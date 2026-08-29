राखी के बदले वसुंधरा राजे ने मांगा खास वचन, राजपाल सिंह शेखावत बोले 'NO MORE गुटखा'
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत को राखी बांधते हुए उनसे गुटखा छोड़ने का गिफ्ट मांगा.
Published : August 29, 2026 at 2:53 PM IST
जयपुर: रक्षाबंधन के मौके पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा के वरिष्ठ नेता के साथ ही पूर्व UDH मंत्री राजपाल सिंह शेखावत के बीच हुआ एक अनूठा संवाद चर्चा में है. इस बार राखी के बदले वसुंधरा राजे ने शेखावत से ऐसा गिफ्ट मांगा, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. राजे ने शेखावत से कहा कि वह उन्हें रक्षाबंधन के उपहार के तौर पर गुटखा छोड़ने का वचन दें. राखी बांधने के बाद तोहफे की बात पर दोनों राजनेताओं के बीच का यह संवाद नजदीक खड़े किसी शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
राखी बंधवाने पहुंचे थे राजपाल सिंह शेखावत : रक्षाबंधन के अवसर पर पूर्व UDH मंत्री राजपाल सिंह शेखावत वसुंधरा राजे से राखी बंधवाने पहुंचे थे. राखी बांधने के बाद जब उपहार देने की बात आई तो वसुंधरा राजे ने शेखावत से कोई पारंपरिक गिफ्ट मांगने के बजाय उनके हाथ में मौजूद गुटखे की ओर इशारा किया. राजे ने शेखावत से कहा कि वह इस गुटखे को ही उन्हें रक्षाबंधन का गिफ्ट दे दें और आगे से इसका सेवन नहीं करें. इसी दौरान उन्होंने खास अंदाज में कहा गुटखा NO MORE . राजे की इस बात पर वहां मौजूद लोगों के बीच भी माहौल हल्का-फुल्का हो गया.
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राखी के बदले मांगा गुटखा छोड़ने का वादा : वसुंधरा राजे का यह संदेश केवल रक्षाबंधन के मौके पर मजाकिया अंदाज में दिया गया संदेश नहीं रहा, बल्कि गुटखा छोड़ने की सलाह के तौर पर भी देखा जा रहा है. राजे ने शेखावत से कहा कि राखी के बदले वह उनसे यही खास उपहार चाहती हैं कि आगे से गुटखा का सेवन न करें. इस पूरे प्रसंग का वीडियो सामने आने के बाद NO MORE गुटखा वाला संवाद चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया पर लोग इसे रक्षाबंधन के मौके पर बहन की ओर से भाई के लिए मांगे गए अनोखे गिफ्ट के तौर पर देख रहे हैं.
भाई-बहन के पवित्र प्रेम, स्नेह और अटूट विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।— Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) August 28, 2026
मेरी कामना है कि यह पर्व हर परिवार में प्रेम, खुशहाली और आपसी सद्भाव को और मजबूत करे तथा सभी के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि का संचार हो।
रक्षाबंधन की… pic.twitter.com/eg6CXBXV9v
सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहीं वसुंधरा राजे : रक्षाबंधन के मौके पर वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपनी भावनाएं साझा कीं. उन्होंने भाई-बहन के पवित्र रिश्ते और रक्षाबंधन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रदेशवासियों को पर्व की शुभकामनाएं दीं. अपने संदेश में उन्होंने कामना की कि यह पर्व हर परिवार में प्रेम, खुशहाली और आपसी सद्भाव को मजबूत करे तथा सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए.
रक्षाबंधन भाई-बहन के अटूट स्नेह, विश्वास और आत्मीयता का पावन पर्व है। इस अवसर पर हर वर्ष की भांति आज भी दादा श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की स्मृतियां मन को भावुक कर गईं। आपका स्नेह और मार्गदर्शन मेरे जीवन में सदैव जीवंत रहेगा।#Rakshabandhan pic.twitter.com/ToEMLnkQ1z— Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) August 28, 2026
राजे ने एक अन्य पोस्ट में अपने दिवंगत भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की स्मृतियों को भी याद किया. उन्होंने लिखा कि रक्षाबंधन के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस बार भी दादा श्रीमंत माधवराव सिंधिया की स्मृतियां मन को भावुक कर गईं और उनका स्नेह व मार्गदर्शन उनके जीवन में सदैव जीवंत रहेगा.
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राजनीतिक गलियारों से रक्षाबंधन का यह अंदाज : राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे और राजपाल सिंह शेखावत दोनों ही परिचित नाम हैं. हालांकि रक्षाबंधन के मौके पर सामने आया यह प्रसंग राजनीतिक बयानबाजी से अलग व्यक्तिगत स्नेह और भाई-बहन के रिश्ते से जुड़ा नजर आया. राखी के बदले गुटखा छोड़ने का वचन मांगने और उसे NO MORE गुटखा के अंदाज में पेश करने की बात ने इस मुलाकात को खास बना दिया है. अब यह अनूठा रक्षाबंधन संदेश सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.
रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी से उनके आवास पर आत्मीय भेंट कर रक्षा सूत्र बंधवाया तथा उनका स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त किया।— Dr Prem Chand Bairwa (@DrPremBairwa) August 29, 2026
ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका स्नेहिल मार्गदर्शन हमें… pic.twitter.com/AAx0T1dZUL
उप मुख्यमंत्री बैरवा ने भी बंधवाई राखी : प्रेमचंद बैरवा ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया है. डिप्टी सीएम बैरवा ने रक्षाबंधन के पर्व पर राजे के आवास पर रक्षा सूत्र बंधवाया. भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे से इस मुलाकात को डिप्टी सीएम बैरवा ने आत्मीय भेंट बताया. उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका स्नेहिल मार्गदर्शन हमें सर्वदा प्राप्त होता रहे.