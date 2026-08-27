Special: बहन का सपना और भाई की ऑल इंडिया 9वीं रैंक, AIIMS में एडमिशन लेकर दिया रक्षाबंधन का अनोखा तोहफा
कोटा में MBBS कर रही बड़ी बहन के मार्गदर्शन से भाई गौरव ने NEET में AIR 9 हासिल की. पढ़िए मनीष गौतम की स्पेशल रिपोर्ट.
Published : August 27, 2026 at 7:04 PM IST
कोटा: एक बहन का अधूरा सपना, भाई की ऑल इंडिया 9वीं रैंक और रक्षाबंधन का सबसे अनोखा तोहफा. यह कहानी सिर्फ NEET परीक्षा क्रैक करने की नहीं है, बल्कि देश की शिक्षा नगरी कोटा से निकली एक ऐसी मिसाल है, जो हर भाई-बहन के अटूट विश्वास और समर्पण को बयां करती है. अलवर के गांदूवास गांव से ताल्लुक रखने वाले सूबेदार मेजर राजेश सांगवान के बच्चों ने अपनी मेहनत से कामयाबी की एक नई इबारत लिख दी है.
2023 में दिया था पहला अटेंप्ट: इस अद्भुत सफलता की नींव साल 2019 में पड़ी, जब बड़ी बहन अनुजा सांगवान मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा आईं. पिता सेना में थे और ड्यूटू पर थे तो इसके कारण मां सीमा देवी और छोटा भाई गौरव भी उनके साथ कोटा आ गए. अनुजा ने साल 2023 में अपने पहले ही प्रयास में 640 अंक हासिल कर नीट क्रैक किया और उन्हें ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, अलवर में एमबीबीएस सीट मिली. हालांकि, अनुजा खुद दिल्ली AIIMS में पढ़ना चाहती थीं, लेकिन रैंक कम होने के कारण उनका यह सपना अधूरा रह गया. अलवर में अपनी थर्ड ईयर की कठिन पढ़ाई के बीच भी अनुजा ने इस सपने को मरने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने यह लक्ष्य अपने छोटे भाई गौरव को सौंप दिया. वे रोजाना फोन पर गौरव से दिनभर की पढ़ाई का फीडबैक लेती थीं और छुट्टियों में कोटा आकर उसे गाइड करती थीं.
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बहन ने भाई को किया मोटिवेट: गौरव ने न केवल सफलता पाई, बल्कि नीट टॉपर बनकर दिल्ली एम्स में एडमिशन लिया और अपनी बहन को राखी का तोहफा दिया है. गौरव के पिता आर्मी के सूबेदार मेजर राजेश सांगवान का कहना है कि बेटी ही गौरव को गाइड कर रही थी, इसलिए मेरी जरूरत कम पड़ती थी, लेकिन जब भी जरूरत होती थी, मैं दोनों बच्चों को संभालता था. उनका यह भी कहना है कि बेटी काफी होशियार थी और उसी ने गौरव को काफी मोटिवेट किया है. मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की पूरी बारीकी भी उसी ने समझाई है.
कोटा से दूर, फिर भी डेली किया गाइड: पढ़ाई के दौरान जब अनुजा 2019 में कोटा आई थीं, तब उनका भाई गौरव कक्षा 5 में पढ़ रहा था और वह खुद कक्षा 8 में पढ़ रही थीं. अनुजा का कोटा आने पर ही लक्ष्य मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना था, लेकिन गौरव को उन्होंने टारगेट दिया कि उसे भी एमबीबीएस करना है, तब गौरव केवल कक्षा 9 की परीक्षा पास कर चुका था. अनुजा पहली नीट परीक्षा में 640 नंबर और करीब 9000 के आसपास रैंक लाई थीं, लेकिन उनका लक्ष्य एम्स में एडमिशन लेना था, जो तब पूरा नहीं हो पाया था.
भाई को लगातार करती रही गाइड: अनुजा एमबीबीएस में एडमिशन के बाद भी वह गौरव को पूरी तरह से गाइड करती रहीं, जब भी छुट्टी मिलती, वह कोटा आ जातीं और गौरव के साथ ही रहती थीं, क्योंकि उनकी मां सीमा देवी भी यहीं रहती थीं. उनके पिता वेस्ट बंगाल में पोस्टेड थे. गौरव से अनुजा रोज डिटेल में बातचीत करती थीं कि दिनभर में उसने क्या किया. इसके अलावा मेडिकल एंट्रेंस के लिए क्या कंसिस्टेंसी चाहिए, यह भी वह उसे बताती थीं. अनुजा का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई के साथ-साथ भाई पर भी था.
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मेरा सपना भाई ने किया पूरा: अनुजा बताती हैं कि उनके नीट एंट्रेंस में 640 अंक आए थे. वह अपने लक्ष्य के मुताबिक एम्स में एडमिशन लेना चाहती थीं, लेकिन तब उन्हें एम्स नहीं मिल पाया और उन्होंने ईएसआईसी के अलवर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया. अभी उनका थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया है. उन्होंने अपने भाई से यह जरूर कहा था कि "मैं भले ही टॉपर नहीं बन पाई हूं, लेकिन तुम्हें एम्स में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि वहां काफी अच्छी पढ़ाई होती है और टॉपर्स स्टूडेंट्स पढ़ते हैं."
रक्षाबंधन पर दिया खास गिफ्ट: गौरव का कहना है कि उनका टारगेट अच्छी रैंक लाना था, ताकि एम्स मिल सके. वे इसमें सफल भी हुए, क्योंकि उनकी ऑल इंडिया रैंक 9 आई थी. गौरव का कहना है कि उनकी बड़ी बहन अनुजा ने उनके लिए एक टाइमलाइन बना दी थी, वे उसी टाइमलाइन को फॉलो करते थे और चाहते थे कि अच्छी रैंक लेकर आएं. इसी को लेकर वे मेहनत करते थे. अनुजा उनसे पढ़ाई को लेकर कई तरह के सवाल भी पूछती थीं, जो उनकी मदद के लिए ही होता था. इस राखी से पहले गौरव का एडमिशन एम्स में हो गया है, जिसे वे अपनी बहन के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट मानते हैं.
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बचपन से ही अच्छी बॉन्डिंग: दोनों भाई-बहनों की बचपन से ही अच्छी बॉन्डिंग रही है. अनुजा पढ़ाई में शुरू से ही होशियार थीं. अनुजा का कहना है कि उनके 12वीं में 97 और दसवीं में 95 फीसदी अंक आए थे. वे गौरव को भी ऐसा ही देखना चाहती थीं, इसीलिए वे गौरव को गाइड करती रहीं और गौरव भी अनुजा की तरह ही इंटेलिजेंट निकले. गौरव के कक्षा 10 में 92 और 12वीं में 90 फीसदी अंक हैं. वे एक-दूसरे को पढ़ता हुआ देखकर मोटिवेट होते थे, इसीलिए दोनों साथ में एक ही कमरे में पढ़ते थे. गौरव ने छोटी क्लास में होने के बावजूद अपनी बड़ी बहन को पढ़ते हुए देखा था, तब वे कहते थे कि मुझे भी बड़े होकर ऐसे ही पढ़ाई करनी है.
एमबीबीएस की पढ़ाई में भी करूंगी मदद: अनुजा वर्तमान में वह फोर्थ ईयर में में पढ़ रही हैं. अब गौरव का पहला साल एमबीबीएस का एम्स दिल्ली में होने वाला है, उन्होंने एडमिशन ले लिया है और क्लासेस जल्द ही शुरू होंगी. इस पर अनुजा का कहना है कि वह गौरव को आगे भी गाइड करेंगी और इस कठिन पढ़ाई में पूरी तरह से मोटिवेट करेंगी. एमबीबीएस की पढ़ाई काफी टफ होती है और पढ़ाई के दौरान हम जितना अनुशासित और एकाग्र रहेंगे, उतनी ही हमारे आगे की परीक्षाओं में मदद होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि एमबीबीएस के बाद हमें NEET PG और अन्य परीक्षाओं को भी क्लियर करना है.
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