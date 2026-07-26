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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राकेश टिकैत का हमला, कहा- 36 दिन लेट लिया फैसला, अभी अधूरी हैं मांगें

देरी से दिया इस्तीफा: राकेश टिकैत ने कहा कि, 36 दिन बाद यह इस्तीफा दिया गया है. लेट दिया है लेकिन अभी कुछ मांगें और बाकी हैं. जैसे छात्रों पर मुकदमे और जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके परिवार को मुआवजा मिलना.

मुजफ्फरनगर: शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने नाकाफी बताया है. उन्होंने कहा कि, अभी मांगें अधूरी हैं. उन्होंने छात्रों के आंदोलन को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया.

36 दिन का यह आंदोलन दिल्ली में चला है छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ उन पर अत्याचार हुआ है, और जब जाकर यह इस्तीफा दिया गया है. सारे पर्चे लीक हुए जॉब चली गई बच्चों ने सुसाइड कर लिया. उसके बाद भी सरकार इतनी संवेदनशील है की 36 दिन में ये इस्तीफा दिया गया है.- राकेश टिकैत, प्रवक्ता, भाकियू

मांगें पूरी होने तक समर्थन: भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि, छात्रों की बाकी मांगें पूरी होने तक समर्थन जारी रहेगा. राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा का पूर्ण समर्थन इस प्रोटेस्ट को है. उन्होंने कहा कि, हम लोग गांव-गांव तैयार बैठे हैं वहां से फोन आएगा हम तुरंत दिल्ली की ओर चल देंगे.

हमारा उन्हें पूरा समर्थन है, हम गांव-गांव में तैयार बैठे हैं, ये विचार की क्रांति है और दुनिया में परिवर्तन वैचारिक क्रांति ही करती है. - राकेश टिकैत, प्रवक्ता, भाकियू





किसान नेता ने मुजफ्फरनगर में आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस और सरकार के व्यवहार की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि, सरकार के इस रवैये से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है.

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