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मुजफ्फरनगर में अगस्त क्रांति ट्रैक्टर मार्च; बुलंदशहर एसडीएम के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा

मुजफ्फरनगर में अगस्त क्रांति ट्रैक्टर मार्च. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर/बुलंदशहर: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में अगस्त क्रांति ट्रैक्टर मार्च निकाला गया. सैकड़ों ट्रैक्टर पर सवार हजारों किसानों ने तिरंगा लेकर मार्च में हिस्सा लिया. जिले की तहसीलों, ब्लॉक और कस्बों में भी यह मार्च निकाला गया. वहीं, बुलंदशहर में भाकियू (टिकैत) के बैनर तले किसानों ने एसडीएम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि यह रैली नहीं बल्कि अगस्त क्रांति मार्च है. उन्होंने कहा कि तिरंगा देशभक्ति का प्रतीक है और ट्रैक्टर किसान की ताकत का प्रतीक है. इसलिए हम देशभक्त भी हैं और किसान भक्त भी हैं. मार्च के दौरान राकेश टिकैत ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो पूरे बोर्ड को बदल देना चाहिए और छात्रों पर लाठीचार्ज के बजाय सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए. मुजफ्फरनगर में अगस्त क्रांति ट्रैक्टर मार्च. (Video Credit: ETV Bharat) इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा. राकेश टिकैत ने कहा कि अगस्त में हर वर्ष तिरंगे और ट्रैक्टर के साथ यह मार्च निकाला जाता है. छात्रों पर जगह-जगह लाठीचार्ज किए जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों से बातचीत करनी चाहिए और उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए. उनका कहना था कि छात्रों की नाराजगी को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है. टिकैत ने विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष को अपनी आवाज मजबूती से उठानी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब विपक्ष बोलेगा, तभी लोकतंत्र में संतुलन बेहतर रहेगा.