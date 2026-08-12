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हिसार जीवन हत्याकांड में गिरफ्तारी न होने पर भड़के राकेश टिकैत, बोले- "9 दिन बाद भी हत्यारे फरार रहना प्रशासन की कमी"

किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे हिसार ( ETV Bharat )

हिसार: हिसार में डेयरी संचालक जीवन की हत्या के नौ दिन बाद भी मुख्य हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए. चार अगस्त को हुई हत्या के बाद से पीड़ित परिवार और समर्थक आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं. नौ दिन बीत जाने के बावजूद शव का अंतिम संस्कार नहीं होने की बात भी सामने आई है. लघु सचिवालय पहुंचे राकेश टिकैत: किसान नेता राकेश टिकैत बुधवार को हिसार के लघु सचिवालय पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपना समर्थन दिया. उन्होंने कहा कि, "मामले में जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए. गिरफ्तारी नहीं होना प्रशासन की कमी दिखाई देती है. जीवन हत्याकांड के दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए." सरकार को यूपी मॉडल अपनाने की दी नसीहत: राकेश टिकैत ने हरियाणा सरकार की कानून-व्यवस्था पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "सरकार को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. हरियाणा सरकार को यूपी की योगी सरकार की तरह अपराधियों का इलाज करना चाहिए. हम इस मामले में हरियाणा के डीजीपी को भी पत्र लिखकर जल्द गिरफ्तारी की मांग करेंगे." हिसार जीवन हत्याकांड में गिरफ्तारी न होने पर भड़के राकेश टिकैत (ETV Bharat) मोदी पर भी साधा निशाना: पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी राजनीतिक टिप्पणी की. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से डरते हैं. टिकैत ने आरोप लगाया कि अमेरिका के दबाव में एक मंत्री का इस्तीफा दिलाया गया. उन्होंने युवाओं, छात्रों, किसानों और सामाजिक संगठनों से ऐसे मामलों में एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया.