मुजफ्फरनगर में अगस्त क्रांति ट्रैक्टर मार्च; बुलंदशहर एसडीएम के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा
मुजफ्फरनगर जिले की तहसीलों, ब्लॉक और कस्बों में भी अगस्त क्रांति ट्रैक्टर मार्च निकाला गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 6:52 AM IST|
Updated : August 14, 2026 at 7:15 AM IST
मुजफ्फरनगर/बुलंदशहर: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में अगस्त क्रांति ट्रैक्टर मार्च निकाला गया. सैकड़ों ट्रैक्टर पर सवार हजारों किसानों ने तिरंगा लेकर मार्च में हिस्सा लिया. जिले की तहसीलों, ब्लॉक और कस्बों में भी यह मार्च निकाला गया. वहीं, बुलंदशहर में भाकियू (टिकैत) के बैनर तले किसानों ने एसडीएम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया.
इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि यह रैली नहीं बल्कि अगस्त क्रांति मार्च है. उन्होंने कहा कि तिरंगा देशभक्ति का प्रतीक है और ट्रैक्टर किसान की ताकत का प्रतीक है. इसलिए हम देशभक्त भी हैं और किसान भक्त भी हैं.
मार्च के दौरान राकेश टिकैत ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो पूरे बोर्ड को बदल देना चाहिए और छात्रों पर लाठीचार्ज के बजाय सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए.
इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा. राकेश टिकैत ने कहा कि अगस्त में हर वर्ष तिरंगे और ट्रैक्टर के साथ यह मार्च निकाला जाता है.
छात्रों पर जगह-जगह लाठीचार्ज किए जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों से बातचीत करनी चाहिए और उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए. उनका कहना था कि छात्रों की नाराजगी को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है.
टिकैत ने विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष को अपनी आवाज मजबूती से उठानी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब विपक्ष बोलेगा, तभी लोकतंत्र में संतुलन बेहतर रहेगा.
टिकैत ने कहा कि अगस्त क्रांति मार्च का उद्देश्य किसानों की एकजुटता, देशभक्ति और अपनी मांगों के लिए संघर्ष की भावना को मजबूत करना है.
बुलंदशहर में भाकियू का प्रदर्शन: बुलंदशहर डिबाई एसडीएम पर भ्रष्टाचार और अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. भाकियू ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और 19 अगस्त को पूरे बुलंदशहर के 'चक्का जाम' की चेतावनी दी है.
जिलाध्यक्ष अरब सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों ट्रैक्टरों पर सवार हजारों किसानों ने शहर के मुख्य कालाआम चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक आक्रोश मार्च निकाला और कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया.
किसानों के इस उग्र आंदोलन के चलते दोपहर लगभग 2 बजे पूरा शहर जाम की चपेट में आ गया. यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई और करीब एक घंटे तक कलेक्ट्रेट परिसर में हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा.
स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए सीओ सिटी प्रखर पांडेय के नेतृत्व में 8 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई. पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह किसानों को समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रण में लिया.
भाकियू जिलाध्यक्ष अरब सिंह ने प्रशासनिक तंत्र पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एसडीएम डिबाई भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हैं. तहसील में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता, हर काम का रेट फिक्स है. यही नहीं, पूरे डिबाई क्षेत्र में एसडीएम की शह पर बेधड़क अवैध खनन का काला कारोबार चलाया जा रहा है.
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