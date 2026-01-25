भाजपा महिला मोर्चा की नई अध्यक्ष राखी राठौड़ ने संभाला पदभार, कहा-हर बूथ को मजबूत करेंगी महिलाएं

भाजपा महिला मोर्चा की नई अध्यक्ष राखी राठौड़ ने संभाला पदभार, कहा-हर बूथ को मजबूत करेंगी महिलाएं
भाजपा महिला मोर्चा की नई अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत के विजन में महिला मोर्चा भी योगदान देगी.
Published : January 25, 2026 at 5:26 PM IST
जयपुर: भाजपा महिला मोर्चा की नई अध्यक्ष राखी राठौड़ ने आज रविवार को पदभार संभाल लिया है. उन्होंने भाजपा मुख्यालय में आज रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में पदभार संभाला. इस मौके पर महिला मोर्चा की नई अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि आज से ही महिला मोर्चा ने एक मुहिम शुरू की है. जिसके तहत हर बूथ पर महिला मोर्चा की 11 कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा दिया गया है. इससे पहले राखी राठौड़ ने कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को तलवार भेंट की. मदन राठौड़ ने कार्यक्रम में तलवार लहराई.
'पद के साथ जिम्मेदारी का भी एहसास': कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा, आज प्रदेशभर से महिला मोर्चा की कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में जयपुर पहुंची हैं. जिस लक्ष्य को लेकर पार्टी ने उन्हें महिला मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है. उस लक्ष्य को पूरा करने में महिला मोर्चा की हर एक कार्यकर्ता जुटेंगी. उन्होंने कहा कि आज जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है. उसकी चुनौतियों का भी एहसास है. इसलिए आज एक अभियान की शुरुआत भी की गई है.
'सरकार की योजनाएं-पार्टी का विजन पहुंचेगा घर-घर': उन्होंने कहा, आज से महिला मोर्चा की ओर से हर बूथ महिला मजबूत अभियान का आगाज किया गया है. जिसके तहत हर बूथ पर महिलाओं की टीम खड़ी की जाएगी. महिलाओं की यह टीम सरकार की योजनाओं को धरातल तक लेकर जाएगी. यह टीम पार्टी के विजन और राष्ट्र निर्माण की भावना को हर घर तक पहुंचाने का काम करेगी. उन्होंने कहा कि महिलाओं की हर घर तक पहुंच होती है. आसपास की ही महिलाएं जब अपने साथ की महिलाओं को पार्टी के विजन के बारे में जानकारी देंगी. हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगी तो महिलाएं भाजपा के साथ जुड़ेंगी.
विकसित राज्य और राष्ट्र में महिलाओं का योगदान: उन्होंने कहा, आज भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के मार्गदर्शन में इस मुहिम का आगाज किया गया है. इस मुहिम से राजस्थान में भाजपा को नई ऊर्जा मिलेगी. इस मुहिम को लेकर हमारी पूरी टीम तैयार है. उन्होंने दावा किया कि इस अभियान के जरिए प्रदेशभर में पांच लाख महिलाओं को भाजपा परिवार से जोड़ा जाएगा. यह महिलाएं पार्टी के विजन को घर-घर तक ले जाने का काम करेगी. उन्होंने कहा, 2047 तक पीएम मोदी ने देश को विकसित बनाने और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को विकसित बनाने की संकल्पना की है. उसमें महिला मोर्चा भी अपना योगदान देगा.
पार्टी ने एमपी-एमएलए चुनाव में दिया महिला आरक्षण: निकाय-पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले से ही विधायक और सांसद चुनाव में 33 फीसदी आरक्षण महिलाओं को दिया है. पार्टी का इस संबंध में रुख साफ है. आने वाले दिनों में देश का बजट भी महिला (वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण) पेश करेंगी और प्रदेश का बजट भी महिला (वित्त मंत्री दीया कुमारी) पेश करेंगी. महिलाएं चाहे तो हर क्षेत्र में काम कर सकती हैं.
'भाजपा के विजय रथ को आगे बढ़ाएंगी महिलाएं': वे बोली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ संदेश है कि महिलाएं अब सिर्फ समर्थक नहीं बल्कि नेतृत्व करने वाली होंगी. इसी धारणा के साथ आगे आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में महिला मोर्चा की महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका मिले. यह प्रयास रहेगा. हमें भरोसा है कि भाजपा का प्रदेश संगठन इस मुहिम में महिला मोर्चा की मदद करेगा और महिलाएं भाजपा के विजय रथ में बढ़-चढ़कर सहयोग करेंगी.