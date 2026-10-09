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राकेश टिकैत का ऐलान: CJP के 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन को BKU का पूरा समर्थन

किसान नेता राकेश टिकैत ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन को लेकर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है. यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आयोजित प्रदर्शन में कई संगठन और राजनीतिक दल शामिल होने जा रहे हैं. देश भर में अलग-अलग संगठन अपने तरीके से विरोध दर्ज कर रहे हैं. ऐसे में प्रदर्शन को व्यापक समर्थन मिल रहा है.

राकेश टिकैत ने कहा, 10 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे. उन्होंने युवाओं से अपील की है कि जो लोग प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं वह समय रहते रवाना हो जाए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें.