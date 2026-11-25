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किसान नेता राकेश टिकैत की हरियाणा सरकार को सीधी चेतावनी, कहा- गन्ने के दाम नहीं बढ़ाए तो शुगर मिलों पर लग जाएगा ताला

हरियाणा सरकार को गन्ना कीमत पर चेतावनी ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: दीनबंधु सर छोटूराम जयंती एवं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर रेवाड़ी पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पंजाब की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के गठबंधन का कोई खास असर नहीं पड़ेगा, हालांकि कुछ सीटों में बढ़ोतरी जरूर हो सकती है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पंजाब में सिख समाज को बदनाम करने का प्रयास कर रही है, ताकि सिख समाज दुनिया से अलग-थलग हो जाए.