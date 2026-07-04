ETV Bharat / state

प्रयागराज में चल रहे किसानों के जल सत्याग्रह को लेकर राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान

राम मंदिर दान चोरी पर बोले राकेश टिकैत- दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई.

Photo Credit; ETV Bharat
प्रयागराज में चल रहे जल सत्याग्रह आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने दी ये जानकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 1:11 PM IST

|

Updated : July 4, 2026 at 2:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज/मुजफ्फरनगर: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रयागराज में चल रहे किसानों के जल सत्याग्रह को लेकर बड़ा ऐलान किया है. मुजफ्फरनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ वार्ता सकारात्मक चल रही है, इसलिए कल प्रस्तावित प्रदेशव्यापी प्रदर्शन फिलहाल वापस लिया जा रहा है. टिकैत ने कहा कि जमीन अधिग्रहण, सर्किल रेट, अवैध कब्जों और किसानों की अन्य समस्याओं पर बातचीत जारी है. वहीं, राम मंदिर दान चोरी मामले में उन्होंने SIT जांच का समर्थन करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पूरी रकम की रिकवरी की मांग की.

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत. (Video Credit; ETV Bharat)

मुजफ्फरनगर में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसानों की वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है. इसी के चलते 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रदेशव्यापी प्रदर्शन को फिलहाल वापस लेने का निर्णय लिया गया है. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों की मांगों पर बातचीत अभी भी जारी है और शनिवार को भी वार्ता होगी.

दरअसल, प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर त्रिवेणी संगम पर जल सत्याग्रह शुरू किया. आंदोलन में फर्जी मुकदमे, भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा, सर्किल रेट में बढ़ोतरी, किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जे हटाने, खाद, बिजली और पेयजल की उपलब्धता और किसानों पर दर्ज कथित फर्जी मुकदमों को वापस लेने जैसी मांगें उठाई गई थीं.

प्रशासन की ओर से किसानों से वार्ता शुरू होने के बाद आंदोलन को लेकर सकारात्मक माहौल बना है. राकेश टिकैत ने कहा कि कई स्थानों पर सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए हैं, जबकि जमीनों का अधिग्रहण लगातार किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग, सट्टेबाजी और नशे का कारोबार भी चल रहा है, जिन पर पुलिस-प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

राम मंदिर दान चोरी मामले पर टिकैत ने कहा कि SIT अपना काम कर रही है ये एक गिरोह है और पूरे गिरोह का पर्दाफाश होना चाहिए. केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि चोरी की गई रकम की रिकवरी भी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, इसलिए इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और कानून किसी भी दबाव में आए बिना अपना काम करे. वहीं, स्थानीय प्रशासन और किसान यूनियन के बीच विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया है.

ये भी पढ़ें- जानिए संगम की लहरों के बीच क्यों उतरे किसान? भाकियू युवा अध्यक्ष ने दी बड़ी चेतावनी

Last Updated : July 4, 2026 at 2:13 PM IST

TAGGED:

PRAYAGRAJ NEWS
भारतीय किसान यूनियन आंदोलन
संगम प्रयागराज जल सत्याग्रह आंदोलन
राकेश टिकैत
RAKESH TIKAIT SPEAKS ON RAM MANDIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.