राखी ने बढ़ाई बाजार की रौनक, 50 पैसे से 2500 तक की राखी है उपलब्ध, इस साल 100 करोड़ के कारोबार होने के आसार

राखी ने बढ़ाई बाजार की रौनक, 50 पैसे से 2500 तक की राखी है उपलब्ध, इस साल 100 करोड़ के कारोबार होने के आसार
रांची का बाजार रक्षाबंधन को लेकर पूरी तरह से सज धजकर तैयार है. बाजार में तरह-तरह की राखियां उपलब्ध हैं. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : August 26, 2026 at 7:04 AM IST
रांची: रक्षाबंधन भाई-बहन का पवित्र त्योहार है. हर साल की तरह इस बार भी अपने प्यारे भैया की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की तैयारी में बहनें हैं. सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को हर वर्ष मनाया जाने वाला यह त्योहार को लेकर इस बार भी तैयारी जोरों पर है. ऑनलाइन-ऑफलाइन बाजार में एक से बढ़कर एक राखी उपलब्ध है.
कपड़ों और मिठाई का भी जोरदार कारोबार
रक्षाबंधन के मौके पर कपड़ों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर मिठाई का भी कारोबार होता है. हाल के वर्षों में ऑनलाइन कारोबार में हुई वृद्धि के बावजूद राजधानी रांची का बाजार रक्षाबंधन को लेकर पूरी तरह से सज-धजकर तैयार है.
रक्षाबंधन पर करोड़ों के कारोबार के आसार
रक्षाबंधन के मौके पर झारखंड सहित देशभर में बड़े पैमाने पर कारोबार होने के आसार हैं. झारखंड के व्यवसायियों को उम्मीद है कि इस बार पिछले साल की तुलना में अच्छा कारोबार होगा. बाजारों में 50 पैसे से लेकर 2500 रुपये तक के पारंपरिक और फैंसी राखी मिल रही हैं. बहनें अपनी पसंद के मुताबिक खरीददारी करने में जुटी हैं.
राखी व्यवसायी क्या कहते हैं
रांची के अपर बाजार में राखी का व्यवसाय कर रहे सोनू सिंह कहते हैं कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा व्यवसाय होने की उम्मीद है. ऑनलाइन मार्केट उपलब्ध होने के बावजूद लोग अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी करने के लिए बाजार में निकल रहे हैं. अपने प्यारे भैया के लिए राखी खरीदने निकली सौम्या कहती हैं कि ऑनलाइन से बेहतर खुद जाकर अपनी पसंद से खरीदारी करना उचित होता है. वह हर साल की तरह इस बार भी अपने भाई के लिए राखी खरीदकर भेज रही हैं. उन्होंने कहा कि समय के साथ इसमें भी बदलाव आया है और आज पारंपरिक राखी मेटल और अन्य चीजों से फैंसी राखी के रूप में उपलब्ध है.
कोलकाता, दिल्ली और घरेलू राखी से सजा बाजार
राखी से सजा बाजार घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है. इस बार कोलकाता, दिल्ली के साथ-साथ झारखंड के विभिन्न शहरों में महिला समूहों द्वारा बनाई गई राखी की मांग अधिक है. इसके अलावा कपड़ों एवं मिठाई का भी बड़े पैमाने पर कारोबार इस मौके पर होता है, जिसको लेकर बाजार पूरी तरह से सज-धजकर तैयार है. संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस साल राखी के मौके पर अकेले झारखंड में 100 करोड़ रुपये से अधिक का व्यवसाय होगा.
चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष का नजरिया
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा का मानना है कि त्योहार जहां हमारे आपसी रिश्तों को मजबूत करता है, वहीं इसके जरिए आर्थिक गतिविधि बढ़ जाती है. राखी के मौके पर पूरे देशभर में 40 से 50 हजार करोड़ रुपये का कारोबार होता है. ऐसे में झारखंड में भी बड़े पैमाने पर पारंपरिक राखी से लेकर कपड़े, मिठाइयां या अन्य गिफ्ट सामान की खरीदारी इस मौके पर की जाती है. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है, वैसे-वैसे लोग त्योहार के मौके पर इसमें बदलाव भी करने लगे हैं. राखी पर पारंपरिक रूप से धागे में बना हुआ रक्षा सूत्र का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज यह ज्वेलरी तक पहुंच चुका है.
रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है
रक्षाबंधन हर साल सावन की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है. इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती है और भाई उसे जीवनभर रक्षा करने का वचन देता है. समय जरूर बदल रहा है, मगर भाई-बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास और एक-दूसरे की रक्षा के अटूट संकल्प का त्योहार आज भी उसी अंदाज में मनाया जाता है.
पौराणिक कथाओं से जुड़ा त्योहार
इस त्योहार को लेकर कई तरह की पौराणिक कथाएं हैं. ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में जब भगवान श्रीकृष्ण की उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर बांधा था, तब श्रीकृष्ण ने उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करने का वचन दिया था. इसी तरह यमुना ने अपने भाई यमराज को सावन पूर्णिमा के दिन राखी बांधी थी, जिससे प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था. भाई-बहन का यह अटूट प्रेम का प्रतीक है, जो आपसी रिश्तों के साथ-साथ संबंधों की प्रगाढ़ता बढ़ाता है.
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