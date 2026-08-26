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50 लाख की डायमंड राखी से सजा रायपुर का सर्राफा बाजार, डिमांड में सोने और चांदी की राखियां

1500 से शुरू होकर 50 हजार तक की सोने और चांदी की राखियां इस बार बाजार में बिक रही हैं. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.

Raipur Bullion Market
50 से 55 लाख की राखी बाजार में उपलब्ध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 26, 2026 at 7:25 PM IST

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रायपुर: 28 अगस्त शुक्रवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा. इस बार राखी बांधने के लिए बहनों को शुभ मुहूर्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. भाई और बहन के अटूट प्रेम का ये पर्व इस बार भद्रा और आंशिक चंद्रग्रहण से पूरी तरह मुक्त रहेगा. त्योहार को लेकर बहनों की खरीदारी जारी है. रायपुर में राखी का बाजार सजकर तैयार है. हर साल की तरह इस साल भी फैंसी राखियों की भरमार बाजार में दिखाई पड़ रही है.

भैया के लिए सोने-चांदी की राखी तैयार

फैंसी राखियों के साथ-साथ इस बार सर्राफा बाजार में सोने-चांदी और डायमंड से सजी राखियां भी बाजार में बिक रही हैं. बहनें अपने बजट के मुताबिक इन राखियों की खरीदारी भी कर रही हैं. सर्राफा कारोबारी भी बता रहे हैं कि रक्षाबंधन पर्व में सोने और चांदी की राखियों की डिमांड इस बार ज्यादा है. रायपुर के बाजार में डायमंड की राखी 50 से 55 लाख तक की बिक रही है. कीमत ज्यादा होने के चलते इसके ग्राहक कम ही हैं. जबकी सोने और चांदी की राखी लाइटवेट होने के साथ ही फैंसी भी हैं, जिनकी डिमांड है और लोग इसे खरीदने के लिए आकर्षित भी हो रहे हैं.

भैया के लिए सोने और चांदी की राखी (ETV Bharat)


50 से 55 लाख की राखी बाजार में उपलब्ध

सराफा कारोबारी विजय भंसाली ने बताया, "रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के स्नेह का पर्व है, जो रिश्तों को मजबूत बनाता है. इस मजबूती को और आगे बढ़ाने के लिए इस बार हमने हीरा और सोना-चांदी की राखीं कारीगर से बनाई है और उसे बेचा जा रहा है. लोग बजट के आधार पर सोने-चांदी और हीरे की राखियों की खरीदी कर सकते हैं.''

Raipur Bullion Market
भैया के लिए सोने और चांदी की राखी (ETV Bharat)
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भैया के लिए सोने और चांदी की राखी (ETV Bharat)
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भैया के लिए सोने और चांदी की राखी (ETV Bharat)
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भैया के लिए सोने और चांदी की राखी (ETV Bharat)

बहनों को लुभा रही डायमंड से बनी राखियां

सराफा कारोबारी ने बताया, " आमतौर पर रक्षाबंधन में चांदी की राखियां तो बिकती हैं इसके साथ ही आजकल के ट्रेंड में सोने और हीरे की राखी भी बिकने लगी है. रक्षाबंधन के मौके पर लोगों का रुझान सोने चांदी और हीरे से बनी राखियों की ओर बढ़ी है. डायमंड की राखियों में ज्यादातर डिमांड 50 से 60 हजार रुपए वाली राखियों की है. इसी तरह सोने की राखी में 25 से 30 हजार रुपए वाली राखी ज्यादा डिमांड में है.

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भैया के लिए सोने और चांदी की राखी (ETV Bharat)

बाजार में चांदी की राखी 1500-2000 रुपए और 10 से 12 हजार रुपए तक के रेंज में है. वहीं, सोने की राखी का रेंज 10 हजार रुपए से लेकर 50 हजार रुपए के रेंज में उपलब्ध है. हीरे की राखी की रेंज 40 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक है. डायमंड की राखी 50 से 55 लाख रुपए तक की भी आती है. ऐसी राखियां डायमंड के शौकीन ही खरीद सकते हैं. समय और बजट के आधार पर लोग सोने चांदी और हीरे की राखी की खरीदी करते हैं: विजय भंसाली, सर्राफा कारोबारी

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भैया के लिए सोने और चांदी की राखी (ETV Bharat)

चांदी से बनी राखियों की बात करें तो 350 रुपए की स्टार्टिंग रेंज से लेकर 10 हजार रुपए तक की राखी बाजार में उपलब्ध है. राखी लाइट वेट होने के साथ ही फैन्सी भी है. रुद्राक्ष की राखी है, भाई लिखी हुई राखी है, ब्रो लिखी हुई राखी ज्यादा डिमांड में है. भाई-बहन का असीम प्रेम लिखा हुआ राखी भी बाजार में उपलब्ध है. सोने-चांदी की इन राखियों में ओम लिखी हुई राखी भी लोगों को आकर्षित कर रही है: हरख मालू सराफा कारोबारी

सोने चांदी से बनी राखियों की रेंज

सराफा कारोबारी हरख मालू ने बताया कि "रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व है. इस रक्षाबंधन पर सोने और चांदी की राखी की डिमांड रही है. सोने की राखी की शुरुआती रेंज 1500 रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक कि सोने की राखी है.

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भैया के लिए सोने और चांदी की राखी (ETV Bharat)

26 अगस्ता सर्राफा बाजार का भाव

  • 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम 165800 रुपए
  • चांदी प्रति किलोग्राम 249500 रुपए
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