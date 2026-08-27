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Raksha Bandhan 2026: महंगाई के बीच सोने-चांदी की राखियों का नया ट्रेंड, कम वजन में आकर्षक डिजाइन, लोगों में क्रेज

उदयपुर में रक्षाबंधन पर सोने-चांदी की राखी. ( ETV Bharat gfx )

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में रक्षाबंधन का उत्साह चरम पर है. यह पर्व कल धूमधाम से मनाया जाएगा. इस पर्व को देखते हुए बाजारों में रौनक बढ़ गई है. इस बार राखियों में परंपरागत धागों के साथ सोने-चांदी की राखियों का विशेष क्रेज देखने को मिल रहा है. महंगाई के इस दौर में बहनों का बजट न बिगड़े, इसके लिए ज्वेलर्स ने नया फॉर्मूला अपनाया है- वजन कम, फैलाव ज्यादा. पिछले साल तक 5 ग्राम चांदी में तैयार होने वाली राखी इस बार करीब 3 ग्राम में तैयार की जा रही है. पहले 7 से 8 ग्राम वजन वाली राखियां आम थीं, लेकिन अब ग्राहकों की मांग और महंगाई को देखते हुए ज्वेलर्स ने चांदी की मात्रा घटाकर डिजाइन का फैलाव बढ़ा दिया है. इससे राखी कलाई पर छोटी नहीं लगती, बल्कि पहले से ज्यादा बड़ी और आकर्षक दिखती है, जबकि कीमत कम रहती है.बाजार में चांदी की 3 हजार रुपए तक की राखियां हैं. अलग-अलग बजट और पसंद के हिसाब से कई पैटर्न और डिजाइन तैयार किए गए हैं. कम वजन में बड़ी राखी का फॉर्मूला: महंगाई को देखते हुए ज्वेलर्स ने वजन घटाया है. पिछले साल 5 ग्राम चांदी में बनने वाली राखी इस बार करीब 3 ग्राम में बन रही है, लेकिन फैलाव बढ़ा दिया गया है, जिससे कलाई पर बड़ी और आकर्षक लगती है और कीमत भी कम रहती है. ज्वेलर महेंद्र सोनी सोजतिया ने बताया कि पहले 7-8 ग्राम वाली राखियां बनती थीं, अब वजन कम कर फैलाव बढ़ाया गया है, ताकि कम कीमत में बड़ी राखी मिले. ग्राहक ऐसी राखी चाहते हैं जो आकर्षक हो और जेब पर भारी न पड़े. यह बोले दुकानदार और ग्राहक. (ETV Bharat gfx) पढ़ें: अलवर में नए डिजाइन की राखियों से सजा बाजार, इटली-कनाडा तक भारी डिमांड