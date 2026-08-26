रक्षाबंधन 2026: पूरे दिन बांध सकते हैं राखी, लेकिन कुछ खास मुहूर्त के साथ जानिए योग और इससे जुड़ी कथाएं
28 अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन का पावन पर्व, भद्रा और चंद्र ग्रहण के सूतक से होगा मुक्त, सुबह 9:48 तक रहेगी पूर्णिमा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 26, 2026 at 5:49 PM IST
रायपुर: 28 अगस्त शुक्रवार को पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. इस बार रक्षाबंधन में राखी बांधने के मुहूर्त की बात करें तो 28 अगस्त की सुबह से लेकर शाम तक से राखी बांधी जा सकती है. यह पर्व इस बार भद्रा और आंशिक चंद्रग्रहण से मुक्त होगा.
रक्षाबंधन का पर्व सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है. लेकिन पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त की सुबह 9:48 तक रहने वाली है. बावजूद इसके रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का समय दिनभर हो सकता है. इसके लिए कुछ खास मुहूर्त भी हैं. रक्षाबंधन के दिन कई तरह के शुभ संयोग भी बन रहे हैं. आइए जानते हैं पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी से की इस बार रक्षाबंधन पर्व में किस तरह के शुभ संयोग बन रहे हैं..
चंद्रग्रहण का असर क्यों नहीं होगा जानिए
ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि कोई भी चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में पड़ता है. ऐसी स्थिति में 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन आंशिक चंद्र ग्रहण है, लेकिन यह भारत में दृश्यमान नहीं होगा. इस वजह से रक्षाबंधन पर आंशिक चंद्र ग्रहण का असर नहीं पड़ेगा.
रक्षाबंधन में दूसरी महत्वपूर्ण बात भद्रा की होती है, जो 27 अगस्त की सुबह 9:08 से प्रारंभ होगी और लगभग 12 घंटे की होगी. ऐसे में भद्रा 27 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगी. इसलिए 28 तारीख को जिस दिन रक्षाबंधन मनाई जाएगी भद्रा से मुक्त और चंद्रग्रहण के सूतक से मुक्त होगा.
कुछ खास मुहूर्त जानिए
रक्षाबंधन में पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की रात 9:08 से लेकर 28 अगस्त की सुबह लगभग 9:48 तक रहेगी तो ऐसी स्थिति में 28 अगस्त रक्षाबंधन का पूरा दिन ही राखी बांधने के लिए शुभ है. 28 अगस्त रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधने का मुहूर्त सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक अच्छा रहेगा जो की भद्रा से रहित और पूर्णिमा की तिथि मिलती है.
अगर किसी कारणवश सुबह के समय राखी नहीं बांधी गई तो दोपहर को 1:30 से शाम को 4:20 तक राखी बांधी जा सकती है, जो की अभिजीत मुहूर्त मानी गई है. राहुकाल सुबह 10: 46 से लेकर 12:42 तक रहने वाला है, राहुकाल के दौरान राखी नहीं बांधनी चाहिए.
कौन से योग हैं रक्षाबंधन के दिन?
संध्या और प्रदोष काल में भी राखी बांधी जा सकती है. शुभ चौघड़िया और अमृत काल में भी रक्षाबंधन मनाया जा सकता है. इस बार रक्षाबंधन बुधादित्य राजयोग, हंस योग, शुकर्म योग सम सप्तक योग भी है. चंद्र ग्रहण का योग भी दिखाई पड़ता है. इस तरह की योग रक्षाबंधन के दिन दिखाई पड़ रहे हैं.
इस दिन से जुड़ी कथाएं
रक्षाबंधन एक श्रावणी उपाक्रम है. यह आचार्य और यजमान के बीच का एक उपक्रम है. इसमें आचार्य यजमान के कल्याण हेतु दिन भर निराहार रहकर व्रत करके देवताओं की पूजा और यज्ञ करके यजमानों को रक्षा का आशीष देता है. एक कहानी है कि देवासुर संग्राम में असुरों से देवता पराजित हो रहे थे. गुरु बृहस्पति की सलाह पर पत्नी सचि ने मंत्र से अभिमंत्रित करके रेशमी धागा भगवान इंद्र को बांधा था. जिसकी शक्ति को पकड़ भगवान इंद्र विजयी हुए.
ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार राजा बलि ने भगवान को अपना राज्य दान कर दिया था. उसके वरदान स्वरूप भगवान ने राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकारा. कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन माता लक्ष्मी जी राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके अपने पति को छुड़ा कर लाई थी. इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग जाती है तब द्रोपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू को काटकर भगवान कृष्ण को रक्षा बांधी थी. आगे मेवाड़ की रानी करुणावती ने हुमायूं को राखी भेज करके सहायता मांगी थी. इस तरह से रक्षाबंधन का बड़ा लम्बा इतिहास है. रक्षाबंधन सामान्य तौर पर भाई-बहन के पवित्र बंधन का त्योहार है. आचार्य और यजमान का त्योहार है.