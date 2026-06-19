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राहुल गांधी पर बरसीं भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़, बोलीं- कोटा में युवाओं से संवाद सिर्फ एक 'फेल्ड स्टंट'

जोधपुर: भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया कोटा दौरे और युवाओं से संवाद को लेकर तीखा हमला बोला. राखी ने राहुल के संवाद को 'फेल्ड स्टंट' करार दिया और कहा, री-नीट परीक्षा में जब सिर्फ तीन दिन बाकी हैं, ऐसे समय में कोटा में एक छात्र का सुसाइड नोट पढ़ना बेहद गैर-जिम्मेदाराना है. इससे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र मानसिक दबाव और भावनात्मक तनाव में आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि राहुल के पास इस फील्ड का कोई अनुभव या ज्ञान नहीं है, फिर भी वे ऐसी राजनीति कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं. राहुल बच्चों की भावनाओं से खेल रहे हैं, जिसका उन्हें अधिकार नहीं है. जनता इनके चेहरे पर विश्वास नहीं करेगी, जिनके राज में पेपर लीक हुए हो.

अपने अध्यापन काल को किया याद: भाजपा महिला मोर्चो अध्यक्ष राखी राठौड़ एक दिन के दौरे पर शुक्रवार को जोधपुर पहुंची, जहां पार्टी और मोर्चा पदाधिकारियों ने साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया. राखी राठौड़ ने मीडिया से अपने अध्यापन के दिनों को याद करते हुए कहा, मैंने सात साल IIT के छात्रों को गणित पढ़ाई है, इसलिए मैं बच्चों की मानसिकता और उनके ट्रॉमा को अच्छे से समझती हूं.