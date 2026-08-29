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फरीदाबाद में राखी की खुशियां मातम में बदली, फॉर्च्यूनर ने 4 को रौंदा, 2 सगे भाइयों की मौत, बहनों की हालत गंभीर

बहनों की बिदाई के दौरान तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने दो बहन और दो भाइयों को रौंदा. सगे भाइयों की मौत. बहनों की हालत गंभीर.

Rakhi celebrations turn into mourning in Faridabad
फरीदाबाद में राखी की खुशियां मातम में बदला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 29, 2026 at 8:43 PM IST

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फरीदाबादः रक्षाबंधन के अगले दिन एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों के त्यौहार को मातम में बदल दिया. शनिवार सुबह करीब 7 बजे पुलिस चौकी मांगर थाना धोज इलाके में तेज रफ्तार टोयोटा फॉर्च्यूनर कार ने बस स्टैंड के पास खड़े चार लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दो सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं.

Rakhi celebrations turn into mourning in Faridabad
2 भाइयों की मौत, 2 बहनें घायल (ETV Bharat)

बहनों को विदा से पहले दोनों भाइयों की मौतः यह वही सगे भाई अखिलेश व अवधेश और वही दोनों सगी बहनें हैं जिन्हें एक तेजरफर फॉर्च्यूनर कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दोनों बहनें सराेज और राजकुमारी बुरी तरह से घायल हो गईं, जिन्हें आनन-फानन में फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया. जहां से डॉक्टरों ने इलाज के दिल्ली रेफर कर दिया. दोनों बहनों का फरीदाबाद के ही एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

फॉर्च्यूनर ने 4 को रौंदा 2 सगे भाई की मौत, 2 बहने घायल (ETV Bharat)

बहनों को विदा करने के लिए बस स्टैंड पहुंचे थे दोनों भाईः इस मामले में जानकारी देते हुए मृतकों के चाचा नन्हे और उन्हें दोस्त ने बताया की सरोज और राजकुमारी दोनों बहने रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए मांगर इलाके में रह रहे अपने भाई अखिलेश के पास पहुंची पहुंची थीं. पलवल में रह रहा भाई अवधेश भी वहां पहुंचा था. दोनों भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के बाद शनिवार सुबह भाई अपनी बहनों को विदा करने के लिए नजदीकी बस स्टैंड तक पहुंचे थे.

हादसे के बाद फॉर्च्यूनर चालक मौके से फरारः चारों लोग बस का इंतजार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें की इस हादसे को अंजाम देने के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया. मृतक के परिजनों ने बताया कि "अखिलेश की छोटी-छोटी दो बेटियां हैं. अखिलेश ही घर में कमाने वाले एक ही व्यक्ति था. इसलिए उनकी प्रशासन से गुहार है कि मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए."

क्या बोले चौकी इंचार्जः इस मामले में मांगर चौकी इंचार्ज ने बताया कि "सुबह लगभग 7 बजे एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी कि डेरा कट मांगर चुंगी के पास एक गाड़ी 4 लोगों को टक्कर मारकर निकल गई है. सूचना मिलते ही चौकी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. वहां दो सगे भाई अवधेश व अखिलेश और उनकी दो सगी बहनें सरोज और राजकुमारी घायल अवस्था में मिले."

डेरा कट पर हुआ हादसाः अखिलेश दिल्ली के डेरा गांव में रहता है. रक्षाबंधन मनाने के लिए उनके भाई-बहन वहां आए हुए थे. रात को वहीं रुके थे. सुबह तीनों भाई और दोनों बहनें पलवल जाने के लिए निकले थे. अखिलेश उन्हें फरीदाबाद वाली बस पकड़ाने के लिए डेरा कट पर छोड़ने गया था. सभी सड़क किनारे खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे. तभी एक तेज रफ्तार टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी और ड्राइवर मौके से फरार हो गया.

वाहन मालिक की तलाश जारीः पुलिस ने तुरंत सभी घायलों को सरकारी गाड़ी में डालकर बी.के. अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने दोनों भाइयों अखिलेश और अवधेश को मृत घोषित कर दिया. बड़ी बहन सरोज की हालत गंभीर है और वह ICU में भर्ती है, जबकि छोटी बहन के हाथ में फ्रैक्चर आया है और उनकी स्थिति सामान्य है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. गाड़ी के रिकॉर्ड के आधार पर टीम भेजी गई थी लेकिन वाहन मालिक नहीं मिला. शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. आरोपी की तलाश जारी है और उसे जल्द गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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