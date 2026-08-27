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मौसी के घर आया था राखी बंधवाने, बैलून निकालने के चक्कर में खुले नाले में गिरा बच्चा; दम घुटने से मौत

रोहतास के डालमियानगर में नाले में गिरे ढाई साल के बच्चे की दम घुटने से मौत, कड़ी मशक्कत से निकाला गया बाहर. रिपोर्ट- रवि कुमार

CHILD DIES AFTER FALLING IN DRAIN
रोहतास में बच्चे की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 27, 2026 at 8:58 PM IST

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रोहतास: बिहार के रोहतास में आज राखी के त्योहार से ठीक पहले रोहतास के डालमियानगर इलाके में एक दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं. मनेरी बीघा में एक ढाई साल का मासूम रियांश पानी निकासी वाले गड्ढे में गिर गया तथा नाला के पाइप में चला गया. जिसके कारण दम घुटने से उसकी मौत हो गई.

परिवार में कोहराम: बताया जाता है कि करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को नाले में फंसे आरसीसी पाइप को काटकर बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है, वहीं पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

त्योहार की तैयारियां: जानकारी के मुताबिक कैमूर जिले के सबार थाना क्षेत्र निवासी रोहित पासवान अपनी पत्नी रिंकी देवी और ढाई साल के बेटे रियांश के साथ राखी के लिए डालमियानगर थाना क्षेत्र के मनेरी बीघा स्थित उसकी मौसी के घर आए थे. रियांश को अपनी मौसेरी बहन से राखी बंधवानी थी. घर में त्योहार की तैयारियां चल रही थीं और परिवार के लोग अंदर मौजूद थे.

सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना: इसी दौरान दोपहर में रियांश बैलून से खेलते-खेलते अचानक घर से बाहर निकल गया. खेलते समय उसका बैलून घर के पास सिंचाई के लिए बने खुले नाले में पड़े आरसीसी पाइप में जा फंसा. बैलून निकालने के प्रयास में मासूम नाले में जा गिरा और पाइप के अंदर फंस गया. पूरी घटना घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

डायल 112 को सूचना: काफी देर तक रियांश के घर नहीं लौटने पर परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसकी तलाश शुरू की. इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर परिवार को हादसे की जानकारी हुई. घटना सामने आते ही परिजनों में हड़कंप मच गया और तत्काल डायल 112 को सूचना दी गई. सूचना पर डालमियानगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को निकालने का प्रयास शुरू किया गया.

मृत घोषित: आरसीसी पाइप में बच्चे के फंसे होने के कारण रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद ड्रिल मशीन की मदद से पाइप को काटकर रियांश को बाहर निकाला गया. बाहर निकालने के समय वह अचेत अवस्था में था. स्थानीय लोगों ने मौके पर ही बच्चे को सीपीआर देने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस वाहन से उसे डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया.हालांकि अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

शव परिजनों को सौंपा गया: वहीं मामले में डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सक डॉ. राम लखन सिंह ने बताया कि एक ढाई साल के बच्चे को अस्पताल लाया गया था. उन्होंने कहा यहां लाने से पहले ही बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी. जरूरी प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

"करीब ढाई साल के बच्चे को अस्पताल लाया गया था, जिसकी डूबने से मौत हो चुकी थी. शव परिजनों को सौंप दिया गया है."- डॉ. राम लखन सिंह, चिकित्सक, डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल

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