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Raksha Bandhan 2026 : रक्षाबंधन 28 अगस्त को, इस बार नहीं रहेगा भद्रा का साया

28 अगस्त को रक्षाबंधन... ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: भाई-बहन के पवित्र प्रेम, स्नेह और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन इस बार 28 अगस्त, शुक्रवार को मनाया जाएगा. सावन पूर्णिमा की तिथि दो दिनों तक रहने के कारण इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. हालांकि, पंचांग गणना और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाना उचित रहेगा. खास बात यह है कि इस बार राखी बांधने के समय भद्रा का साया नहीं रहेगा, जिससे बहनें शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकेंगी. 27 अगस्त को शुरू होगी पूर्णिमा तिथि : पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह करीब 9 बजकर 8 मिनट पर शुरू होगी और 28 अगस्त को सुबह करीब 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगी. पूर्णिमा तिथि दो तारीखों में होने के कारण ही रक्षाबंधन की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बनी है. धार्मिक परंपरा में रक्षाबंधन के लिए उदया तिथि और भद्रा की स्थिति को विशेष महत्व दिया जाता है. ऐसे में इस वर्ष 28 अगस्त को पर्व मनाना निर्धारित किया गया है. भद्रा को लेकर इस बार राहत : पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा को लेकर विशेष सावधानी बरती जाती है. मान्यता है कि भद्रा काल में राखी बांधने से बचना चाहिए. इस वर्ष 27 अगस्त को पूर्णिमा शुरू होने के साथ भद्रा का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण उस दिन राखी बांधने से बचने की सलाह दी गई है. पंचांग गणना के अनुसार 28 अगस्त के सूर्योदय से पहले ही भद्रा समाप्त हो जाएगी. इसलिए 28 अगस्त को जब बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी, उस समय भद्रा बाधक नहीं होगी. पढ़ें : इस रक्षाबंधन पर भाइयों के लिए बहनों की तरफ से हेल्थ टिप्स , घर की बनी मिठाई से बढ़ाएं त्योहारों की मिठास प्रेम विश्वास का प्रतीक : धार्मिक मान्यता के अनुसार राखी केवल एक धागा नहीं, बल्कि भाई-बहन के बीच प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक है. यही वजह है कि रक्षाबंधन पर राखी बांधने की परंपरा को शुभ मुहूर्त में निभाने का विशेष महत्व माना जाता है.