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इस रक्षाबंधन पर भाइयों के लिए बहनों की तरफ से हेल्थ टिप्स , घर की बनी मिठाई से बढ़ाएं त्योहारों की मिठास

फूड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी का कहना है की मीठे के डर से त्यौहार की मिठास से ना घबराएं.

रक्षाबंधन पर कैसे बनाएं हेल्दी त्यौहार
रक्षाबंधन पर कैसे बनाएं हेल्दी त्यौहार (फोटो ईटीवी भारत gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2026 at 2:51 PM IST

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जयपुर : बदलते वक्त और डायबिटीज के डर के कारण लोग मीठे से अनजाने में ही परहेज कर रहे हैं, इस माहौल के बीच ऐसी धारणा बन चुकी है कि त्योहार की मिठास बांटने में भी लोगों को डर लगता है. ऐसे लोगों को लेकर फूड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी का कहना है कि त्योहार पर मिठाई खाने का मतलब डायबिटीज को बढ़ाना या न्योता देना बिल्कुल नहीं होता है, एक तरह से संतुलित मात्रा में मिठाई खाकर भी लोग त्योहार की खुशियां बांट सकते हैं और खुद को सेहतमंद रख सकते हैं. उनका कहना है कि बाजार में मिलने वाली मिठाई की क्वालिटी पर हमेशा सवाल होते हैं, वह किस तरह से बनती है और उसमें क्या मिला होता है इसकी कोई गारंटी नहीं होती है. लिहाजा इस मिठाई में घर का जायका हो, तो बेहतर है.

शक्कर और मैदा से करें परहेज : नेहा यदुवंशी का कहना है कि बाजार में बनी मिठाइयों में अधिक मात्रा में मैदा और शक्कर का इस्तेमाल होता है, जो शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होते हैं. इसलिए उनका मानना है कि घर में शुद्धता के साथ बनी मिठाई की त्योहार की असली मिठास को बरकरार रखती है, इसमें अच्छा या फिर गुडिया शक्कर और धागेवाली मिश्री का इस्तेमाल किया जा सकता है. जो बेड कोलेस्टरोल और इंसुलीन को अचानक बढ़ने से रोकते हैं.

फूड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी की सलाह (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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बाजार की मिलावट से बचें
बाजार की मिलावट से बचें (फोटो ईटीवी भारत GFX)

अपनी हेल्थ टिप्स में वह घर में बनी तीन मिठाइयों को ज्यादा तवज्जो देती हैं, उनका कहना है कि घर में बना बेसन का लड्डू रक्षाबंधन के मौके पर बहन की ओर से भाई का मुंह मीठा करने के लिए सबसे बेहतर मिठाई है. प्राकृतिक रूप से मिठास को लिए हुए खजूर और सीड्स के बने बाइट्स या लड्डू इन दिनों काफी प्रचलित है, अपने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी पसंद करते हैं और रक्षाबंधन पर बहाने इस मिठाई से भी अपने भाई का मुंह मीठा करवा सकती हैं. वह बताती हैं कि खजूर और मखाने के अलावा हेल्दी सीड्स को हल्का भुनने के बाद इन्हें ग्राइंड करना चाहिए. इसके बाद उन्हें डार्क चॉकलेट के घोल में डुबोकर कैंडी, बर्फी या लड्डू का आकार देकर मिठाई के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

घर की बनी मिठाई से बढ़ाएं त्योहारों की मिठास
घर की बनी मिठाई से बढ़ाएं त्योहारों की मिठास (फोटो ईटीवी भारत GFX)

क्या शुगर फ्री एक बेहतर विकल्प है ! : डाइटिशियन नेहा का कहना है कि बाजार में इन दिनों मीठे से परहेज के कारण अच्छी मिश्री से बनी मिठाइयों के अलावा शुगर फ्री मिठाइयों का प्रचलन बढ़ चुका है, लोग अक्सर शुगर फ्री को एक बड़ी वजह मानते हुए अधिक मात्रा में मिठाई खा लेते हैं, जबकि किसी भी तरह का मीठा हो, उसे संतुलित मात्रा में ही आहार में शामिल किया जाना चाहिए. कोई भी मीठा अगर अधिक हो, तो वह शरीर के लिए घातक साबित होगा. इसी तरह गुड़, मिश्री या फिर खजूर से बनी मिठाई हो, तो भी उनमें मीठी की मात्रा संतुलित होनी चाहिए.

संतुलित मात्रा और घर का जायका रखेगा सेहतमंद
संतुलित मात्रा और घर का जायका रखेगा सेहतमंद (फोटो ईटीवी भारत)

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मिठाई खाने का मतलब डायबिटीज को न्योता देना नहीं
मिठाई खाने का मतलब डायबिटीज को न्योता देना नहीं (फोटो ईटीवी भारत GFX)

क्या डायबिटीक पेशेंट भी खा सकते हैं मिठाई : बतौर फूड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी का कहना है कि संतुलित मीठा अगर कभी-कभी किसी खास मौके पर खाया जाता है, तो वह शरीर के लिए अधिक नुकसान का सौदा नहीं होता है. ऐसे लोगों को अपने दिन की शुरुआत इंफ्यूज वाटर के साथ करनी चाहिए और फिर खाने में संतुलित मात्रा में प्रोटीन ग्रहण करना चाहिए. खाने में दाल, पनीर और सोया इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा खाने में मिल से बनी हुई चपाती भी शामिल की जा सकती है. इन सब के बाद जब मीठे की बारी आती है, तो घर में बनी मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा खाने पर वह नुकसान नहीं करता है. ऐसे लोगों को पूरे दिन में खाली पेट किसी भी वक्त नहीं रहना चाहिए , ऐसी स्थिति में इंसुलिन का स्तर बढ़ाने की आशंका रहती है. इस तरह के लोगों को पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीते रहना चाहिए . शुगर के मरीजों को पेय पदार्थ में शक्कर के सेवन से बचना चाहिए.

डायबिटीज के डर से त्योहारों पर न छोड़ें मीठा
डायबिटीज के डर से त्योहारों पर न छोड़ें मीठा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

रक्षा के साथ भाई-बहन के बीच हो सेहत का वादा : नेहा यदुवंशी का कहना है कि भाई बहन का रिश्ता खास होता है और रक्षाबंधन का त्योहार रक्षा के वचन के साथ जुड़ा होता है, लेकिन उनका मानना है कि अब इस रक्षा के वचन के साथ सेहतमंद कल भी जुड़ा होना चाहिए. इस त्योहार पर घर से बनी मिठाइयों के जरिए भाई- बहन एक- दूसरे को बधाइयां बांट सकते हैं.

फूड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी
फूड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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