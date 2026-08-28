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Raksha Bandhan 2026 : शहीद जगदेव की बेटियों से राखी बंधवाकर भावुक हुए थाना प्रभारी

ग्रेनेड हमले में शहीद हुए जगदेव के घर पहुंची खाकी. मां-पत्नी को ओढ़ाया सम्मान का शॉल...

Raksha Bandhan 2026
ग्रेनेड हमले में शहीद हुए जगदेव के घर पहुंची खाकी... (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2026 at 4:27 PM IST

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बूंदी: रक्षाबंधन पर उमर गांव में शुक्रवार को देशभक्ति और भावनाओं का अनूठा संगम देखने को मिला. ग्रेनेड हमले में देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले शहीद जगदेव सिंह के घर हिंडोली थाना प्रभारी अरविंद भारद्वाज पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे. पुलिसकर्मियों ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर सलामी दी.

इसके बाद शहीद की बेटियों ने पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधी. शहीद की बेटियों से राखी बंधवाने के दौरान थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मी भावुक हो गए. इस अवसर पर शहीद की पत्नी कमला देवी और मां को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया. पुलिस ने शहीद परिवार के साथ हमेशा खड़े रहने और उनकी रक्षा का संकल्प भी लिया.

Raksha Bandhan in Bundi
शहीद जगदेव सिंह की प्रतिमा को सलामी देते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Bundi)

शहीद के घर पहुंच कर निभाया भाई का फर्ज : रक्षाबंधन को लेकर पुलिस की यह पहल शहीद परिवार के लिए खास रही. आमतौर पर इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, लेकिन हिंडोली पुलिस ने शहीद परिवार के घर पहुंच कर इस पर्व को देशभक्ति और कर्तव्य से जोड़ दिया. शहीद की बेटियों ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधी तो खाकी ने भी उन्हें परिवार की तरह अपनाने का संदेश दिया.

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थाना प्रभारी अरविंद भारद्वाज ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है. शहीद का परिवार अकेला नहीं है. पुलिस और समाज हमेशा उनके साथ खड़ा है. उन्होंने शहीद परिवार के सदस्यों का हालचाल जाना और हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया.

प्रतिमा पर पुष्पांजलि, गूंजा शहादत को सलाम : पुलिसकर्मियों ने शहीद जगदेव सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इसके बाद पुलिस जवानों ने सलामी देकर वीर शहीद को नमन किया. शहीद की प्रतिमा के सामने कुछ पल के लिए माहौल पूरी तरह भावुक हो गया. परिवार के सदस्यों ने भी जगदेव सिंह की शहादत को याद किया.

Martyred Jagdev House in Bundi
शहीद की मां से राखी बंधवाते थाना प्रभारी (ETV Bharat Bundi)

चुनाव ड्यूटी के दौरान हुआ था ग्रेनेड हमला : परिजनों के अनुसार शहीद जगदेव सिंह वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के दौरान सेना की गाड़ी लेकर जा रहे थे. इसी दौरान हमलावरों ने सेना के ट्रक पर ग्रेनेड से हमला कर दिया. हमले में जगदेव सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें उपचार के लिए वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया. करीब सात दिन तक उपचार के बाद वे शहीद हो गए. देश सेवा के दौरान मिली इस शहादत ने परिवार को गहरा आघात दिया, लेकिन परिवार ने उनके बलिदान को हमेशा गर्व के रूप में संजोकर रखा.

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बच्चे छोटे थे, मां ने संभाला पूरा परिवार : जगदेव सिंह अपने पीछे पत्नी कमला देवी, तीन बेटियां और दो बेटे छोड़ गए थे, जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय सभी बच्चे छोटे थे. पति की शहादत के बाद कमला देवी ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और बच्चों की परवरिश की.

संघर्षों के बावजूद उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ाया और परिवार को संभालकर रखा. आज शहीद जगदेव सिंह की देशसेवा की भावना परिवार में भी दिखाई देती है. उनका एक पुत्र वर्तमान में सीएसएफ में तैनात होकर देश सेवा कर रहा है. पिता की शहादत के बाद बेटे का देश सेवा की राह चुनना परिवार के लिए गर्व का विषय है.

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