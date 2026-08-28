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गोविंद देव जी को रत्नों और मोती डूंगरी गणेश जी को अर्पित हुई चांदी की राखी, गुप्त वृंदावन धाम में बलराम पूर्णिमा की रौनक

जयपुर का आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में रक्षाबंधन के अवसर पर ठाकुर जी और राधा रानी को विशेष राखियां अर्पित की गईं.

श्रद्धालुओं ने रेलिंग पर बांधे रक्षा सूत्र
श्रद्धालुओं ने रेलिंग पर बांधे रक्षा सूत्र (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2026 at 2:16 PM IST

5 Min Read
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जयपुर : रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शुक्रवार को छोटी काशी जयपुर भक्ति, आस्था और भाई-बहन के अटूट प्रेम के रंग में सराबोर हुई. घरों से लेकर मंदिरों तक रक्षाबंधन की रौनक दिखाई दी. बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना की, वहीं भाइयों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उन्हें उपहार दिए. कुछ भाइयों ने इस बार सुरक्षा के संकल्प को एक कदम आगे बढ़ाते हुए बहनों की बीमा पॉलिसी भी कराई, ताकि उन्हें भविष्य की आर्थिक चिंता से भी सुरक्षा मिल सके. उधर, रक्षाबंधन पर जयपुर के मंदिरों में भी विशेष धार्मिक आयोजन हुए. शहरवासियों ने प्रथम पूज्य भगवान गणेश और आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर पहुंचकर भगवान को रक्षा सूत्र और राखियां अर्पित कीं. वहीं गुप्त वृंदावन धाम में बलराम पूर्णिमा का आयोजन हो रहा है. इसी के साथ ही कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रमों का भी आगाज हुआ.

गोविंद देव जी को अर्पित हुई विशेष राखियां : जयपुर का आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में रक्षाबंधन के अवसर पर ठाकुर जी और राधा रानी को विशेष राखियां अर्पित की गईं. सबसे पहले फूल और मोतियों से तैयार राखी अर्पित की गई, इसके बाद रत्न जड़ित सुनहरी कलाबूत की राखी अर्पित की गई. इस दौरान ठाकुर जी ने सुनहरी पारचे की पोशाक धारण की. शाम की ग्वाल झांकी में ठाकुर जी का मोतियों से विशेष शृंगार किया जाएगा. वहीं मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त अपने साथ राखियां और रक्षा सूत्र लेकर आए. श्रद्धालुओं ने भगवान को राखी अर्पित करने के लिए मंदिर परिसर में लगी रेलिंग पर ही रक्षा सूत्र बांध दिए. इस दौरान पूर्व राजपरिवार की ओर से भी राखी और प्रसाद भेजकर रक्षाबंधन की परंपरा का निर्वहन किया गया.

गुप्त वृंदावन धाम में बलराम पूर्णिमा से जन्माष्टमी महापर्व की शुरुआत (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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मोती डूंगरी गणेश जी में भगवान को पहनाई चांदी की राखी
मोती डूंगरी गणेश जी में भगवान को पहनाई चांदी की राखी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणपति को बांधा रक्षा सूत्र : मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भी रक्षाबंधन पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही. भक्तों ने प्रथम पूज्य भगवान गणेश को अपना रक्षक और आराध्य मानते हुए रक्षा सूत्र अर्पित किया. मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने भगवान गणेश के लिए चांदी की राखी तैयार कर अर्पित की. इसके साथ ही सुपारी का फूल भी भगवान को समर्पित किया गया. इस दौरान भगवान को लहरिया का साफा धारण कराया गया. साथ ही जरी गोटे के काम से तैयार पोशाक धारण कराई गई.

गोविंद देव जी में ठाकुर जी को अर्पित की गई रत्न जड़ित राखी
गोविंद देव जी में ठाकुर जी को अर्पित की गई रत्न जड़ित राखी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

गुप्त वृंदावन धाम में बलराम पूर्णिमा से जन्माष्टमी महापर्व की शुरुआत: रक्षाबंधन के साथ ही गुप्त वृंदावन धाम में बलराम पूर्णिमा का भी आयोजन किया गया. इसके साथ ही श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महापर्व की शुरुआत भी हो गई. गुप्त वृंदावन धाम के प्रवक्ता सिद्ध स्वरूप दास ने बताया कि यहां भगवान श्रीकृष्ण के साथ बलराम जी की भी समान रूप से आराधना की जाती है. बलराम जी का जन्मोत्सव श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से आठ दिन पहले होता है. इसी क्रम में मंदिर में शाम को कृष्ण-बलराम का महाभिषेक किया जाएगा. इसके बाद अगले दिन से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी कार्निवल की शुरुआत होगी. इसमें छोटे बच्चे राधा-कृष्ण, माता-पिता, नंद-यशोदा और ब्रजवासियों के रूप में शामिल होंगे. शास्त्रीय संगीत, भजन-कीर्तन की प्रतियोगिताओं के साथ विभिन्न कलाकारों की प्रस्तुतियां भी होंगी. 31 अगस्त को स्कूली विद्यार्थियों के लिए पौराणिक वेशभूषा, राधा-कृष्ण शृंगार, नृत्य और संगीत प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी.

गुप्त वृंदावन धाम में मनाई जा रही बलराम पूर्णिमा
गुप्त वृंदावन धाम में मनाई जा रही बलराम पूर्णिमा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

4 सितंबर को जन्माष्टमी का भव्य आयोजन : गुप्त वृंदावन धाम में 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महापर्व मनाया जाएगा. सुबह से ही मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन शुरू होंगे. भगवान का महाभिषेक करने के बाद उन्हें वृंदावन में तैयार की गई विशेष पोशाक धारण कराई जाएगी. भगवान को 108 प्रकार के भोग अर्पित किए जाएंगे और विशेष पुष्प झांकी सजाई जाएगी. सिद्ध स्वरूप दास के अनुसार जन्माष्टमी पर भगवान के लिए तैयार की गई विशेष पोशाक को वृंदावन में करीब तीन महीने में तैयार किया गया है. रेशम के कपड़े, विशेष कढ़ाई और रत्नों का इस्तेमाल कर पोशाक को तैयार किया गया है. पुष्प झांकी के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से फूल मंगाए गए हैं. इनमें बेंगलुरु, कोलकाता और दिल्ली के अलावा विदेशों से भी फूल मंगवाए गए हैं. इन फूलों से मंदिर के कोने-कोने को सजाया जाएगा.

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108 कलशों से होगा भगवान का महाभिषेक : जन्माष्टमी पर भगवान के अभिषेक के लिए विभिन्न प्रमुख तीर्थों का जल एकत्रित किया गया है. इसी जल से ठाकुर जी का जलाभिषेक किया जाएगा. इसके अलावा 108 कलशों से भगवान का महाभिषेक किया जाएगा. वहीं जन्माष्टमी के अगले दिन 5 सितंबर को नंदोत्सव आयोजित किया जाएगा. इसी दिन हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद का जन्मोत्सव भी है. ऐसे में गुप्त वृंदावन धाम में व्यास पूजा महोत्सव भी मनाया जाएगा.

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