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राहुल गांधी पर बरसीं भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़, बोलीं- कोटा में युवाओं से संवाद सिर्फ एक 'फेल्ड स्टंट'

राखी ने कहा, मैंने सात साल IIT के छात्रों को मैथ्स पढ़ाई है, इसलिए बच्चों की मानसिकता और ट्रॉमा अच्छे से समझती हूं.

BJP and Mahila Morcha office-bearers welcomed Rakhi Rathore in Jodhpur.
जोधपुर में भाजपा एवं महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने किया राखी राठौड़ का स्वागत (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 19, 2026 at 2:18 PM IST

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जोधपुर: भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया कोटा दौरे और युवाओं से संवाद को लेकर तीखा हमला बोला. राखी ने राहुल के संवाद को 'फेल्ड स्टंट' करार दिया और कहा, री-नीट परीक्षा में जब सिर्फ तीन दिन बाकी हैं, ऐसे समय में कोटा में एक छात्र का सुसाइड नोट पढ़ना बेहद गैर-जिम्मेदाराना है. इससे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र मानसिक दबाव और भावनात्मक तनाव में आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि राहुल के पास इस फील्ड का कोई अनुभव या ज्ञान नहीं है, फिर भी वे ऐसी राजनीति कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं. राहुल बच्चों की भावनाओं से खेल रहे हैं, जिसका उन्हें अधिकार नहीं है. जनता इनके चेहरे पर विश्वास नहीं करेगी, जिनके राज में पेपर लीक हुए हो.

अपने अध्यापन काल को किया याद: भाजपा महिला मोर्चो अध्यक्ष राखी राठौड़ एक दिन के दौरे पर शुक्रवार को जोधपुर पहुंची, जहां पार्टी और मोर्चा पदाधिकारियों ने साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया. राखी राठौड़ ने मीडिया से अपने अध्यापन के दिनों को याद करते हुए कहा, मैंने सात साल IIT के छात्रों को गणित पढ़ाई है, इसलिए मैं बच्चों की मानसिकता और उनके ट्रॉमा को अच्छे से समझती हूं.

राखी राठौड़ का राहुल गांधी पर बड़ा हमला (ETV Bharat Jodhpur)

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कांग्रेस राज में हुए पेपर लीक: राठौड़ ने पिछली कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह वही चेहरा है, जिसके कार्यकाल में 18 में से 17 पेपर लीक हुए. वहीं हमारी सरकार ने युवाओं के लिए देश में सबसे पहले परीक्षा कैलेंडर जारी किया है. वादे के मुताबिक 4 लाख सरकारी नौकरियां व 6 लाख रोजगार देने का काम पूरी मजबूती से किया जा रहा है.

हम कर रहे सुधार: मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष राखी ने बताया कि हमारी सरकार पेपर लीक की परेशानी को खत्म करने की और काम कर रही है. केंद्र सरकार भी इसमें लगी हुई है. हम उन लोगों में से नहीं है जो यह कह दे की पेपर लीक करने वाले को जेल भेज दो, जेल भेजने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता.

पढ़ें:भारत का शिक्षा सिस्टम अपने छात्रों पर दबाव डालता है, उनका दमन करता है और उन्हें कुचलता है- राहुल गांधी - RAHUL GANDHI ON EDUCATION SYSTEM

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