राकेश टिकैत का ऐलान: CJP के 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन को BKU का पूरा समर्थन
10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन को भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा ने समर्थन देने का ऐलान किया है.
Published : October 9, 2026 at 9:39 AM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन को लेकर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है. यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आयोजित प्रदर्शन में कई संगठन और राजनीतिक दल शामिल होने जा रहे हैं. देश भर में अलग-अलग संगठन अपने तरीके से विरोध दर्ज कर रहे हैं. ऐसे में प्रदर्शन को व्यापक समर्थन मिल रहा है.
राकेश टिकैत ने कहा, 10 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे. उन्होंने युवाओं से अपील की है कि जो लोग प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं वह समय रहते रवाना हो जाए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें.
उन्होंने कहा कि ऐसे युवा और लोग जो किसी कारणवश दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं. वह अपने-अपने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन में शामिल होकर विरोध दर्ज कराएं. इसके लिए जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर संबंधित जिले के जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम विज्ञापन भेजने की अपील की गई है. यूनियन का कहना है कि इस तरह दिल्ली से बाहर रहने वाले लोग भी अपनी आवाज बुलंद कर सकेंगे.
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राकेश टिकैत ने कहा कि 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन के समर्थन में देशभर के लोग एकजुट होकर साथ खड़े हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि भारतीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में भाग लेंगे. दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में यूनियन के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है.
बता दें कि जुलाई में जंतर मंतर पर चले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में 16 जुलाई 2026 को किसान नेता राकेश टिकैत जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे थे. और प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया था.
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