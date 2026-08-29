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राखी के बदले वसुंधरा राजे ने मांगा खास वचन, राजपाल सिंह शेखावत बोले 'NO MORE गुटखा'

राजे ने शेखावत को बांधी राखी ( फोटो सोर्स- सोशल मीडिया )

जयपुर: रक्षाबंधन के मौके पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा के वरिष्ठ नेता के साथ ही पूर्व UDH मंत्री राजपाल सिंह शेखावत के बीच हुआ एक अनूठा संवाद चर्चा में है. इस बार राखी के बदले वसुंधरा राजे ने शेखावत से ऐसा गिफ्ट मांगा, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. राजे ने शेखावत से कहा कि वह उन्हें रक्षाबंधन के उपहार के तौर पर गुटखा छोड़ने का वचन दें. राखी बांधने के बाद तोहफे की बात पर दोनों राजनेताओं के बीच का यह संवाद नजदीक खड़े किसी शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. राखी बंधवाने पहुंचे थे राजपाल सिंह शेखावत : रक्षाबंधन के अवसर पर पूर्व UDH मंत्री राजपाल सिंह शेखावत वसुंधरा राजे से राखी बंधवाने पहुंचे थे. राखी बांधने के बाद जब उपहार देने की बात आई तो वसुंधरा राजे ने शेखावत से कोई पारंपरिक गिफ्ट मांगने के बजाय उनके हाथ में मौजूद गुटखे की ओर इशारा किया. राजे ने शेखावत से कहा कि वह इस गुटखे को ही उन्हें रक्षाबंधन का गिफ्ट दे दें और आगे से इसका सेवन नहीं करें. इसी दौरान उन्होंने खास अंदाज में कहा गुटखा NO MORE . राजे की इस बात पर वहां मौजूद लोगों के बीच भी माहौल हल्का-फुल्का हो गया. वसुंधरा राजे ने राजपाल सिंह शेखावत से राखी पर मांगा अनोखा तोहफा (Video source - social media) इसे भी पढ़ें: RAKSHA BANDHAN 2026 : जोधपुर-अजमेर जेल में नम आंखों से बहनों ने भाई को बांधी राखी, शेखावत ने बंधवाया रक्षा सूत्र राखी के बदले मांगा गुटखा छोड़ने का वादा : वसुंधरा राजे का यह संदेश केवल रक्षाबंधन के मौके पर मजाकिया अंदाज में दिया गया संदेश नहीं रहा, बल्कि गुटखा छोड़ने की सलाह के तौर पर भी देखा जा रहा है. राजे ने शेखावत से कहा कि राखी के बदले वह उनसे यही खास उपहार चाहती हैं कि आगे से गुटखा का सेवन न करें. इस पूरे प्रसंग का वीडियो सामने आने के बाद NO MORE गुटखा वाला संवाद चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया पर लोग इसे रक्षाबंधन के मौके पर बहन की ओर से भाई के लिए मांगे गए अनोखे गिफ्ट के तौर पर देख रहे हैं.