'राखीगढ़ी को ग्लोबल हेरिटेज साइट के तौर पर विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित'- मुख्यमंत्री नायब सैनी

Rakhigarhi Festival 2025: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राखीगढ़ी के विकास के लिए केंद्रीय बजट में 500 करोड़ रुपये आवंटित किए.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 26, 2025 at 8:31 PM IST

हिसार: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को तीन दिवसीय राखीगढ़ी महोत्सव का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने राखीगढ़ी के विकास के लिए केंद्रीय बजट में 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसका मकसद इस साइट को वैश्विक पहचान दिलाना है. मुख्यमंत्री ने बताया कि 'राखीगढ़ी और राखी शाहपुर दोनों गांवों को 21 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा.'

राखीगढ़ी महोत्सव 2025: दूसरे राज्य स्तरीय राखीगढ़ी महोत्सव को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा कि 'राज्य सरकार हड़प्पा काल की इस साइट को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसके अलावा, सरकार राखीगढ़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की दिशा में भी काम कर रही है.' सैनी ने आश्वासन दिया कि 'राखीगढ़ी और राखी शाहपुर ग्राम पंचायतों द्वारा उठाई गई मांगों को संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा.'

'प्राचीन सभ्यता का बड़ा केंद्र हरियाणा में स्थित': सैनी ने इस बात पर जोर दिया कि 'राखीगढ़ी सिंधु-सरस्वती सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जो प्राचीन भारत की उन्नत शहरी नियोजन, स्वच्छता और जल प्रबंधन प्रथाओं को दिखाता है. उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि प्राचीन सभ्यता का इतना बड़ा केंद्र हरियाणा में स्थित है.' सैनी ने कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हुए महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है.' उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश भर में विरासत और धार्मिक स्थल भारत की समृद्ध परंपराओं और सभ्यतागत शक्ति के प्रतीक हैं.

पर्यटन स्थल के तौर पर किया जाएगा विकसित: मुख्यमंत्री ने राखीगढ़ी को एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया. साइट के लिए भविष्य की योजनाओं में एक विश्व स्तरीय पुरातात्विक संग्रहालय, एक अनुसंधान संस्थान, आधुनिक पर्यटक सुविधाएं और उन्नत बुनियादी ढांचा शामिल है, जिसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है.

'प्राचीन समाज में महिलाओं का सम्मान किया जाता था': सैनी ने ये भी बताया कि 'राखीगढ़ी से मिले खुदाई के निष्कर्षों से पता चलता है कि प्राचीन समाज में महिलाओं का सम्मान किया जाता था और उन्हें समान दर्जा प्राप्त था. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती है.'

राखीगढ़ी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की कोशिश: मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हरियाणा में फरमाना, मिताथल, बालू और बनावली सहित लगभग 100 ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल हैं. इन स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए विशेष परियोजनाएं चल रही हैं. राखीगढ़ी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की भी कोशिश की जा रही हैं.' हेरिटेज और टूरिज्म मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि 'करीब 7,000 साल पुरानी राखीगढ़ी सभ्यता ने दुनिया को आधुनिक शहरी प्लानिंग का रास्ता दिखाया था.'

