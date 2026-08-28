ETV Bharat / state

RAKSHA BANDHAN 2026 :आज रक्षाबंधन पर नहीं रहेगा भद्रा का साया, बहनें दिनभर बांध सकेंगी भाइयों को राखी

यह है राखी बांधने का श्रेष्ठ मुहूर्त : रक्षाबंधन पर्व के शुभ मुहूर्त को लेकर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि विक्रम संवत 2083 श्रावण माह सुदी पूर्णमा शुक्रवार प्रातः 09:49 बजे तक पूनम की घड़ियां रहेगी. शुक्रवार को सूर्योदय 06:20 से 11: 04 तक चंचल चौघड़िया रहेगा. इस दौरान प्रातः 08:00 से 10: 45 बजे तक राखी बांधने का श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा.

भाई की कलाई पर आज पूरे दिन सजेगी राखी : गांव गुरु पंडित ओमप्रकाश जोशी ने बाड़मेरवासियों को रक्षाबंधन के पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए बताया कि इस बार रक्षाबंधन पर सबसे खास बात यह है कि कोई भद्रा काल नही है, जिसके चलते आज दिनभर में बहने कभी भी भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकती है.

बाड़मेर : भाई - बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस बार रक्षाबंधन का पर्व विशेष माना जा रहा है. पर्व के दौरान राखी बांधने को लेकर भद्रा काल का कोई विशेष अड़चन नहीं होने से बहनों को पूरा दिन राखी बांधने का अवसर मिल रहा है. बाड़मेर के गांव गुरु पंडित ओमप्रकाश जोशी ने रक्षाबंधन के पर्व के धार्मिक महत्व से लेकर शुभ मुहूर्त तक के बारे में विस्तार से जानकारी दी है.

रक्षाबंधन के दिन कोई अड़चन नही : उन्होंने बताया कि इसके बाद दोपहर 12:14 बजे से 01:04 तक अभिजीत वेला में लाभ -अमृत का मुहूर्त रहेगा. वहीं दोपहर 12:39 से 02:14 तक शुभ राहुकाल में रहेगा. इसके बाद दोपहर 01:14 से 4:30 तक उद्धेग़ चौघड़िया रहेगा. इसके बाद शाम 05:23 से 06:58 तक चर चौघड़िया रहेगा. उन्होंने कहा कि इस बार रक्षाबंधन पर कोई अड़चन नही है। सुख शांति ओर बड़े आराम से रक्षाबंधन का पर्व मनाए.

ग्रहण का नही पड़ेगा कोई प्रभाव : पंडित जोशी ने कहा कि कुछ लोगो से सुनने को मिल रहा है कि ग्रहण है उन्हें बताना चाहता हूं कि ग्रहण भारत मे दिखाई नही दे रहा है, इसलिए इस ग्रहण का कोई प्रभाव नही पड़ रहा है ओर न ही कोई सूतक भी है. उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है इसलिए बड़े आराम से हँसी खुशी से रक्षाबंधन का पर्व मनाए.

इसे भी पढ़ें: Raksha Bandhan 2026: महंगाई के बीच सोने-चांदी की राखियों का नया ट्रेंड, कम वजन में आकर्षक डिजाइन, लोगों में क्रेज

सनातन धर्म का बड़ा त्योहार है राखी : पंडित ओमप्रकाश जोशी ने बताया कि रक्षाबंधन का पर्व आदिकाल से मनाया जा रहा है. रक्षाबंधन को लेकर कई धार्मिक उदाहरण भी है लेकिन भाई- बहन का सबसे शुद्ध सबसे पवित्र ओर सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है.

बहन पूजा अर्चना कर भाई की कलाई पर बंधती है रक्षा सूत्र: उन्होंने बताया कि राखी के दिन सबसे पहले बहन अपने भाई को पूजा के लिए बैठाती है. इसके बाद भाई की विधिवत आरती उतार कर उसके माथे पर कुमकुम तिलक ओर अक्षत लगाती है. तिलक के बाद बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती कर उसके दीर्घायु तथा सुख समृद्धि की कामना करती है. इसके पश्चात भाई के हाथों में नारियल देकर मिठाई से मुंह मीठा करती है. उन्होंने बताया कि राखी बंधवाने के बाद भाई अपनी बहन को उपहार देकर ओर उसकी सुरक्षा का वादा करते हुए सुखी जीवन की कामना करता है.

इसे भी पढ़ें: अनूठा रिश्ता : अफ्रीका, अमेरिका-कनाडा से भेजी गई बिहारी जी को राखी, 20 साल बाद पुत्र हुआ तो चढ़ाई पोशाक