह-तरह की राखियां खरीद रहे हैं.

कुल्लू/शिमला: देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है. वही राखी की खरीदारी के लिए लोग अभी भी बाजारों का रुख कर रहे हैं. हिमाचल के विभिन्न जिलों में बाजार राखियों से सजे पड़े हैं. जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर मनाली, पतलीकूहल, ढालपुर, अखाड़ा बाजार, सरवरी, भुंतर सहित अन्य बाजारों में विभिन्न तरह की राखिया बाजारों में बेची जा रही है और बहनें जमकर खरीदारी कर रही हैं. राजधानी शिमला में भी बाजारों में खूब चहल-पहल है.

तरह-तरह की राखी की हो रही खरीददारी

राखी की खरीददारी करने पहुंची ग्राहक प्रियंका क्या कहना है कि, वह भी अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने के लिए यहां पहुंची हैं और बाजार में कई तरह की राखियां देखने को मिल रही है. वहीं, लोअर ढालपुर में दुकानदार शकुंतला शर्मा का कहना है कि, उनकी दुकान में बहुत कम दाम से राखी की कीमत शुरू है. ऐसे में लोग राखी खरीदने में भी काफी उत्साह दिखा रहे हैं. ऑनलाइन कारोबार का इस साल असर देखने को मिल रहा है, लेकिन तरह-तरह की वैरायटी होने के चलते कारोबार फिलहाल ठीक चल रहा है.

तरह-तरह की राखी की खरीददारी (ETV Bharat)

चंदन की राखी की भारी डिमांड

दुकानदार शिल्पा शर्मा ने कहा कि, अबकी बार वह चंदन की राखी बेचने के लिए लाई हैं और वह इसे वृंदावन से खरीद कर लाई हैं. चंदन की राखी की खुशबू काफी अच्छी है और लोग इसकी और भी काफी आकर्षित हो रहे हैं. ऐसे में बहुत कम दामों में लोग चंदन की राखी की भी खरीदारी कर रहे हैं.

मिठाई की भारी डिमांड (ETV Bharat)

कटराई से आई युवती तनिशा का कहना है कि, कॉलेज से अपने घर जाते हुए हमने कुल्लू के बाजार से ही राखी की खरीदारी कर ली है. क्योंकि राखी का त्योहार सिर्फ एक त्योहार ही नहीं, यह परिवार के साथ एक भावनात्मक रिश्ते को मजबूत करता है और अपने भाइयों के साथ भी प्रेम भाव को बांटने का इस त्योहार पर मौका मिलता है. ऐसे में वह अपनी सहेलियों के साथ बाजार में राखी की खरीदारी कर रही हैं.

बाजार में कई तरह की राखियां (ETV Bharat)

राखियों से सजे शिमला के बाजार

भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन को लेकर अभी भी राजधानी शिमला के बाजारों में भी राखियों की रौनक है. लोअर बाजार समेत शहर के प्रमुख बाजारों में राखी की दुकानें सजी पड़ी हैं. बहनें अपने भाइयों की पसंद को ध्यान में रखते हुए राखियों की खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रही हैं. दुकानों पर पारंपरिक राखियों के साथ आकर्षक डिजाइन और बच्चों की पसंद वाली राखियों की भी खूब मांग है.

रक्षाबंधन पर सजे बाजार (ETV Bharat)

20 फीसदी तक महंगी हुई राखी

हालांकि, इस बार राखियों के दाम पिछले साल की तुलना में करीब 20 प्रतिशत तक बढ़े हैं, जो राखियां पिछले साल 10 से 20 रुपये में मिल रही थीं, उनकी कीमत अब 15 से 30 रुपये तक पहुंच गई है. इसके बावजूद खरीदारी को लेकर बहनों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. लोअर बाजार के राखी विक्रेता ने बताया कि, बाजार में 10 से लेकर 200 रुपये तक की राखियां उपलब्ध हैं. कम कीमत वाली ओम, स्वास्तिक, मोती, चंदन, महाकाल, मोटू-पतलू, ब्रेसलेट और स्टोन वाली राखियां बहनों को अधिक पसंद आ रही हैं. दुकानदारों को आने वाले दिनों में बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है.

राखियों से सजे शिमला के बाजार (ETV Bharat)

बच्चों के लिए मिकी माउस और स्पाइडर-मैन की राखियां

बाजार में बच्चों के लिए भी राखियों की बड़ी रेंज उपलब्ध है. छोटे भाइयों की पसंद को ध्यान में रखते हुए दुकानदारों ने मिकी माउस, स्पाइडर-मैन, मोटरसाइकिल और टॉम एंड जैरी जैसे कार्टून कैरेक्टर डिजाइन वाली राखियां मिल रही हैं. इन राखियों को बच्चे खासा पसंद कर रहे हैं. इसके अलावा भगवान की मूर्तियों के आकार वाली राखियां भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं.

राखी के साथ-साथ मिठाई भी खरीदारी कर रहे लोग (ETV Bharat)

रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

शिमला में शिव मंदिर के पुजारी बासुदेव ने बताया कि, "भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन इस बार 28 अगस्त, शुक्रवार को मनाया जा रहा है. इस बार राखी बांधने के लिए सुबह का समय सीमित रहेगा. श्रावण पूर्णिमा की तिथि सुबह समाप्त होने के चलते बहनों को भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए 9:48 बजे से पहले का समय विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है."

वहीं, शिमला के मिडल बाजार स्थित शिव मंदिर के पुजारी के अनुसार, 28 अगस्त को सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा. इस दौरान करीब 3 घंटे 51 मिनट तक बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेंगी. सुबह 7:33 बजे से 9:10 बजे तक लाभ मुहूर्त और इसके बाद 9:10 बजे से 9:48 बजे तक अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा. वहीं, सुबह का शुभ समय निकल जाने के बाद भी राखी बांधने का अवसर रहेगा.

मिठाई की भी भारी डिमांड (ETV Bharat)

शिमला के राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी पंडित उमेश नौटियाल के अनुसार, "दोपहर 12:23 बजे से 2 बजे तक भी राखी बांधने का शुभ समय रहेगा. दरअसल, इस बार श्रावण पूर्णिमा 27 अगस्त को सुबह करीब 9:09 बजे शुरू हुई और 28 अगस्त को सुबह करीब 9:49 बजे समाप्त होगी. इसी वजह से 28 अगस्त की सुबह राखी बांधने के मुहूर्त को विशेष महत्व दिया जा रहा है. राहत की बात यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा की बाधा नहीं है."

ये भी पढ़ें: बलिदान के 21 साल बाद खोला 'रैंबो' का संदूक, अंदर राखियों में धड़क रहा था मेजर सुधीर वालिया का बहन से स्नेह

ये भी पढ़ें: राखी पर भाई अपनी बहन को भूलकर भी न दें ये गिफ्ट, रिश्ते में मिठास की जगह आ सकती है कड़वाहट!

ये भी पढ़ें: Raksha Bandhan 2026: इस रक्षाबंधन अपनी बहनों को राशि अनुसार ये गिफ्ट दें भाई