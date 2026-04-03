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दिव्यांशु जटराना हत्याकांड: CM से मिली किसानों की 13 सदस्यीय कमेटी, आंदोलन समाप्त, न्याय मिलने तक सक्रिय रहेगी समिति

पश्चिम यूपी और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान देहरादून पहुंचे. किसानों के एक दल ने सीएम से मुलाकात की.

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CM धामी से मुलाकात पर अड़े राकेश टिकैत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 3, 2026 at 5:19 PM IST

3 Min Read
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देहरादून: राजधानी देहरादून में मुजफ्फरनगर के रहने वाले छात्र दिव्यांशु जटराना की हत्या के विरोध में आज किसानों ने प्रदर्शन किया. किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ. किसानों ने मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग की, जिसके बाद 13 सदस्यीय कमेटी को सीएम धामी ने मुलाकात का वक्त दिया. इसके बाद हुई बातचीत में दिव्यांशु हत्याकांड को लेकर विस्तार से बात हुई. सीएम धामी से मुलाकात के बाद देहरादून में किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है. अब मामले में न्याय मिलने तक 13 समिति कमेटी सक्रिय रहेगी.

इससे पहले शुक्रवार सुबह से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में किसान देहरादून ISBT के पास स्थित आशारोड़ी चौकी पर जुटने शुरू हो गए. सभी किसान दिव्यांशु जटराना को श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ हत्या के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहे हैं. किसानों की बढ़ती संख्या और आक्रोश को देखते हुए देहरादून पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा. हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और किसान नेताओं के बीच कई दौर की वार्ता हुई.

दिव्यांशु जटराना हत्याकांड को लेकर देहरादून में किसानों को हल्ला बोल. (ETV Bharat)

पहले SP सिटी स्तर पर बातचीत हुई, लेकिन सहमति नहीं बनने पर देहरादून के SSP प्रमेंद्र डोभाल खुद धरना स्थल पर पहुंचे और किसान नेता राकेश टिकैत सहित अन्य नेताओं से बातचीत की. लंबी बातचीत के बाद एक सहमति बनी, जिसके तहत किसानों की 13 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है. यह कमेटी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगी. प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जैसे ही मुख्यमंत्री से मिलने का समय तय होगा, कमेटी को जानकारी दे दी जाएगी. इसके बाद धरना स्थल पर केवल कमेटी के सदस्य ही रुकेंगे, जबकि बाकी किसान वापस लौट जाएंगे.

वहीं, किसानों ने तय किया कि कमेटी लगातार सरकार और पुलिस के साथ संपर्क में रहकर दिव्यांशु हत्याकांड की जांच और कार्रवाई की निगरानी करेगी, ताकि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कदम उठाए जा सकें.

इस पूरे मामले पर SSP प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि पुलिस जांच तेजी से जारी है. कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि फरार आरोपियों पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है. साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि किसान संगठनों की मांग न्याय की है और पुलिस का भी यही उद्देश्य है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाए. इसके अलावा 13 सदस्यीय किसान कमेटी को जांच से जुड़े हर पहलू की जानकारी देने का भरोसा भी दिया गया है.

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