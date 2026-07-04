ETV Bharat / state

प्रयागराज में चल रहे किसानों के जल सत्याग्रह को लेकर राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान

प्रयागराज में चल रहे जल सत्याग्रह आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने दी ये जानकारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज/मुजफ्फरनगर: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रयागराज में चल रहे किसानों के जल सत्याग्रह को लेकर बड़ा ऐलान किया है. मुजफ्फरनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ वार्ता सकारात्मक चल रही है, इसलिए कल प्रस्तावित प्रदेशव्यापी प्रदर्शन फिलहाल वापस लिया जा रहा है. टिकैत ने कहा कि जमीन अधिग्रहण, सर्किल रेट, अवैध कब्जों और किसानों की अन्य समस्याओं पर बातचीत जारी है. वहीं, राम मंदिर दान चोरी मामले में उन्होंने SIT जांच का समर्थन करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पूरी रकम की रिकवरी की मांग की. भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत. (Video Credit; ETV Bharat) मुजफ्फरनगर में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसानों की वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है. इसी के चलते 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रदेशव्यापी प्रदर्शन को फिलहाल वापस लेने का निर्णय लिया गया है. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों की मांगों पर बातचीत अभी भी जारी है और शनिवार को भी वार्ता होगी.