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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर राखी बांधने, तिलक लगाने और आरती की पारंपरिक विधि, भूलकर भी न करें ये गलतियां

रक्षाबंधन भाई-बहन के अटूट रिश्ते का उत्सव है. ऐसे में राखी बांधते समय कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए.

रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त
रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त (फोटो ईटीवी भारत GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2026 at 12:36 PM IST

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जयपुर : भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन इस बार 28 अगस्त, शुक्रवार को मनाया जाएगा. इस दिन बहन अपने भाई की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और जीवन में उन्नति की कामना करते हुए उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है. माथे पर तिलक लगाकर मंगल कामना की जाती है. हालांकि राखी बांधते समय दिशा कौन सी होनी चाहिए, तिलक कैसे लगाया जाए और भाई की आरती किस तरह की जाए इन सवालों को लेकर अक्सर लोगों में असमंजस रहता है. इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए आचार्य योगेश पारीक ने रक्षाबंधन की पारंपरिक और शास्त्रीय विधि के बारे में विस्तार से बताया है.

राखी बांधते समय भाई-बहन किस दिशा में बैठें? : आचार्य योगेश पारीक के अनुसार शास्त्रों में पूर्व और उत्तर दिशा को शुभ माना गया है. इसलिए जब बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधे तो भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए. वहीं रक्षा सूत्र बांधने वाली बहन का मुख पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर होना शुभ माना गया है. इसे लेकर कई लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि बहन यदि पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके राखी बांधेगी तो कोई अनिष्ट हो सकता है. आचार्य के अनुसार ऐसा नहीं है. उनके मुताबिक शुभ कार्य में रक्षा सूत्र बंधवाने वाले का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर और रक्षा सूत्र बांधने वाले का मुख पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर होना श्रेष्ठ माना गया है. इसलिए इसे लेकर किसी तरह की आशंका या भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है.

रक्षाबंधन पर रखें इन बातों का ध्यान... (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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तिलक कैसा हो? : रक्षाबंधन की रस्म में तिलक का भी विशेष महत्व है. आचार्य योगेश पारीक के अनुसार भाई के मस्तक पर लगाया जाने वाला तिलक स्वास्तिक तिलक माना जाता है. इसे कल्याणकारी तिलक की संज्ञा दी गई है.

शास्त्रों में...ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः।

स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः।

स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥

जैसे मंगलकारी मंत्रों का उल्लेख मिलता है. इसका भाव भाई के जीवन से अनिष्ट दूर होने, मंगल का प्रवेश होने और उसकी विजय की कामना से जुड़ा है.

राखी बांधते समय क्या करें, क्या न करें और किन गलतियों से बचें.
राखी बांधते समय क्या करें, क्या न करें और किन गलतियों से बचें. (फोटो ईटीवी भारत GFX)

तिलक लगाने के बाद अक्षत पीछे क्यों न फेंके? : अक्षत को लेकर भी एक महत्वपूर्ण अंतर बताया गया है. आचार्य के अनुसार यदि बहन छोटी है और अपने भाई का आशीर्वाद लेने की भावना से तिलक कर रही है तो उसे अक्षत लगाने के बाद पीछे नहीं फेंकना चाहिए. वहीं यदि बहन बड़ी है तो वह अक्षत पीछे फेंक सकती है. इसे उन्होंने उस परंपरा से जोड़ा जिसमें ब्राह्मण अपने यजमान को तिलक लगाने के बाद अक्षत पीछे डालता है, क्योंकि यजमान की तुलना में ब्राह्मण को बड़ा माना जाता है.

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रक्षाबंधन पर ध्यान में रखें दिशा, तिलक और आरती का भी है विधान
रक्षाबंधन पर ध्यान में रखें दिशा, तिलक और आरती का भी है विधान (फोटो ईटीवी भारत GFX)

अक्षत का धार्मिक महत्व क्या है? : आचार्य के अनुसार तिलक की प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की कमी रह जाए तो उसे पूर्णता देने के लिए अक्षत का प्रयोग किया जाता है. इसलिए तिलक के बाद अक्षत लगाने की परंपरा को महत्वपूर्ण माना गया है. और वैसे भी अक्षत को देवी लक्ष्मी का रूप (धान्य) माना जाता है, इसलिए इसे माथे पर लगाने से जीवन में संपन्नता और सौभाग्य का आगमन होता है. रक्षाबंधन पर एक बहन भी अपने भाई के लिए यही कामना करती है.

क्या भाई की दीपक से आरती करनी चाहिए? : रक्षाबंधन पर भाई की आरती को लेकर भी आचार्य योगेश पारीक ने अलग दृष्टिकोण बताया है. उनके अनुसार दीपक से आरती मुख्य रूप से देवी-देवताओं, मूर्तियों या तस्वीरों की की जाती है. जीवित मनुष्य की दीपक से आरती नहीं करनी चाहिए. यदि बहन रक्षाबंधन पर भाई की मंगल कामना के लिए आरती की रस्म करना चाहती है तो इसके लिए थाली में आवश्यक पूजन सामग्री रखकर विधिपूर्वक मंगल क्रिया की जा सकती है. आचार्य के अनुसार थाली में मुख्य रूप से रोली, अक्षत, पुष्प, रक्षा सूत्र और जल का पात्र रखा जाना चाहिए. इन्हीं सामग्रियों के साथ भाई की मंगल कामना की जाती है. आचार्य योगेश पारीक के अनुसार इस मंगल क्रिया में थाली को चार बार घुमाए और दोनों तरफ जल छोड़ें. इस तरह आरती की विधि पूर्ण मानी जाती है.

कल मनाया जाएगा रक्षाबंधन
कल मनाया जाएगा रक्षाबंधन (फोटो ईटीवी भारत)

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रक्षाबंधन केवल कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का पर्व नहीं, बल्कि भाई-बहन के बीच प्रेम और विश्वास का पर्व है. इसलिए दिशा, तिलक, अक्षत और रक्षा सूत्र से जुड़ी परंपराओं के पीछे धार्मिक मान्यता और प्रतीक जुड़े हुए हैं. ऐसे में यदि परिवार शास्त्रों में निहित विधि के अनुसार रक्षाबंधन मनाना चाहता है तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जा सकता है.

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